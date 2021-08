Date de sortie, prix et fonctionnalités de Google Nest Doorbell (2021)

Là où Ring propose une gamme de plus d’une demi-douzaine de sonnettes intelligentes, Nest a simplifié les choses avec une seule. Et c’est le cas depuis 2018 lorsqu’il a lancé le Hello. C’est une excellente sonnette, mais maintenant la marque appartenant à Google a un nouveau modèle : la Nest Doorbell.

Encore une fois, c’est garder les choses simples : un modèle, un prix.

Au lieu de proposer des appareils uniquement à batterie ou câblés, la sonnette peut fonctionner sur batterie ou être connectée à une alimentation électrique, elle est donc facile à installer.

Il peut stocker trois heures de vidéo, ce qui peut se traduire par plusieurs semaines d’événements (car la vidéo n’est enregistrée que lorsqu’un mouvement important est détecté ou que quelqu’un sonne à la porte). C’est pratique si votre connexion Internet tombe en panne.

Un processeur plus puissant signifie qu’il peut détecter les personnes, les colis, les animaux et les véhicules sans envoyer de vidéo via votre connexion Internet pour qu’elle soit traitée par les serveurs de Google. Cela signifie que vous recevez des notifications plus rapidement

De plus, vous pouvez configurer des zones d’activité pour surveiller uniquement les zones qui vous intéressent et ignorer ce qui se passe dans les autres.

Mieux encore, il peut faire tout cela sans abonnement Nest Aware.

Date de sortie de Nest Doorbell

La Nest Doorbell est disponible à l’achat à partir du 24 août aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais vous pouvez en pré-commander une immédiatement sur la boutique en ligne de Google.

Prix ​​et disponibilité de Nest Doorbell

Au Royaume-Uni, la sonnette coûte 179,99 £ et vous pouvez l’acheter directement auprès de Google ainsi que de John Lewis, Currys, Argos et d’autres détaillants.

Pour ceux aux États-Unis, c’est 179,99 $ de Google, et sera également disponible auprès d’autres détaillants.

Caractéristiques et spécifications de Nest Doorbell

Il a un nouveau design plus haut et se décline en une seule couleur : Snow. C’est au Royaume-Uni, de toute façon. Aux États-Unis, vous avez le choix entre Frêne, Lin, Sauge et Neige.

Le bouton n’est pas immédiatement évident sur la version Snow, mais un anneau LED s’allume autour de celui-ci lorsqu’il détecte quelqu’un qui s’approche.

Comme l’original, il enregistre la vidéo en HDR mais désormais au format 3:4 au lieu de 4:3. Cela signifie que vous verrez davantage une personne lorsqu’elle se tiendra devant la caméra et, théoriquement, tous les colis qu’elle laissera à votre porte.

Google dit que les colis laissés à seulement 20 cm de votre porte seront visibles.

Meilleure détection de mouvement

Le processeur de la Nest Doorbell est plus puissant que celui du Hello d’origine, ce qui lui permet de détecter plus précisément les mouvements que vous voudrez connaître et d’ignorer les choses que vous ne connaissez pas.

Il s’agissait d’un problème avec le Hello, qui vous alertait souvent, mais le clip vidéo que vous verriez ne contenait rien d’utile.

Même sans abonnement Nest Aware, la Nest Doorbell peut vous avertir lorsque des personnes, des colis, des animaux et/ou des véhicules sont vus, et vous pouvez choisir pour lesquels vous souhaitez recevoir des alertes. Cependant, vous devrez toujours payer pour Aware si vous souhaitez une détection des visages et un stockage dans le cloud pendant 10 ou 30 jours.

Google dit avoir « formé » la sonnette à détecter ce qui se passe en utilisant plus de 40 millions d’images, dont 25 millions ont été générées par ordinateur dans un moteur de jeu 3D. Cela signifie qu’il peut distinguer un chat d’un chien mais, plus important encore, comprendre quand une camionnette s’arrête, le chauffeur sort et vous laisse un colis.

Enregistrement local

Il y a suffisamment de stockage embarqué pour enregistrer trois heures de vidéo. Cela pourrait bien suffire pour quelques jours de clips, ce qui signifie qu’il y a une réelle possibilité que vous puissiez éviter de payer pour le stockage cloud Nest Aware de Google.

La batterie intégrée fonctionne comme une sauvegarde lorsque vous utilisez la sonnette sur secteur. S’il y a une coupure de courant (qui supprime également votre Wi-Fi), la batterie lui permet de continuer à fonctionner et d’enregistrer jusqu’à une heure de clips.

Application Google Home

Comme les nouveaux modèles Nest Cam (illustrés ci-dessous), la Nest Doorbell est conçue pour fonctionner avec l’application Google Home, et non avec l’application Nest.

Il offre des fonctionnalités similaires. Sightline 2.0 est une version améliorée de la chronologie qui offre différentes manières de voir ce qui s’est passé, y compris la possibilité de filtrer les événements par type et par date.

Vous pouvez utiliser l’application pour parler à quelqu’un à la porte et il est possible d’utiliser des réponses préenregistrées (tout comme les réponses rapides que Ring vient d’annoncer) pour avertir rapidement les visiteurs lorsque vous ne pouvez pas répondre à la porte.

Lorsque vous utilisez la sonnette sur batterie, l’application peut vous donner une estimation du temps qu’il vous faudra avant de la recharger, mais vous pouvez également demander à l’assistant Google (sur votre téléphone ou un appareil compatible) de vous donner vous ces informations.

Nous l’examinerons bientôt, mais si vous souhaitez acheter dès maintenant, voici les meilleures sonnettes intelligentes.