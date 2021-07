Date de sortie, prix et fonctionnalités

Amazon organise chaque année un événement sur le matériel et les services, généralement en septembre ou en octobre. Cela permet de prédire facilement que nous verrons de nouveaux appareils Echo dans quelques mois seulement.

L’entreprise a récemment mis à jour ses Écho Show 5 et 8, il est donc peu probable que ces écrans intelligents reçoivent une autre révision en 2021.

Mais l’énorme popularité de son haut-parleur intelligent Echo signifie qu’il est incité à continuer de le développer et à fournir de nouvelles raisons aux gens de se mettre à niveau – ou d’en ajouter un autre à leur maison.

Quand l’Echo 5 sera-t-il lancé ?

D’après les antécédents d’Amazon, l’Echo 5 sera probablement lancé en septembre/octobre, puis sera mis en vente dans quelques semaines.

Si l’histoire est quelque chose à suivre, c’est une bonne idée de pré-commander dès que possible, car les stocks sont généralement épuisés rapidement. C’est encore plus important si vous voulez une couleur spécifique.

Combien coûtera l’Echo 5 ?

L’année dernière, en 2020, Amazon a complètement repensé la gamme Echo. Les modèles de quatrième génération ont une conception sphérique et les modèles Plus et réguliers ont été fusionnés en raison du fait qu’Amazon a placé les haut-parleurs et le hub Zigbee de la génération précédente Plus dans le modèle 89,99 £ / 99,99 $ US.

Nous pensons qu’il est probable qu’Amazon maintienne ce prix pour l’Echo 5.

Fonctionnalités attendues d’Echo 5

Étant donné que le design de l’Echo 4 semble toujours nouveau, les changements en gros sont probablement hors de propos. Amazon dit également que la dernière conception améliore la qualité sonore, ce qui est une autre raison pour laquelle nous ne nous attendons à aucun changement sur ce front.

Les nouvelles fonctionnalités sont plus probables :

Suivi du sommeil

Un ajout potentiel est un radar pour le suivi du sommeil. Tout récemment, Bloomberg a annoncé qu’Amazon avait obtenu l’autorisation d’utiliser un capteur radar dans des appareils non mobiles. Il peut être utilisé pour détecter les mouvements et également pour les « fonctionnalités de suivi du sommeil sans contact ».

Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est précisément ce que Google fait avec le Nest Hub 2 et il semble qu’Amazon souhaite offrir la même fonctionnalité dans un futur appareil Echo.

Ce n’est peut-être pas l’Echo 5, bien sûr, mais rien ne dit qu’un tel suivi du sommeil ne peut être réalisé que si l’appareil est un écran intelligent. Nous devrons attendre et voir.

Espérons qu’Amazon ne facturera pas d’abonnement comme Google l’a dit si les clients souhaitent utiliser la détection du sommeil à partir de 2022.

Un capteur radar peut détecter un mouvement 3D, ce qui signifie que vous pouvez contrôler un appareil simplement en agitant la main. Et cela n’a vraiment de sens que si l’appareil dispose d’un écran, alors peut-être qu’un futur Echo Show est un candidat plus probable que l’Echo 5.

Meilleur son

Amazon a amélioré la qualité audio d’année en année, c’est donc une mise à niveau évidente qu’il pourrait apporter à l’Echo 5.

Il peut également choisir de cocher la case Audio 3D. Actuellement, seul Echo Studio prend en charge cela, mais Amazon souhaite certainement que davantage de personnes utilisent Amazon Music HD, et permettre à son haut-parleur Echo standard de lire de l’audio spatial (et HD) aiderait certainement sur ce front.

Une horloge?

Depuis deux générations, Amazon propose le choix d’un Echo Dot avec ou sans affichage de l’horloge. C’est une fonction étonnamment utile qui peut également montrer combien de temps il reste sur une minuterie, et même la température.







L’Echo 4 contient un capteur de température (un fait peu connu !) qui pourrait être mieux utilisé s’il avait un écran comme l’Echo Dot 4. Donc, si vous écoutez Amazon, que diriez-vous de l’option d’un Echo 5 avec horloge ?

Plus de puissance de traitement

L’Echo 4 dispose du processeur AZ1 conçu sur mesure par Amazon qui permet à Alexa de traiter quelques commandes clés sur l’appareil lui-même sans connexion Internet, ainsi qu’une voix plus naturelle.

Amazon n’aurait pas emprunté la voie personnalisée à moins qu’il n’ait prévu de développer la puce pour les générations futures. Ainsi, un AZ2 plus puissant pourrait être sur les cartes pour l’Echo 5.

Alors que des rumeurs commencent à circuler pour la prochaine version d’Echo, nous mettrons à jour cet article.

