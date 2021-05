Date de sortie, prix et caractéristiques de Dyson Omni-glide

Le Dyson Omni-glide représente un changement pour la marque. Jusqu’à récemment, Dyson s’est concentré sur une approche universelle pour les aspirateurs sans fil. Du V7 au V11, chaque nettoyeur sans fil lancé par la marque était une nouvelle itération qui, d’une manière générale, présentait une version améliorée de la même technologie.

Par exemple, la durée de vie de la batterie est passée d’un maximum de 30 minutes avec le V7 à plus de 60 minutes avec le V11, puis une batterie interchangeable a été introduite, pour doubler son temps de nettoyage.

Et, bien que vous puissiez avoir un choix d’add-ons et d’accessoires, comme les éditions Animal qui viennent avec des outils de nettoyage optimisés pour les maisons avec des animaux domestiques, tous les aspirateurs ont été conçus pour faire le même travail de la même manière.

Mais plus maintenant, car Dyson produit désormais beaucoup plus de nettoyants spécialisés. Le premier était le V11 Outsize, une version surdimensionnée du V11, spécialement conçu pour résoudre les problèmes liés au nettoyage des grandes maisons. (Est-ce réussi? Vous pouvez en savoir plus dans notre examen pratique.) Et maintenant, l’Omni-glide est arrivé, et il est conçu pour à peu près exactement le contraire: les petites maisons avec un sol dur.

Quelle est la date de sortie de l’Omni-glide?

L’Omni-glide est actuellement disponible à l’achat chez Dyson aux États-Unis

Selon Gizmodo, l’Omni-glide sera lancé en Australie le 27 mai et sera disponible à l’achat sur Dyson.au.

Sa date de sortie au Royaume-Uni est à confirmer.

Quel est le prix du Dyson Omni-glide?

Il en coûte 399,99 $ aux États-Unis. Cela en fait l’un des aspirateurs Dyson les plus abordables. Il faudrait remonter jusqu’au V8 pour trouver un autre modèle au même prix.

En Australie, selon Gizmodo, cela coûtera 599,99 AUD.

Pour le moment, nous ne savons pas quel sera son prix au Royaume-Uni.







Qu’est-ce qui différencie l’Omni-glide de la série V?

L’Omni-glide est l’aspirateur le plus petit et le plus léger de Dyson. Comme son nom l’indique, tout est question de maniabilité. Il porte le nom de sa tête omnidirectionnelle, qui peut tourner à 360 degrés et se déplacer dans n’importe quelle direction, grâce à l’articulation pivotante en haut et aux quatre roulettes en dessous. Tournez la poignée et la tête pivote à 90 degrés, vous pouvez donc même passer l’aspirateur latéralement.







Mais ce qui est vraiment intéressant à propos de l’Omni-glide, c’est ce qu’il ne peut pas faire. Comme nous l’avons dit, c’est un aspirateur sans fil spécialisé. Il est conçu pour fonctionner uniquement sur des sols durs. C’est un peu un changement de direction pour Dyson car c’est définitivement un produit de niche: soit un pour les citadins, soit un deuxième aspirateur pour les personnes ayant de plus grandes maisons à garder comme une cuisine.

Quelles sont les fonctionnalités de l’Omni-glide?

L’Omni-glide représente une grande refonte pour Dyson. Il ne ressemble à aucun des nettoyeurs sans fil de la série V. C’est en partie grâce à la toute nouvelle tête de nettoyage. Il dispose d’une double barre de brosse, ce qui l’aide à nettoyer efficacement dans toutes les directions.

Mais la poignée et la batterie (amovible) ont également été repensées. La nouvelle forme mince voit la batterie se clipser en haut de la poignée. Il semble également que la gâchette de division, qui doit être maintenue enfoncée pendant que l’aspirateur est en cours d’utilisation, a été supprimée au profit d’un simple bouton marche / arrêt.







Ces changements ont contribué à rendre l’aspirateur le plus léger de l’Omni-glide Dyson, ne pesant que 1,9 kg (ce qui le rend beaucoup plus léger que même le Halo Capsule sans fil, l’aspirateur sans fil pleine puissance le plus léger que nous ayons jamais testé).

Il est également élancé, mesurant 42,4 x 9,1 x 20,6 cm (42,4 x 3,6 x 8,1 pouces), de sorte qu’il peut s’insérer dans des espaces étroits. Le nouveau design signifie également qu’il peut être posé parfaitement à plat, il est donc facile de passer sous les canapés et autres meubles bas.

Mais la légèreté et la maniabilité ont un prix. L’Omni-glide a une autonomie de seulement 20 minutes, soit un tiers de la durée de vie de la batterie du V11. Son aspiration n’est pas aussi puissante non plus, avec seulement 8 cyclones, par rapport au V11’s 14. Et sa poubelle est minuscule: seulement 0,05 g / 0,23 litre.

Vous pouvez également dire adieu aux cloches et aux sifflets: l’Omni-glide ne comportera pas l’écran tactile LCD que vous voyez sur le V11.

Quels accessoires sont fournis avec l’Omni-glide?

Aux États-Unis, l’Omni-glide est livré avec seulement quatre accessoires: la tête de nettoyage omnidirectionnelle à rouleau souple, un suceur plat combiné (qui combine une brosse et un suceur plat), une station d’accueil et un chargeur. C’est loin de l’Outsize, qui est livré avec dix outils et accessoires (plus son dock).

Comme nous le savons, Dyson change souvent les outils disponibles pour chaque territoire, il est donc possible que les pièces jointes disponibles en Australie et au Royaume-Uni soient différentes.

Mais l’Omni-glide sera compatible avec certains autres outils Dyson, que vous pouvez acheter séparément. Pour les États-Unis, il s’agit du mini-outil motorisé (pour les surfaces molles et les tissus d’ameublement), le suceur plat à tube de lumière (pour éclairer et nettoyer les espaces sombres) et l’outil de plan de travail.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées. En attendant, pour voir ce que nous avons pensé de la dernière version britannique de Dyson, jetez un œil à notre examen du Dyson V11 Outsize. Pour plus d’options de nettoyeurs sans fil, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.