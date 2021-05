Date de sortie, prix et caractéristiques de Dyson Micro

Dyson a discrètement lancé un autre nettoyeur sans fil: le Micro. Comme son nom l’indique, le Micro est le plus léger et le plus fin des nettoyants sans fil Dyson.

The Micro est sorti le 26 mai au Royaume-Uni. Il est disponible à l’achat chez Dyson UK.

Il n’est pas encore disponible aux États-Unis ou en Australie. Quel est le prix du micro? Le Micro est au prix de 299,99 £. Cela signifie que c’est l’un des nettoyeurs sans fil Dyson les plus abordables. Il coûte le même prix que la version 2017 de Dyson, le V7. Le V7 Animal Extra est toujours disponible à l’achat sur le site pour 299,99 £. Quelles sont les fonctionnalités du Dyson Micro? À 1,5 kg (3,3 lb), le Micro est l’aspirateur le plus léger de Dyson, avec près de la moitié du poids du Dyson V11 (2,97 kg / 6,5 lb) et les deux tiers du V7. Il mesure 70,1 x 24,3 x 14,3 cm (27,6 x 9,6 x 5,6 pouces), ce qui le rend plus court et plus mince que la série V de nettoyeurs sans fil. Sa tête de nettoyage moelleuse est 45% plus petite que celle d’un Dyson ordinaire, ce qui lui permet de passer l’aspirateur dans les endroits exigus.



Cela suggère qu’il vise un endroit similaire sur le marché à l’Omni-glide: il est conçu pour répondre au besoin d’un sans fil léger et facile à utiliser, idéal pour les petites maisons ou les nettoyages rapides. Il est encore plus léger que l’Omni-glide, qui pèse 1,9 kg (4,18 lb). Les deux aspirateurs ont abandonné le déclencheur familier de la série V (qui doit être maintenu enfoncé pendant le fonctionnement) au profit de deux boutons: un marche / arrêt et une augmentation de puissance. Contrairement à l’Omni-glide, cependant, le Micro conserve la poignée de style point-and-shoot familière de la série et sa batterie déchargée. La tête de nettoyage moelleuse du micro est optimisée pour aspirer jusqu’à ses bords.



Mais la finesse et la légèreté du Micro ont un prix. Avec seulement 50AW (air watts) d’aspiration, c’est loin du V11, qui a 185AW en mode Boost. Même le V7 a 100AW d’aspiration dans son mode de puissance MAX, bien qu’il n’ait que 21AW dans son mode de nettoyage ordinaire – de sorte que le Micro peut le battre pour le nettoyage quotidien. Le Micro a également une durée de fonctionnement maximale de 20 minutes (dans son mode de nettoyage standard). Cela tombe à seulement 5 minutes en mode d’alimentation. Il se recharge en 3,5 heures. Sa capacité de bac est également sérieusement réduite, jusqu’à 0,2 litre (0,04 gallon). Le V7 a une capacité de 0,54 litre (0,14 gallons), tandis que le V11 a une capacité de 0,76 litre (0,2 gallons). Pourtant, la poubelle a un dépoussiérage mains libres et elle et son filtre sont complètement lavables. Quels accessoires sont fournis avec le Micro? Au Royaume-Uni, le Micro est livré avec sa tête de nettoyage principale (le rouleau doux duveteux), un mini-outil motorisé, une combinaison brosse / suceur plat, une station d’accueil et un chargeur.



Il est possible que le Micro soit livré avec différents accessoires dans d’autres territoires. Si vous êtes intéressé par les dernières versions de Dyson, consultez nos critiques du Dyson V15 Detect et de l’Omni-glide. Pour plus d’options de nettoyeurs sans fil, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.