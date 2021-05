Date de sortie, prix, design et spécifications du Vivo X60

La série X60 de Vivo associe l’éthique de conception phare familière de la société à de sérieuses côtelettes de caméra – y compris le retour de la stabilisation du cardan que la société a lancée dans le X50 Pro de l’année dernière.

Quatre téléphones X60 sont maintenant disponibles en Chine, mais Vivo commence également à les déployer dans le monde entier. Les X60 et X60 Pro sont lancés dans le monde entier, bien que curieusement livrés avec un chipset différent et des changements de caméra par rapport aux versions chinoises, tandis que le X60 Pro + reste exclusif à la Chine et à l’Inde, et nous ne savons pas si le nouveau X60t le sera. jamais quitter la Chine ou pas – ou le X60t Pro.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Vivo X60 – ou lisez notre examen du X60 Pro pour savoir ce que nous pensons de l’un des téléphones nous-mêmes.

Quelle est la date de sortie du Vivo X60?

Vivo a lancé le X60 et le X60 Pro lors d’un événement le 29 décembre 2020, tandis que le X60 Pro + les a rejoints lors d’un événement le 21 janvier. Des mois plus tard, le X60t a rejoint le trio, avec un lancement chinois au début d’avril 2021, et maintenant une version Pro de cela est également rumeur.

La sortie mondiale de la série X60 a été annoncée le 25 mars 2021, bien que nous attendions toujours que Vivo confirme les dates de sortie spécifiques des téléphones sur chaque marché. Le lancement mondial est intervenu avant l’annonce du X60t, nous ne savons donc pas si ce modèle rejoindra un jour les autres dans le monde.

Nous savons que le X60 Pro sera lancé au Royaume-Uni et en Europe, mais nous ne savons pas exactement quand, et pour l’instant, on ne sait pas si le X60 ou le X60 Pro + ordinaire le rejoindra un jour. De la gamme de l’année dernière, seul le X50 Pro est arrivé en Europe, rebaptisé Vivo X51 – le premier téléphone phare que la société a lancé au Royaume-Uni.

Combien coûte le X60?

Nous attendons toujours les prix officiels britanniques ou européens, donc pour l’instant nous devrons nous contenter de convertir les prix chinois des téléphones.

En Chine, le X60 standard commence à partir de 3498 ¥ (400 £ / 540 $), tout comme le X60t, avec le X60 Pro à partir de 4498 ¥ (515 £ / 695 $) et le Pro + à partir de 4998 ¥ (565 £ / 775 $). C’est un prix assez similaire à celui de la série X50, qui a fini par coûter un assez raide 749 £ lorsque le X51 a été lancé au Royaume-Uni.

Pour les meilleures offres une fois qu’elles sont lancées, consultez notre guide sur les endroits où acheter les téléphones Vivo X60 au Royaume-Uni.

Conception et spécifications du X60

Les X60, X60t, X60 Pro et X60 Pro + ont des spécifications de base assez similaires, mais varient toujours dans quelques domaines clés. Décomposons-les séparément.

Commençons par ce que le téléphone de base X60. La conception du téléphone est remarquablement similaire à celle de la série X50. Ci-dessous, vous pouvez voir le X60 au centre, flanqué de chaque côté par les modèles chinois du Pro (repérez l’objectif supplémentaire et la marque Zeiss déplacée).







En Chine, il est alimenté par le chipset Samsung Exynos 1080 5 nm, ce qui en fait le premier téléphone au monde à utiliser cette puce. Il associe la puce avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

Cette configuration est un peu différente au niveau international, car les téléphones sont lancés avec le Snapdragon 870 à la place. Les options de stockage restent les mêmes, mais une version supplémentaire de 12 Go de RAM sera lancée sur certains marchés.

C’est le seul changement majeur pour la sortie internationale. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED 6,56 pouces, 2376×1080, avec prise en charge HDR10 + et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose d’une batterie de 4300 mAh et d’une charge filaire de 33 W, mais pas de support de charge sans fil.

Le module de caméra est particulièrement connu des fans de Vivo, avec un module de caméra rectangulaire à plusieurs niveaux dominé par un grand objectif. Il s’agit d’un jeu de tir principal de 48Mp, f / 1.8 avec OIS utilisant le capteur Sonys IMX598, associé à un objectif portrait zoom 2x 13Mp et à une ultra-large 13Mp. Il y a une caméra selfie centrale perforée de 32Mp à l’avant.

En ce qui concerne la conception, le téléphone est remarquablement mince – seulement 7,4 mm d’épaisseur et 176 g de poids. Bien que vous voyiez trois couleurs ci-dessus, seuls les modèles noir et bleu chatoyant seront lancés en dehors de la Chine.

Le X60 a été lancé avec Android 11 et OriginOS, le nouveau système d’exploitation de Vivo, destiné à remplacer son FuntouchOS tant décrié. Nous n’avons jamais aimé Funtouch, mais il s’est considérablement amélioré au cours des deux dernières années, car Vivo l’a simplifié, l’a dépouillé et est revenu à une expérience Android plus propre, en particulier pour les clients européens.

OriginOS est lourd de widgets, prenant après iOS 14, avec un accent sur les commentaires en direct et un écran d’accueil dynamique. Si cela ne vous ressemble pas à Android, alors ne craignez pas – OriginOS est réservé à la Chine pour le moment, et en fait, Vivo a déclaré à Tech Advisor qu’il n’envisageait pas d’apporter le nouveau logiciel en Europe.

«Pour l’instant, nous allons … nous concentrer sur Android pur», a expliqué le directeur européen des relations publiques de Vivo, Thomas Kahmann. «Peut-être qu’à l’avenir, OriginOS pourrait être un sujet pour les marchés européens, mais de notre point de vue, cette piste sur laquelle nous sommes s’est avérée être la bonne voie.»

Vivo s’est également engagé à offrir trois ans de mises à niveau du système d’exploitation Android et de mises à jour de sécurité pour les modèles de la série X « sélectionnés » lancés après juillet 2021 sur les marchés européen, australien et indien. Selon le moment où la série X60 arrivera, cela pourrait signifier que les versions mondiales de ces téléphones bénéficieront de cette promesse de mise à jour.

Voici une liste complète des spécifications du téléphone:

Exynos 1080 / Snapdragon 870

8/12 Go de RAM

Stockage de 128/256 Go

AMOLED 6,56 pouces, 2376 x 1080 120 Hz

Caméra: 48Mp, f / 1.8, caméra principale IMX598 avec OIS 13Mp 2x portrait 13Mp ultra large Selfie perforé 32Mp

4300 mAh

Charge filaire 33W

5G

Android 11 et OriginOS ou FuntouchOS

Conception et spécifications du X60t

Le X60t a peut-être été lancé des mois plus tard, mais en fait, il est remarquablement similaire au modèle de base.

La première grande différence est le changement de chipset: il utilise le MediaTek Dimensity 1100, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.







La configuration de la caméra est à peu près la même: une caméra selfie de 32 Mp, avec un tireur arrière de 48 Mp rejoint par deux autres objectifs de 13 Mp. La grande différence est que l’objectif principal 48Mp possède la stabilisation de la nacelle vue sur les modèles Pro et Pro +.

Les dimensions, l’affichage et le poids correspondent tous au X60 ordinaire, tout comme la batterie de 4300 mAh et la charge rapide de 33 W.

La disponibilité mondiale du X60t reste inconnue, mais il semble probable qu’il restera une exclusivité chinoise.

MediaTek Dimensity 1100

8 Go de RAM

Stockage de 128 Go

AMOLED 6,56 pouces, 2376 x 1080 120 Hz

Caméra: Caméra principale 48Mp, f / 1.8, IMX598 avec stabilisation de la nacelle 13Mp 2x portrait 13Mp ultra large Selfie perforé 32Mp

4300 mAh

Charge filaire 33W

5G

Android 11 et OriginOS

Conception et spécifications du X60 Pro

Le X60 Pro est globalement similaire au X60 standard, mais présente quelques variations de spécifications clés.

Il utilise le même chipset Exynos 1080 en Chine, mais comme le vanilla X60 est passé au Snapdragon 870 dans le reste du monde.

Le X60 Pro saute jusqu’à 12 Go de RAM et n’est disponible que dans une configuration de stockage de 256 Go. Il a cependant une batterie légèrement plus petite, à 4200mAh.

Il a une configuration de caméra arrière similaire à celle du X60, avec le même objectif portrait et ultra-large, et un tireur principal similaire de 48 Mp mais à une ouverture plus grande de f / 1,5 et avec la technologie de stabilisation du cardan de Vivo au lieu de l’OIS ordinaire.

En Chine, le X60 Pro dispose également d’un téléobjectif périscope 8Mp avec zoom optique 5x, mais pour une raison quelconque, il a été supprimé du modèle global.

Il se lance à l’international dans les deux mêmes finitions que le X60: noir et bleu chatoyant.

Voici les spécifications complètes:

Exynos 1080 / Snapdragon 870

12 Go de RAM

256 Go de stockage

AMOLED 6,56 pouces, 2376 x 1080 120 Hz

Caméra: Caméra principale 48Mp, f / 1.5, IMX598 avec stabilisation par cardan 13Mp 2x portrait Périscope 8Mp 5x (Chine uniquement) 13Mp ultra large Selfie perforé 32Mp

4200 mAh

Charge filaire 33W

5G

Android 11 et OriginOS ou FuntouchOS

Conception et spécifications du X60t Pro

Le X60t Pro est le seul modèle de la série qui n’est toujours pas officiel, mais une inscription auprès de l’organisme de certification chinois 3C semble confirmer son existence.

La seule chose confirmée par la liste est qu’il prendra en charge le réseau 5G et la charge 33W – le même que le X60t.

Au-delà de cela, nous nous attendrions à ce qu’il utilise un chipset MediaTek comme ce téléphone, bien que peut-être le Dimensity 1200 plus puissant.On ne sait pas s’il inclura autrement les mêmes mises à niveau que le X60 Pro standard, ou son propre ensemble d’avantages. .

Conception et spécifications du X60 Pro +

Le dernier téléphone de l’ensemble est le X60 Pro +, qui a été annoncé plus tard que les deux autres lors d’un événement séparé, et présente un changement plus important dans sa fiche technique – et même dans son design. C’est également le seul des trois à rester exclusif à la Chine et à l’Inde, sans aucune sortie plus large prévue.

Bien qu’il ait l’air similaire de l’avant, avec une caméra selfie perforée et un écran incurvé, l’arrière dispose d’un module de caméra plus grand et de différentes couleurs – y compris des options de finition en cuir végétalien, bien que seule la version bleue soit lancée en Inde.







Les choses sont assez différentes à l’intérieur aussi. Le grand changement est que le Pro + utilise le plus puissant Snapdragon 888 au lieu de l’Exynos 1080 ou Snapdragon 870. Il combine la puce Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’affichage est le même que celui des autres téléphones, tout comme la caméra selfie. La batterie correspond au Pro à 4200 mAh, mais est associée à une charge filaire plus rapide de 55 W.

La plus grande différence au-delà du chipset réside dans le module caméra. La caméra principale obtient une bosse jusqu’au plus grand capteur Samsung ISOCELL GN1 de 50Mp, et est ici associée à un ultra-large de 48Mp utilisant le même capteur IMX598 et la même stabilisation de cardan que les caméras principales des autres téléphones. L’ensemble est complété par un objectif portrait 32Mp et un périscope 8Mp 5x.

Voici ces spécifications dans leur intégralité:

Muflier 888

8/12 Go de RAM

Stockage de 128/256 Go

AMOLED 6,56 pouces, 2376 x 1080 120 Hz

Caméra: 50Mp, caméra principale ISOCELL GN1 48Mp, IMX598 ultra-large avec stabilisation de cardan Portrait 32Mp Périscope 8Mp 5x Selfie perforé 32Mp

4200 mAh

Charge filaire 55 W

5G

Android 11 et OriginOS ou FuntouchOS

Regarder sur Fast Charge

Nous passons en revue les X60 Pro et Pro + dans un épisode récent de notre podcast Fast Charge, que vous pouvez regarder ici:

Articles connexes pour plus de lecture