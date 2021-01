Les AirPods Pro sont la réponse d’Apple aux véritables écouteurs sans fil haut de gamme, offrant un ajustement amélioré, une annulation active du bruit, une prise en charge audio Dolby Atmos et bien plus encore – mais même des têtes capables comme les AirPods Pro peuvent pousser longtemps dans la dent, et les rumeurs suggèrent qu’Apple se prépare à lancer prochainement les AirPods Pro de deuxième génération.

Bien qu’il y ait des différends concernant les changements proposés, les nouveaux AirPods Pro pourraient présenter une conception encore plus petite ainsi que des capacités ANC améliorées lors de leur sortie en 2021. Voici tout ce que vous devez savoir.

Rumeurs sur la date de sortie des AirPods Pro 2

Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé officiellement les AirPods Pro 2 de nouvelle génération, de nombreuses rumeurs nous donnent une bonne idée du moment auquel les attendre – et la bonne nouvelle est qu’il ne sera peut-être pas long à attendre.

Un rapport DigiTimes de janvier 2021 affirme que les AirPods Pro de deuxième génération «devraient être lancés plus tard au cours du premier semestre de cette année», faisant écho à un rapport précédent de Bloomberg suggérant que les AirPods 3 et AirPods Pro 2 pourraient être publiés à un moment donné en 2021.

Le blog japonais Mac Otakara devient plus précis, affirmant qu’ils feront une apparition aux côtés de l’iPhone SE de troisième génération lors d’un événement en avril 2021.

Tout cela va à l’encontre des prédictions du Ming-chi Kuo toujours précis d’avril 2020, suggérant que les AirPods Pro 2 n’entreront pas en production de masse avant le quatrième trimestre 2021 avec une sortie prévue pour le premier trimestre 2022. Il est tout à fait possible qu’Apple a changé de plans depuis début 2020 et accéléré le développement, peut-être dans le but de publier les AirPods Pro 2 et les AirPods 3 en même temps, mais c’est difficile à dire pour le moment.

Rumeurs sur les prix des AirPods Pro 2

La bonne nouvelle – si vous pouvez l’appeler bien compte tenu du prix premium des écouteurs – est qu’Apple cherche à maintenir les AirPods Pro 2 au même prix de 249 £ / 249 $ que les écouteurs Pro d’origine. Cela a du sens compte tenu de la popularité des AirPods Pro, même près de 18 mois après leur sortie, en réussissant toujours à attirer un public au prix haut de gamme.

Nous avons un tour d’horizon des meilleurs écouteurs véritables sans fil si vous êtes sur le marché pour quelque chose d’un peu moins cher et, vous savez, disponible à l’achat dès maintenant.







Conception des AirPods Pro 2

La plupart des rumeurs jusqu’à présent se sont concentrées sur les AirPods 3, qui auraient le même design que les AirPods Pro de première génération – avec des embouts en silicone interchangeables – mais un rapport Bloomberg de fin 2020 jette un éclairage sur les changements de conception possibles de les prochains bourgeons Pro.

Selon la publication, Apple cherche à rendre les AirPods Pro 2 encore plus compacts, éventuellement en supprimant la tige qui abrite les micros de formation de faisceaux et d’autres technologies intelligentes. Si Apple poursuit la refonte, les AirPods Pro 2 pourraient avoir une forme similaire aux Samsung Galaxy Buds sans tige ou aux Google Pixel Buds de deuxième génération.

Le problème, semble-t-il, est d’intégrer toute la technologie requise dans un design encore plus petit, Apple aurait du mal à intégrer les différentes antennes, microphones et technologies dans un châssis AirPod sans tige. Cela pourrait avoir des implications sur les plans de conception globaux en fonction de la façon dont le développement se déroulera dans les mois à venir.

Il est également dit que le boîtier de chargement AirPods Pro 2 pourrait être légèrement plus fin et plus grand, mesurant respectivement 46 mm de haut et 54 mm de large par rapport aux dimensions 45,2 mm x 60,6 mm du boîtier actuel, mais cela ne sera probablement pas visible à moins que vous mettez les deux cas côte à côte.







Fonctionnalités AirPods Pro 2

Il n’y a pas beaucoup de détails sur la nouvelle technologie et les fonctionnalités que les AirPods Pro 2 pourraient offrir, mais vous devriez vous attendre aux mêmes fonctionnalités principales – y compris ANC, le mode de transparence et la prise en charge de Dolby Atmos – que les têtes de première génération.

Il y a des rumeurs sur les AirPods 3 standard offrant des fonctionnalités avancées telles que des capteurs de lumière ambiante qui pourraient activer des capacités de suivi de la santé, et il est fort probable que s’il est disponible sur le modèle standard, il sera également disponible sur le modèle Pro, mais c’est loin d’être confirmé dès maintenant.

Twitter leaker @LeaksApplePro suggère qu’il n’y aura pas une énorme mise à niveau proposée par les écouteurs de deuxième génération, affirmant qu’il n’y aura que de légères améliorations de la durée de vie de la batterie et de la suppression du bruit et en la comparant à la mise à jour minimale entre les AirPod de première et de deuxième génération.

Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations au fur et à mesure que nous les recevrons, alors revenez fréquemment. Êtes-vous impatient de découvrir les AirPods de nouvelle génération? Faites-nous savoir sur Twitter et Instagram.