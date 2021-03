Date de sortie, prix, caractéristiques et spécifications du Realme GT

Dans le cadre du Tech Summit annuel de Qualcomm à la fin de 2020, nous avons été présentés à sa prochaine puce mobile de niveau phare: le Snapdragon 888, et les fabricants – y compris Realme – ont crié à propos de leurs prochains téléphones alimentés par ce nouveau silicium chaud.

Xiaomi a pris les devants, avec le Xiaomi Mi 11 déjà en vente, suivi de Samsung et de sa série S21, disponibles sur de nombreux marchés à la fin du mois de janvier, tous dotés du 888 (sur certains marchés). Mais pour ne pas être en reste, Realme s’est également intensifié, avec la sortie en mars de son nouveau produit phare de performances, le Realme GT.

Quand le Realme GT est-il lancé?

En attendant la disponibilité mondiale, le 18 février, le compte Weibo de Realme a confirmé le lancement chinois du Realme GT du 4 mars.

Le téléphone a été officiellement dévoilé via un événement en streaming (hébergé sur Weibo), que vous pouvez revoir (en vous rendant à notre article dédié sur le sujet) – tant que vous parlez le mandarin et lisez le chinois.











L’image d’accroche que Realme a partagée sur Weibo



La GT est maintenant disponible en pré-commande en Chine et, à l’approche du lancement, a reçu plus d’un million de réservations, selon Realme. Il est prévu d’être mis en vente localement le 10 mars.

Combien coûte le Realme GT?

Dans la perspective du lancement de la GT, Xu Qi Chase de Realme a fait allusion au fait que le téléphone arriverait à peu près au même prix que le produit phare de la société en 2020 – le Realme X50 Pro – quelque part dans la région de 2999 CNY ¥ (environ 335 £, 385 € ou 465 $ US).

Bien qu’il s’agisse déjà d’une fourchette de prix prometteuse à bas prix, faisant du GT le téléphone le plus abordable alimenté par Snapdragon 888 à ce jour dans le processus, en réalité, le téléphone a été lancé avec un prix d’ouverture de seulement 2799 ¥ (environ 310 £, 360 € ou 435 $), bien que cela passera à 2899 ¥, après la sortie.

C’est pour le SKU de 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, tandis que le modèle de capacité supérieure de 12 Go de RAM / 256 Go coûte 3299 ¥ (environ 365 £, 425 € ou 510 $).

Si le téléphone sortait au Royaume-Uni, nous nous attendrions à ce qu’il coûte entre 450 et 500 £, sur la base de la conversion de prix et de l’importation des précédents téléphones Realme.

Quelles spécifications et fonctionnalités le Realme GT propose-t-il?

Tout en révélant la date de lancement de la Realme GT, la société a également annoncé sa nouvelle stratégie de lancement « Dual-platform Dual-flagship », qui promet une gamme d’appareils de premier plan axée sur la vitesse et les performances et une autre centrée sur la photographie ( un suivi non encore annoncé du X3 SuperZoom de l’année dernière devrait remplir ce créneau chaque année.











Premiers plans de la Realme GT à dos de verre argenté, mettant en vedette la chanteuse et actrice Yang Mi



Si le nom ne suffisait pas à indiquer, l’objectif de la GT est sans aucun doute la vitesse; avec 5G, le dernier WiFi 6E, la RAM LPDDR5, le stockage UFS 3.1, Bluetooth 5.2, une charge rapide de 65 W et un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

La plupart des fiches techniques du téléphone ont été divulguées avant le lancement, mais l’image officielle complète est la suivante:

Écran Full HD + AMOLED 6,43 pouces 20: 9 120 Hz avec capteurs de lumière ambiante avant et arrière

Processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec refroidissement par chambre à vapeur en acier inoxydable et cuivre

8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5

Stockage UFS 3.1 de 128 Go ou 256 Go

Caméras arrière: 64Mp F/1.8 Capteur Sony IMX682 8Mp F/2.3 Capteur ultra-large de 119 ° Capteur macro 2Mp f / 2.4

16Mp F/Caméra frontale 2.5

Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Prise en charge de l’audio haute résolution

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haptique ‘4D Tactile Engine’

Realme UI 2.0 sur Android 11

5G

NFC

Bluetooth 5.2

Prise casque 3,5 mm

USB-C

Batterie 4500mAh

Charge flash 65 W

158,5 mm x 73,3 mm x 9,1 mm (dos en verre), 158,5 mm x 73,3 mm x 8,4 mm (dos en cuir)

186 grammes (dos en verre), 186,5 grammes (dos en cuir)

Comme le montrent les images de presse, vous avez le choix entre trois coloris: deux variantes à dos de verre avec une finition argent ou bleu foncé, ou la version « Racing Yellow », qui présente un cuir vegan noir sur jaune.

Ce troisième modèle pèse un peu plus et mesure légèrement plus épais que ses homologues à dos de verre et ne peut être obtenu qu’avec le stockage de 12 Go de RAM / 256 Go de plus grande capacité.







Avant la sortie officielle du téléphone, les scores d’AnTuTu, à nouveau partagés par le Xu Qi Chase de la société, suggéraient que le matériel de la GT surclasse largement le périphérique de référence alimenté par Snapdragon 888 de Samsung, avec un score record de plus de 770K, soit près de 100K de plus que le figure AnTuTu lui-même avait enregistré pour le GT – quelque chose que Realme a par la suite balayé comme ayant été lié à une première unité de R&D.

À peine trois jours avant son lancement en Chine, les scores de Geekbench 5 sont également apparus, atteignant 1138 en performances monocœur un 3572 en tests multicœurs. À titre de comparaison, notre examen du Samsung Galaxy S21 + basé sur Exynos 2100 a produit un score multicœur de 3589, l’un des plus élevés jamais enregistrés.

Qu’en est-il du Realme GT Pro?

L’une des premières fonctionnalités attendues de la GT était la charge rapide ultra-rapide de 125 W « UltraDart », donc quand on a découvert que la charge rapide de la GT seul dépassé à 65W, beaucoup se demandaient quels appareils lanceraient la technologie de charge UltraDart de Realme.







Faisant suite à l’image divulguée ci-dessus, qui était à l’origine considérée comme un premier regard sur la Realme GT standard, le célèbre pronostiqueur IceUniverse a fourni un document divulgué, affirmant que le « Realme Race Pro » (« Race » étant la GT nom de code original) sera à la place l’appareil qui comportera la technologie de charge 125W, avec une batterie 5000mAh, 12 Go de RAM LPDDR5 et fonctionnera sur Realme UI 2.0 (basé sur le ColorOS 11 d’Oppo), ce qui signifie qu’il fonctionnera également sur Android 11.







Voici la fiche technique de la Realme Race / GT Pro, telle qu’elle se présente:

Qualcomm Snapdragon 888

Écran OLED 6,8 pouces 20: 9 160Hz 3200×1400

(Jusqu’à) 12 Go de RAM

Stockage de 128 Go / 256 Go / 512 Go

Configuration de la caméra arrière triple avec flash au xénon 64Mp primaire + deux capteurs 13Mp inconnus

Dos en verre bombé

Armature en métal

Android 11 avec Realme UI 2.0

5G (sous-6 + mmWave)

Batterie 5000mAh

Charge rapide UltraDart 125 W

Auparavant, on pensait que le Race / GT Pro atteindrait 256 Go de stockage, cependant, les dernières spécifications promettent jusqu’à 512 Go d’espace interne, avec un écran OLED offrant un taux de rafraîchissement inhabituel de 160 Hz et trois caméras à l’arrière. , au lieu de quatre; face, encore une fois, par un capteur 64Mp.

Nous n’en savons pas encore plus sur la sortie standard de la Realme GT en dehors de la Chine et si la GT Pro verra un jour le jour, mais nous mettrons à jour cette fonctionnalité lorsque nous en saurons plus.

