Date de sortie, prix, caractéristiques et spécifications de DJI Mini 3

Vous avez peut-être déjà vu les rumeurs, mais elles sont vraies : DJI a lancé une version plus abordable du Mini 3 Pro.

Comme vous vous en doutez, il n’a pas toutes les fonctionnalités du Mini 3 Pro, mais il a le même appareil photo, qui peut prendre des photos horizontalement et verticalement. Cependant, il existe certaines limitations auxquelles nous reviendrons dans un instant.

Comme d’habitude, DJI a rendu le Mini 3 disponible à l’achat dès son annonce officielle. Cela signifie que vous pouvez vous diriger vers Site Internet de DJI ou l’un de ses partenaires et achetez-en un dès maintenant.

Combien coûte le DJI Mini ?

À partir de 469 $ / 439 £ (sans télécommande)

Il existe cinq packs différents, bien que tous ne soient pas disponibles dans toutes les régions.

Comme avec le Mini 3 Pro, il y a la possibilité d’acheter le Mini 3 seul sans contrôleur (vous obtenez toujours une batterie et des hélices de rechange), mais vous pouvez également l’obtenir avec le contrôleur RC-N1 ou le DJI RC, qui est la télécommande qui a un écran intégré et ne nécessite pas votre téléphone.

Même ce pack est à peu près au même prix que le drone nu Mini 3 Pro.

Il existe deux packs Fly More Combo, l’un avec le contrôleur RC-N1 et l’autre avec le DJI RC (ci-dessous).

Jim Martin / Fonderie

Le Fly More Combo Plus est disponible uniquement en Australie.

La plupart des gens n’ont pas déjà de télécommande compatible, ce qui signifie que le prix de base réel du Mini 3 est de 559 $/519 £.

C’est bien plus que le prix d’un Mini 2, qui est actuellement de 449 $ / 419 £ chez DJI, mais moins cher chez d’autres détaillants. C’est environ le double du prix d’un MiniSEbien que cela semble avoir été interrompu, et ne filme que des vidéos 2,7K.

ROYAUME-UNI UE (à partir de) NOUS AUS DJI Mini 3 (drone uniquement) 439 £ 489 € 469 $ 699 $ DJI Mini 3 (RC-N1) 519 £ 579 € 559 $ 829 $ DJI Mini 3 (DJI RC) 669 £ 749 € 699 $ 1019 $ DJI Mini 3 Fly More Combo (RC-N1) 678 £ 768 € 718 $ N / A DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (RC-N1) N / A N / A N / A 1188 $ DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) 828 £ 938 € 858 $ N / A DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (DJI RC) N / A N / A N / A 1378 $

Si le Mini 3 est trop cher pour vous, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs drones pour quelques alternatives.

DJI Mini 3 contre Mini 3 Pro et Mini 2

Bien sûr, la grande question est de savoir quelles fonctionnalités DJI a coupées afin de réduire le prix du Mini 3 Pro pour le Mini 3.

Il y en a plusieurs. L’un des plus notables est le manque de capteurs pour éviter les obstacles : le Mini 3 n’a que des capteurs orientés vers le bas, qui ne sont pas les mêmes que ceux du Mini 3 Pro.

Cela signifie que vous devez être plus prudent lorsque vous pilotez le Mini 3 : il ne freinera pas et évitera automatiquement de s’écraser contre des arbres et d’autres choses, à moins que vous ne descendiez l’obstacle en dessous.

Malheureusement, cela signifie qu’ActiveTrack est une autre victime : le Mini 3 n’a aucune capacité de suivi, tout comme le Mini et le Mini 2 avant lui. Mis à part les QuickShots et le retour à la maison, qui se déclencheront si la batterie est trop faible ou si le signal de la télécommande est perdu, il n’y a pas de modes de vol automatiques.

Le Mini 3 dispose également du système de transmission vidéo O2 de DJI, ce qui signifie un flux vidéo de qualité réduite (720p à 30 ips) du Mini 3 sur une distance plus courte (10 km aux États-Unis et 6 km au Royaume-Uni/UE) que le Mini 3 Pro. . Cependant, il s’agit d’un compromis judicieux pour faire baisser le prix, ce dont la plupart des gens ne se soucient pas.

Certains modes de prise de vue manquent : il n’y a pas de timelapse, pas de ralenti, pas de MasterShots et pas de mode Astéroïde dans les QuickShots (clips vidéo automatiques amusants).

Bien que le capteur et l’objectif de l’appareil photo soient les mêmes que ceux du Mini 3 Pro, le Mini 3 est limité à la prise de vue en 4K à 30 ips, plutôt qu’à 60 ips, mais offre toujours l’option de vidéo HDR à 24, 25 et 30 ips, y compris en 4K. .

Jim Martin / Fonderie

Si vous voulez filmer à 60 images par seconde, vous devrez descendre à 2,7K. 60 ips est la fréquence d’images la plus élevée proposée, quelle que soit la résolution.

La qualité n’est pas tout à fait la même que celle du Mini 3 Pro car le débit binaire vidéo du Mini 3 est limité à 100 Mbps, au lieu de 150 Mbps, et il n’y a pas d’option pour filmer dans le profil de couleur plat D-Cinelike pour une édition ultérieure. Il n’y a pas non plus d’option pour enregistrer en H.265 : uniquement H.264. Il n’y a pas non plus de stockage intégré, vous ne pouvez donc pas oublier d’insérer une carte microSD.

Bien que les modes de prise de vue manquants ne soient pas idéaux, pour la grande majorité des personnes à la recherche d’un drone d’entrée de gamme, aucune des autres différences d’appareil photo n’aura d’importance : le Mini 3 offre toujours une mise à niveau notable par rapport à l’appareil photo du Mini 2 grâce à une plus grande ouverture f/1.7 qui devrait signifier une vidéo de meilleure qualité la nuit.

Il est possible d’utiliser le zoom numérique jusqu’à 2x en 4K30, 4x en 1080p et 2x en photos 12Mp.

De plus, comme le Mini 3 Pro, l’appareil photo du Mini 3 peut pivoter vers une orientation verticale pour filmer des vidéos pour les médias sociaux et prendre des photos “vraies verticales”.

En parlant de photos, il existe des options pour les panoramas 180 °, large et sphère, la prise de vue unique HDR, le bracketing d’exposition automatique et le choix d’enregistrer au format JPEG et RAW (DNG).

Voici comment le Mini 3 se compare au Mini 3 Pro et à l’ancien Mini 2 (sorti en 2020) :

DJI Mini 3 Pro DJI Mini 3 DJI Mini 2 Caméra, résolution vidéo maximale 1/1.3” CMOS, 24mm, f/1.7 4k/60fps 1/1.3” CMOS, 24mm, f/1.7 4k/30fps 1/2.3” CMOS, 24mm, f/2.8 4k/30fps Véritable prise de vue verticale/inclinaison grand angle Oui Oui Non Temps de vol 34/47min 38/51min 31min Transmission vidéo DJI O3, 12 km DJI O2, 10 km DJI O2, 10 km Fonctionnalités intelligentes QuickShots, Panorama, Accéléré, MasterShots QuickShots (pas d’astéroïde), Panorama QuickShots (pas d’astéroïde), Panorama Détection d’obstacles En avant, en arrière, en bas Vers le bas Vers le bas Résistance au vent Niveau 5 Niveau 5 Niveau 5 Télécommande (DJI RC) Oui Oui Non DJI Mini 3 contre Mini 3 Pro contre Mini 2

Comme vous pouvez le voir, le Mini 3 a les temps de vol les plus longs des trois, avec jusqu’à 38 minutes à partir d’une batterie standard. Il est possible de voler pendant 51 minutes uniquement si vous achetez la batterie Plus en option, qui a une capacité plus élevée et pousse le poids à plus de 250 g. Ces batteries ne sont pas vendues partout : vous ne pouvez pas les acheter au Royaume-Uni ou dans l’UE, par exemple.

En termes d’accessoires, le Mini 3 est compatible avec les mêmes filtres ND que le Mini 3 Pro, et vous pouvez acheter un ensemble de protections d’accessoires pour rendre les vols intérieurs plus sûrs.

Le Mini 3 prend également en charge QuickTransfer, pour les téléchargements vidéo via Wi-Fi jusqu’à 25 Mo/s.

