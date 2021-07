Date de sortie, prix, caractéristiques et rumeurs de spécifications de l’iPhone SE Plus

L’iPhone SE est sorti en mai 2020, mais qu’en est-il de l’iPhone SE Plus ? Bien qu’il n’y ait aucun signe d’une variante plus grande de l’iPhone économique lors de la révélation initiale, des rumeurs suggèrent qu’un iPhone SE Plus est en préparation et qu’il pourrait être radicalement différent de l’iPhone SE.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la rumeur de l’iPhone SE Plus, de la date de sortie et des rumeurs de prix aux dernières fonctionnalités et fuites de spécifications.

Quand l’iPhone SE Plus sortira-t-il ?

Le premier dont nous avons entendu parler de la sortie potentielle d’un iPhone SE Plus est revenu en décembre 2019 via nul autre que Ming-Chi Kuo. Kuo, un analyste d’Apple, a de sérieux antécédents en ce qui concerne les versions d’Apple, il vaut donc la peine de prendre ce qu’il dit au sérieux.

Initialement, Kuo a affirmé que l’iPhone SE Plus sortirait assez longtemps après l’iPhone SE. En fait, Kuo a affirmé que la sortie du modèle Plus n’était pas prévue avant le premier semestre 2021.

Bien que cela semble long à attendre pour sortir une variante plus grande de l’iPhone SE, une prédiction de suivi de Kuo suggère que nous avons maintenant encore plus à attendre. Selon la note de l’analyste, Apple « reportera probablement » le plus grand modèle jusqu’au second semestre 2021.

Cela a été réitéré une fois de plus dans une note fin 2020 aux investisseurs de Kuo, affirmant qu’une bataille acharnée entre quatre fournisseurs Apple autour de la fourniture des modules de caméra pour l’iPhone 13 est susceptible d’affecter la préparation et la production d’un nouveau modèle SE.

Une rumeur de juillet 2021 suggère qu’Apple pourrait se préparer à lancer l’iPhone SE 3 de nouvelle génération au début de 2022. Bien que le modèle Plus ne soit pas mentionné, il est possible qu’Apple annonce à la fois l’iPhone SE 3 et l’iPhone SE Plus. temps.







Combien coûtera l’iPhone SE Plus ?

On ne sait pas encore combien l’iPhone SE Plus pourrait coûter, mais on peut dire qu’il sera moins cher que la gamme phare d’Apple s’il conserve la marque SE.

Comme nous le discutons ci-dessous, l’iPhone SE Plus offre quelques mises à niveau importantes par rapport à l’iPhone SE standard, ce qui pourrait augmenter le prix, mais nous ne pouvons pas imaginer qu’Apple vende l’iPhone SE pour plus de 550 £ / 550 $ sans brouiller. les eaux entre les différents modèles d’iPhone actuellement proposés.

Étant donné qu’il y avait une différence de 100 £/100 $ entre l’iPhone 8 et 8 Plus, nous devrions nous attendre à quelque chose de similaire avec l’iPhone SE et l’iPhone SE Plus, mais nous mettrons à jour cette section si nous entendons quelque chose de différent.

Que proposera l’iPhone SE Plus ?

À plus d’un an d’une sortie potentielle, il n’est pas surprenant que les détails de l’iPhone SE Plus soient clairs sur le terrain – mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune information disponible.

Tout comme la prévision de la date de sortie, notre seule source d’informations sur l’iPhone SE Plus provient de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. Parallèlement à sa prédiction de la date de sortie d’origine, Kuo a partagé divers détails sur l’iPhone SE Plus – et il semble que cela pourrait être radicalement différent de l’iPhone SE.







Vous voyez, l’iPhone SE arbore exactement le même design que l’iPhone 8, avec un écran de 4,7 pouces et un seul appareil photo de 12 Mp à l’arrière, mais Kuo suggère que l’iPhone SE Plus ne reflétera pas l’iPhone 8 Plus.

Au lieu de cela, Kuo suggère que l’iPhone SE Plus comportera un écran de 5,5 ou 6,1 pouces et, surtout, qu’il arborera un « design plein écran » comme celui de la gamme iPhone 12. Alors que certains peuvent prétendre que cela pourrait cannibaliser la gamme iPhone 13, qui pourrait être disponible en même temps que le SE Plus, Kuo affirme que le SE Plus ne comportera pas d’identification de visage.

Le manque d’intelligence d’identification de visage signifie que l’encoche sera plus petite que ce qui est disponible sur la gamme actuelle d’iPhone, et bien qu’elle ne comportera pas le scanner d’empreintes digitales à l’écran sur lequel Apple travaillerait, Kuo affirme que le scanner Touch ID sera intégré au bouton d’alimentation – un peu comme le nouvel iPad Air.

Ce n’est pas une idée nouvelle – les homologues Android le font depuis des années – mais ce sera la première fois qu’Apple intègre un scanner d’empreintes digitales au bouton d’alimentation d’un iPhone. Cela a du sens – iPhone SE Plus n’aura qu’à appuyer une fois sur le bouton d’alimentation pour allumer l’écran et déverrouiller l’iPhone. Ce n’est pas tout à fait le niveau de commodité de Face ID, mais c’est proche.

Que voulez-vous voir de l’iPhone SE Plus ? Faites-nous savoir sur Twitter.

