Cyberpunk 2077 est une histoire d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles. Vous incarnez V, un hors-la-loi mercenaire qui recherche un implant unique qui est la clé de l’immortalité. Vous pouvez personnaliser le cyberware, les compétences et le style de jeu de votre personnage et explorer une ville tentaculaire où les choix que vous faites façonnent l’histoire et le monde qui vous entoure.

Date de sortie Cyberpunk 2077

La date de sortie officielle de Cyberpunk 2077 est le 10 décembre en Inde. Cyberpunk 2077 sera jouable sur 9 plateformes au lancement. Ils sont PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, Stadia et PC. Bien que Stadia et la PS5 ne soient pas officiellement en Inde, les joueurs qui possèdent la PS5 peuvent jouer au jeu.

Quelle est la date de sortie officielle de Cyberpunk 2077?

La date de sortie officielle de Cyberpunk 2077 est le 10 décembre en Inde.

Le jeu a-t-il ralenti dans Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077, l’un des jeux vidéo les plus attendus de la dernière décennie, a déjà ralenti trois fois

Cyberpunk 2077 est-il disponible en pré-commande en Inde?

Cyberpunk 2077 est disponible en précommande sur le PlayStation Store pour 3499 Rs, tandis que les utilisateurs Xbox peuvent acheter le Game Store pour 3490 Rs sur Microsoft. Les utilisateurs de PC peuvent accéder via Games The Shop for Rs. 2,499. Google Stadia, qui n’est pas encore disponible en Inde, propose Cyberpunk 2077 pour 60 $ (environ 4400 Rs)

Qu’est-ce qui est génial avec Cyberpunk 2077?

Devenez un cyberpunk, un mercenaire urbain équipé d’améliorations cybernétiques et construisez votre légende dans les rues de Night City. Utilisez une variété d’armes améliorables, de compétences de piratage et d’implants améliorant le corps pour devenir l’arme la mieux louée en ville. Sortez tout le monde de la sécurité de l’entreprise et de la police aux gangs et autres mercenaires pour obtenir la scène de rue nécessaire pour accéder à de meilleurs emplois. Dépensez votre argent durement gagné pour acheter des armes et des cyberwares ou achetez des voitures, des motos et des vêtements de luxe.

Le CyberPunk 2077 aura-t-il la taille de The Witcher 3?

L’artiste d’effets visuels Jose Teixeira a déclaré à MCV: « Cyberpunk est beaucoup plus grand que tout ce que CD Projekt Red a fait auparavant. The Witcher a beaucoup aidé Cyberpunk parce que le jeu est devenu si grand et complexe qu’il nous a vraiment appris ».

Configuration requise pour Cyberpunk 2077