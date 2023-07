Date de sortie potentielle de la saison 4 de Mandalorian, distribution et actualités

Après trois saisons de Mando et Baby Yoda traversant la galaxie, il a été confirmé que The Mandalorian reviendrait pour une quatrième année.

Nous avons déjà trois émissions dérivées directement de The Mandalorian: The Book of Boba Fett (qui est disponible en streaming maintenant), Ahsoka (qui démarre très bientôt) et la prochaine série Rangers of the New Republic.

Également disponible sur Disney + est Andor, une série préquelle de Rogue One mettant en vedette Diego Luna. Ewan McGregor a également repris son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une autre série dérivée.

Donc. Beaucoup. Guerres des étoiles.

Consultez notre guide complet de tout le contenu Star Wars sur Disney + pour en savoir plus sur ce que vous pouvez regarder maintenant et sur ce qui est en route. Sinon, continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de The Mandalorian.

Nous savons avec certitude que The Mandalorian revient, comme Jon Favreau l’a confirmé dans une interview avec CinemaBlend.

Alors que les scripts de la saison 4 de The Mandalorian sont déjà écrits (via BFM TV sur Twitter), la production a été reportée de septembre de cette année à novembre 2023 selon Production Weekly.

Il est possible qu’il y ait plus de retards en cours de route en raison des grèves SAG-AFTRA et WGA qui se déroulent actuellement à Hollywood. Il est donc difficile de prédire une date de sortie pour le moment.

La plupart des sources s’attendaient à l’origine à ce qu’il arrive dans le derniers mois de 2024mais elle pourrait être repoussée à 2025. Nous en apprendrons probablement plus dans les mois à venir.

Le casting de la saison 4 de Mandalorian : qui devrait revenir ?

Bien que Disney n’ait fait aucune annonce ferme, nous nous attendons à ce que Pedro Pascal revienne dans le rôle principal de Din Djarin (AKA Mando).

Nous nous attendons également à voir le retour de Greef Karga de Carl Weathers, ainsi que du guerrier mandalorien de Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze. Emily Swallows devrait également revenir en tant que The Armorer, tout comme Amy Sedaris en tant qu’ingénieur scatty, Peli Motto.

Rosario Dawson jouera dans sa propre série dérivée en tant qu’Ahsoka Tano, mais nous pourrions la voir faire une autre apparition alors que son émission se déroule dans la même chronologie que The Mandalorian.

Le capitaine Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) sera un personnage principal dans Rangers of the New Republic, donc une autre apparition de sa part n’est pas non plus hors de propos.

Temuera Morrison a joué un rôle assez central en tant que Boba Fett dans la saison deux, et Mando a également joué un rôle important dans sa propre série. Nous ne serions pas surpris de voir à nouveau des croisements avec les deux personnages, et peut-être une apparition de Ming-Na Wen en tant que tireur d’élite Fennec Shand.

Le grand point d’interrogation est de savoir si nous aurons une apparition du grand méchant de la série, Giancarlo Esposito de Breaking Bad – plus d’informations sur son personnage sont ci-dessous.

Qui écrira et réalisera la saison 4 de The Mandalorian ?

Derrière les caméras, Jon Favreau, qui maîtrise à la fois la production et la réalisation et nous a apporté Iron Man et The Jungle Book, est le showrunner et le scénariste principal de la série, bien qu’il soit habilement assisté par le vétéran de Star Wars: Clone Wars TV Dave Filoni .

Quelle sera l’intrigue de la saison 4 de The Mandalorian ?

Spoilers pour la saison trois de The Mandalorian ci-dessous

La fin de la troisième saison s’est terminée de manière assez positive pour Din Djarin et Grogu, non seulement s’échappant de Moff Gideon, mais aidant également le Mandalorien à reprendre Mandalore aux Impériaux, Bo-Katan prenant la position de leader.

Selon Variety, les fans peuvent s’attendre à ce que la série revienne à sa formule originale, avec « Une série d’aventures uniques dans lesquelles un tireur solitaire et son enfant resplendissant et adorable explorent la galaxie et se battent avec des méchants ».

Din reprendra probablement des contrats et des missions pour les Mandaloriens et les aidera à rétablir leur vie et leur présence sur Mandalore.

Bien sûr, il y a des problèmes non résolus. Bien que l’on suppose que Moff Gideon a trouvé la mort dans une explosion, nous n’avons jamais vu de corps. Il avait apparemment de grands projets pour Grogu, nous ne serions donc pas surpris s’il faisait une autre apparition la saison prochaine.

L’autre antagoniste est probablement le Conseil des ombres. Ce sont les membres qui ont rejoint Gideon lors de son appel holographique – d’anciens membres de l’Empire déterminés à reconquérir la galaxie.

Un membre notable est le commandant Brendol Hux, qui est le père du général Armitage Hux – le commandant en second de Kylo Ren dans la trilogie de la suite de Star Wars. Il est fort probable que ce groupe construira les prémices de ce qui sera éventuellement le Premier Ordre.

Baby Yoda a également une histoire à explorer. Dans la deuxième saison, Luke nous a donné un aperçu du moment où Grogu a été initialement emmené de chez lui pendant la Grande Purge des Jedi. Alors que ‘Din Grogu’ est désormais officiellement sous la garde de Din Djarin, son passé pourrait revenir le hanter.

Le grand amiral Thrawn devrait être le grand méchant d’Ahsoka, ce qui pourrait être fortement lié à la prochaine série de The Mandalorian (si les précédents spectacles de Star Wars devaient se dérouler).