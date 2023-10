Date de sortie potentielle de la saison 3 de Hacks, distribution de l’intrigue et actualités

Hacks est une série en streaming loufoque et charmante sur les conflits générationnels et le travail dans le showbiz. Il a été très apprécié par les téléspectateurs et les critiques.

Bien que la deuxième saison du conte sur deux comédiens soit derrière nous depuis longtemps, on sait peu de choses sur la troisième saison annoncée de la série. Quand les nouveaux épisodes de Hacks apparaîtront-ils sur Max ? Qu’est-ce qui attend les téléspectateurs dans la saison 3 ? Nous avons rassemblé toutes les informations sur la comédie à succès mettant en vedette Jean Smart et Hannah Einbinder.

La série a été renouvelée par HBO pour une troisième saison en juin 2022. Le tournage a débuté en novembre. Cependant, jusqu’à présent, aucune date de sortie potentielle pour les nouveaux épisodes n’a été annoncée.

Malheureusement, les créateurs de Hacks ont rencontré de graves problèmes en cours de route. Premièrement, la production a été arrêtée en février 2023 en raison de l’intervention cardiaque de Jean Smart. Bien que la production de la série ait été interrompue au bout d’un mois seulement, elle a été à nouveau suspendue en mai – cette fois en raison de la grève des scénaristes, à laquelle se sont joints les acteurs en juillet.

Même si les scénaristes ont récemment trouvé un accord avec les dirigeants des grands studios de cinéma et des plateformes de streaming, la protestation des acteurs se poursuit. Les travaux sur Hacks sont donc toujours à l’arrêt, et il est difficile de prédire quand la saison 3 pourrait arriver à Max.

Intrigue de la saison 3 de Hacks

Spoilers pour la saison 2 ci-dessous.

L’intrigue de la saison 3 est également entourée de mystère. Après tout, la deuxième saison de Hacks a mis fin à tous les principaux scénarios. Deborah et Ava ont obtenu le succès escompté et la diva a finalement apprécié le travail de la jeune fille. Dans le même temps, les chemins des femmes ont divergé – Deborah a officiellement mis fin à sa collaboration avec Ava, souhaitant motiver la jeune fille à construire sa propre carrière.

Malgré la séparation douloureuse avec son mentor, Ava a finalement apprécié sa décision. Dans la saison 3, les deux femmes vont probablement se séparer pendant un moment avant de faire à nouveau équipe. D’autant que Deborah, qui est de nouveau au sommet, devra certainement fournir de gros efforts pour conserver sa position.

Elle pourra probablement compter sur l’aide de Jimmy et Kayla, qui, à la fin de la saison 2, ont décidé de franchir un pas fou et de créer leur propre agence de relations publiques.

Dans la vie personnelle de Deborah, une petite révolution est en marche à cause du bébé qu’attend sa fille DJ. Dans le même temps, la relation entre Deborah et Marty, propriétaire du Palmetto Casino, est définitivement terminée : l’homme a décidé d’épouser une autre femme.

Quant à Ava, sa carrière devrait vraiment s’épanouir dans la saison 3. Des changements pourraient l’attendre dans sa vie amoureuse – la fin de la saison 2 laissait entendre qu’Ava et Ruby pourraient recommencer à se fréquenter.

Casting de la saison 3 de Hacks

On pourrait s’attendre à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles dans la troisième saison de Hacks :

Jean Smart – Déborah Vance

– Déborah Vance Hannah Einbinder -Ava Daniels

-Ava Daniels Carl Clemons-Hopkins – Marc

– Marc Paul W. Downs – Jimmy LusSaque

– Jimmy LusSaque Megan Stalter – Kayla

– Kayla Kaitlin Olsen – DJ

– DJ Coquelicot Liu -Kiki

-Kiki Rose Abdou – Joséphine

– Joséphine Marc Indelicato -Damien

