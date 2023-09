Date de sortie potentielle de la saison 2 de One Piece, actualités et rumeurs

Lorsqu’il s’agit de créer des versions live-action d’anime, Netflix n’a pas eu beaucoup de chance auparavant. Le tristement célèbre film Death Note de 2017 a été critiqué et la série Cowboy Bebop a été annulée après une seule saison. Cependant, la dernière production de la plateforme est à contre-courant de la tendance.

One Piece, une série live-action basée sur un manga d’Eiichirō Oda, a connu un succès surprenant. Selon le site Web de Netflix, la série a été vue jusqu’à 18,5 millions de fois au cours du premier week-end suivant sa première.

Le secret du succès réside dans le maintien de l’esprit de l’original ainsi que d’un excellent casting, d’une scénographie inventive et d’un excellent CGI. Il n’est pas étonnant que les fans attendent avec impatience le prochain épisode de la série. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la deuxième saison de One Piece.

Netflix

À ce point, Netflix n’a pas confirmé la réalisation de la saison 2 de One Piece. Cependant, étant donné la popularité de la série et la fin ouverte de la saison 1, une suite est probable.

Il est difficile de prédire quand la saison 2 sortira sur Netflix en raison de la grève en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA, qui a suspendu indéfiniment de nombreuses productions alors que les scénaristes et les acteurs se battent pour un accord avec les studios.

La production de la saison 1 a commencé en janvier 2022 et s’est terminée en août 2022, mais la série a fait ses débuts sur Netflix un an plus tard. Sur cette base, nous ne verrons probablement pas la saison 2 de One Piece avant 2025 ou plus tard.

Intrigue de la saison 2 de One Piece

Le manga d’Eiichirō Oda est l’une des séries japonaises les plus complètes : il comprend plus de 1 000 chapitres, compilés en 106 volumes. Lors de la première saison de la série, Netflix n’a adapté que 95 chapitres, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de matériel comique à couvrir pour les showrunners.

Saison 1 couvrant la formation de l’équipage, la définition d’objectifs communs et les combats avec les Marines. Dans la saison 2, il est probable que la sérieuse chasse au trésor commence, puisque les Pirates du Chapeau de Paille ont décidé de se rendre à Grand Line. Le voyage ne sera probablement pas paisible : l’équipage doit traverser une bande de mer appelée Calm Belt, peuplée de bêtes géantes.

Netflix

De plus, les jeunes pirates seront probablement toujours traqués par le vice-amiral Garp et les Marines. Les Pirates du Chapeau de Paille devront peut-être se battre avec la sinistre organisation Baroque Works. Comme vous vous en souvenez peut-être, Roronoa Zoro a tué l’un de ses membres dans le premier épisode de la série.

Il est également possible que dans la saison 2, nous rencontrions à nouveau d’anciens ennemis, comme le capitaine Alvida et Buggy le Clown.

Casting de la saison 2 de One Piece

Si la série obtient le feu vert pour une deuxième saison, on peut s’attendre à ce que le casting suivant apparaisse :

Iñaki Godoy – Monkey D.Luffy

– Monkey D.Luffy Mackenyu Arata -Roronoa Zoro

-Roronoa Zoro Emily Rudd -Nami

-Nami Jacob Romero Gibson – Usopp

– Usopp Taz Skylar -Sanji

Il y a aussi le retour possible de :

Langley-Kirkwood – Capitaine Morgan

– Capitaine Morgan Aidan Scott – Helmep

– Helmep Ilia Isorelýs Paulino – Capitaine Alvida

– Capitaine Alvida Jeff Ward – Buggy le clown

– Buggy le clown Alexandre Maniatis – Klahadore/Kuro

– Klahadore/Kuro Pierre Gadiot – Jarrets

– Jarrets Steven John Ward –Dracule Mihawk

–Dracule Mihawk Craig Fairbrass – Chef Zeff

