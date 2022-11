Date de sortie mondiale, prix et spécifications du Honor 80

Honor a remis les couvertures sur sa dernière série d’appareils milieu de gamme : la gamme Honor 80.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le trio de téléphones, qui sont maintenant disponibles en Chine, mais qui pourraient encore être lancés dans le reste du monde.

Quand la série Honor 80 sortira-t-elle dans le monde ?

Honor a annoncé trois téléphones Honor 80 en Chine le 22 novembre, aux côtés du téléphone pliable Magic Vs : les Honor 80, 80 Pro et 80 SE.

Le Magic Vs est confirmé pour un lancement mondial, y compris en Europe, mais Honor n’a pas encore fait une telle promesse concernant la série 80. De la gamme Honor 70, seul le modèle standard est arrivé au Royaume-Uni et en Europe, il est donc possible que nous voyions une version limitée similaire, très probablement au début de 2023.

Combien coûte le Honor 80 ?

Jusqu’à présent, nous n’avons que les prix des trois téléphones en Chine, que nous avons pris la liberté de convertir approximativement dans d’autres devises :

Honor 80 : à partir de 2 699 ¥ (environ 375 $/310 £/360 €/30 500 ₹)

Honor 80 Pro : à partir de 3 499 ¥ (environ 485 $/400 £/465 €/39 500 ₹)

Honor 80 SE : à partir de 2 399 ¥ (environ 330 $/275 £/320 €/27 000 ₹)

À titre de comparaison, lorsque le Honor 70 a été lancé au Royaume-Uni et en Europe, il coûtait 479 £ / 549 €, vous devez donc vous attendre à ce que tout suivi coûte au moins autant lors de son lancement international.

Quelles sont les spécifications du Honor 80 ?

Puisqu’il y a trois téléphones dans la série, décomposons-les un par un, en commençant par le modèle standard.

Honneur 80

Le Honor 80 est naturellement le modèle par défaut de la série, et celui qui est le plus susceptible d’être lancé dans le monde.

Honneur

Il dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz et est alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 782G de milieu de gamme, qui peut être couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’alimentation provient d’une batterie généreuse de 4800 mAh, avec une charge filaire de 66 W pour l’accompagner.

À l’arrière, vous trouverez un appareil photo principal de 160 MP à très haute résolution, utilisant un capteur de 1/1,56 pouces et une ouverture f/1,8 assez rapide — bien qu’il n’y ait pas de stabilisation optique. Il est rejoint par un ultra large 8Mp, une macro 2Mp et un selfie perforé de 32Mp sur le devant.

Quant au design, il est disponible dans une gamme de couleurs – noir, vert, bleu et rose – et est incroyablement fin et léger, à 7,7 mm d’épaisseur et 180 g respectivement.

Il est livré avec MagicOS 7 sur Android 12.

Qualcomm Snapdragon 782G

8/12 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Écran OLED incurvé FHD+ de 6,67 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: 160Mp, appareil photo principal f/1.8 8Mp, f/2.2 ultra large Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

Batterie 4800mAh

Charge filaire 66W

161,1 x 73,9 x 7,7 mm

180g

Honor 80 Pro

Le 80 Pro ne change pas trop, mais a quelques améliorations clés. Le plus important est sans doute le saut vers la puce Snapdragon 8+ Gen 1 beaucoup plus puissante, ce qui en fait un véritable produit phare en termes de performances pures.

Honneur

Il est un peu plus grand, avec un écran de 6,78 pouces, ce qui le rend également légèrement plus épais et plus lourd. Malgré cela, la batterie a en fait la même capacité, et la conception est par ailleurs similaire, à l’exception d’un épanouissement à l’infini du module de caméra.

L’autre grand saut de spécification est la mise à niveau vers une caméra ultra large de 50Mp à l’arrière, tandis que la caméra selfie est remplacée par un système double avec une caméra selfie principale de 50Mp et un capteur de profondeur de 2Mp pour des portraits améliorés.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8/12 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Écran OLED incurvé FHD+ de 6,78 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: 160Mp, appareil photo principal f/1.8 50Mp, f/2.0 ultra large Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra frontale: Caméra selfie 50Mp, f/2.4 Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Batterie 4800mAh

Charge filaire 66W

163,3 x 74,9 x 7,8 mm

188g

Honor 80 SE

Enfin, nous avons le Honor SE, plus économique, probablement le moins susceptible d’atteindre l’Ouest.

Honneur

Cela ne lésine pas autant que vous pourriez vous y attendre, tout en conservant un écran OLED incurvé de 6,67 pouces similaire au 80 régulier, avec le même appareil photo selfie également.

Il tombe sur un chipset MediaTek Dimensity 900, et bien que la batterie soit un peu plus petite à 4600 mAh, les vitesses de charge restent les mêmes.

La caméra arrière est rétrogradée à un objectif principal de 64Mp, un capteur ultra large de 5Mp et un capteur de profondeur de 2Mp.

MediaTek Dimension 900

8/12 Go de RAM

256 Go de stockage

Écran OLED incurvé FHD+ de 6,67 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: Appareil photo principal 64Mp, f/1.8 5Mp, f/2.2 ultra large Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

Batterie 4600mAh

Charge filaire 66W

161,3 x 73,4 x 7,7 mm

175g

Évidemment, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour tester nous-mêmes certains des téléphones, ainsi que pour savoir quels modèles arriveront dans les différents territoires du monde. Nous mettrons à jour cet article lorsque ces détails seront annoncés, alors jusque-là, jetez un œil à notre meilleur tableau des smartphones pour voir la concurrence que la série 80 devra battre.