Date de sortie, intrigue et distribution de Only Murders In The Building Saison 4

La populaire série policière, Only Murders in the Building, a été officiellement renouvelée pour une quatrième saison. Mabel, Oliver et Charles seront de retour pour enregistrer un autre podcast sur la résolution d’une affaire de meurtre mystérieux près de chez eux.

La finale de la saison 3 a été diffusée le 3 octobre et le même jour, Hulu a donné le feu vert au prochain épisode de la série bien-aimée. La troisième saison de la série s’est terminée sur un énorme cliffhanger. Les enjeux de la série ont augmenté : il semble que dans la prochaine saison, les protagonistes ne se contenteront pas de résoudre des crimes, mais se battront pour leur vie.

Voici ce que l’on sait du prochain volet de Only Murders in the Building. Aux États-Unis, vous pouvez diffuser les trois saisons de la série sur le site Web de Hulu. Les fans britanniques peuvent regarder l’émission sur Disney+.

Hulu n’a pas encore révélé quand la saison 4 de Only Murders in the Building fera ses débuts sur le service.

Le travail sur la saison 4 en est probablement à ses débuts, nous devrons donc attendre des nouvelles sur une date de sortie. Cependant, nous pouvons mener notre propre enquête pour estimer quand la nouvelle saison pourrait tomber.

La première saison de la série est sortie fin août 2021. La saison 2 a suivi en juin 2022 et la saison 3 est arrivée en août 2023. Comme vous pouvez le voir, les saisons individuelles apparaissent à des intervalles d’environ un an.

S’il n’y avait pas eu la grève des acteurs et des scénaristes, nous pourrions nous attendre à ce que la saison 4 soit diffusée à l’été 2024. Cependant, compte tenu des retards liés à la grève, il est plus probable que la série revienne. début 2025.

Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Only Murders in the Building revient pour la saison 4 ! Que l’enquête commence… 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♀️ #OMITB pic.twitter.com/VwQWsx5r8s — Seuls les meurtres dans le bâtiment 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) 3 octobre 2023

Intrigue de la saison 4 de Only Murders in the Building

Spoilers pour la saison 3 ci-dessous.

La saison 3 s’est terminée d’une manière que personne n’aurait pu prédire et, à notre connaissance, cela n’a rien à voir avec la révélation de l’assassin de Ben Glenroy.

Il s’est avéré que quelqu’un avait peut-être tenté d’assassiner Charles-Haden Savage. Alors que le reste des invités s’amusaient à la première soirée musicale d’Oliver, le doublé de Charles, Sazz Pataki, entra brièvement dans son appartement. Quelques instants plus tard, elle a été abattue par un fusil de sniper et a été vue pour la dernière fois en train de saigner sur le sol.

Il est fort probable que Charles était censé être la victime, mais le tueur l’a confondu avec son doublé. Charles a déjà vu sa vie en danger lorsque Jan Bellows a tenté de l’empoisonner lors de la première saison. Cependant, l’ajout d’un tireur d’élite pourrait signifier qu’il s’agissait d’un travail salarié.

L’alternative est que Sazz était la cible visée, mais pour le moment, nous ne savons pas pourquoi.

Hulu

La question est : cet acte est-il lié à des mystères criminels antérieurs ou à une toute nouvelle affaire criminelle ? Nous ne savons pas non plus avec certitude si Sazz est mort – nous devrions en savoir plus dans les mois à venir.

Casting de Only Murders in the Building saison 4

Le cœur de la série est le trio d’infatigables podcasteurs et détectives amateurs : Oliver Putnam, Charles-Haden Savage et Mabel Mora. Il est presque certain que Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez joueront respectivement le rôle de ces personnages.

On pourrait également voir le retour de Michael Cyril Creighton dans le rôle de Howard Morris, Jackie Hoffman dans le rôle d’Uma Heller et Da’Vine Joy Randolph dans le rôle de la détective Donna Williams. La saison 4 pourrait également présenter Tina Fey dans le rôle de la podcasteuse cynique Cinda Canning, James Caverly dans le rôle de Theo Dimas et Ryan Broussard dans le rôle de Will Putnam, le fils d’Oliver.

Il est difficile de dire si Jesse Williams reviendra dans le rôle de Tobert, le caméraman et l’amoureux de Mabel. On lui a proposé un emploi à Los Angeles et, comme nous le savons, Mabel n’a pas eu de chance avec ses relations précédentes.

Hulu

Il est peu probable que Paul Rudd revienne à moins que les créateurs de la série n’aient prévu des flashbacks. L’avenir de Sazz Pataki, interprété par Jane Lynch, est également incertain.

Il est également difficile de prédire si nous reverrons Meryl Streep dans le rôle de l’actrice Loretta Durkin. A la fin de la saison 3, la porte d’une carrière d’actrice s’ouvre pour elle. Malgré la relation de Lorreta avec Oliver, elle pourrait décider de poursuivre ses rêves.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, interrogé sur le retour des personnages, le showrunner John Hoffman a déclaré :

Il n’y a pas de plus grand espoir pour moi. Je les aime tous les deux, Jesse et Meryl, tout le monde. Je veux dire, pour l’amour de Dieu, je ramènerais Paul si nous le pouvons. Écoutez, je ramènerais tout le monde, et cela pourrait arriver. Victimes, tueurs, ils sont tous capables de jouer dans le paysage selon cette sorte de manière narrative dont nous pouvons raconter nos histoires.

Les camées qui ont fait la renommée de la série restent désormais un mystère.

