Date de sortie, intrigue et bande-annonce de Percy Jackson et les Olympiens

Au début des années 2000, les livres de Percy Jackson sur le fils adolescent du dieu grec Poséidon ont été un succès retentissant. Aussi bien reçus que soient les romans de Rick Riordan, les adaptations cinématographiques n’ont pas conquis le cœur du public ni des critiques.

Disney a décidé de donner une seconde vie à l’histoire sous la forme d’une série exclusive en streaming. Cela donne aux créateurs plus de temps d’écran et d’opportunités pour couvrir l’histoire de Percy.

Voici notre guide sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Percy Jackson et la série des Olympiens.

La première saison de la série sera diffusée sur Disney+ juste avant Noël. Les deux premiers épisodes sortiront le mercredi 20 décembre 2023. Cinq autres épisodes débarqueront chaque semaine sur le service.

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir un abonnement Disney+ sans publicité pour 10,99 $ par mois (109,99 $ par an). Le forfait financé par la publicité coûte 7,99 $ par mois. Pendant ce temps, un abonnement Disney + au Royaume-Uni est au prix de 7,99 £ par mois (79,90 £ par an).

Percy Jackson et le complot des Olympiens

Percy Jackson est une série de livres qui raconte l’histoire d’un garçon qui découvre qu’il est le fils de Poséidon, l’ancien dieu de la mer. La première saison sera basée sur le premier volume de Riordan, The Lightning Thief.

L’adolescent Perseus ‘Percy’ Jackson apprend qu’il est un demi-dieu et commence à découvrir ses pouvoirs divins. Malheureusement, Zeus, le dieu suprême, accuse Percy d’avoir volé son tonnerre. Une folle chaîne d’événements met en péril la sécurité du monde humain et des êtres surnaturels.

Percy doit se lancer dans une quête pour trouver l’artefact manquant, ce qui l’oblige à plonger dans le monde extraordinaire des dieux, des monstres et des créatures fantastiques. Heureusement, Percy fait équipe avec ses amis, Grover et Annabeth.

La série de livres Percy Jackson se compose de six volumes :

Le voleur de foudre

La mer des monstres

La malédiction du Titan

La bataille du labyrinthe

Le dernier olympien

Cela signifie qu’il y a suffisamment de matériel pour plusieurs saisons, à condition que Disney renouvelle le spectacle après la diffusion du premier épisode.

Percy Jackson et la bande-annonce des Olympiens

Le premier teaser vous donnera un avant-goût de ce à quoi vous attendre de la nouvelle série Disney+ :

Voici un autre teaser pour le spectacle:

Percy Jackson et le casting des Olympiens

Les acteurs suivants sont confirmés pour apparaître:

Walker Scobell – Percy Jackson

Leah Sava Jeffries – Annabeth Chase,

Aryen Simhadri – Grover Underwood

Lin-Manuel Miranda – Hermès

Megan Mullally – Alectoaka alias Mme Dodds

Toby Stephens – Poséidon

Virginie Kull – Sally Jackson

Jason Mantzoukas – Dionysos alias M. D,

Jay Duplass – Hadès

Glynn Turman – Chiron alias M. Brunner

Lance Reddick – Zeus

Adam Copeland – Arès

Charlie Bushnell – Luke Castellan,

Dior Goodjohn – Clarisse La Rue

Jessica Parker – Kennedy Méduse

Olivea Morton – Nancy Bobofit

Suzanne Cryer – Échidné

Timm Sharp Gabe – Ugliano

Timothy Omundson – Héphaïstos

Percy Jackson et les Olympiens vient des showrunners Jonathon E. Steinberg et Dan Shotz. La série est écrite par Monica Owusu-Breen, Daphne Olive, Stewart Strandberg, Zoë Neary, Joe Tracz et Xavier Stiles. L’exécutif de Rick Riordan produit avec Steinberg et Shotz. Le spectacle est réalisé par James Bobin, Anders Engström et Jet Wilkinson.

