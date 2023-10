Date de sortie, intrigue, distribution et bande-annonce de Disney’s Wish

The Walt Disney Company est une marque qu’on ne présente plus, même à ceux qui ne s’intéressent pas particulièrement au cinéma. Le conglomérat médiatique géant tel que nous le connaissons aujourd’hui a été créé en 1923 par les frères Walt et Roy Disney. À ses débuts, l’entreprise s’est fait un nom en tant que studio d’animation. Cependant, elle est devenue une société puissante au fil des décennies, produisant des longs métrages, construisant des parcs à thème et rachetant d’autres marques de films célèbres.

Pourtant, les films d’animation sont l’emblème de Disney, la pierre angulaire de son identité. De Mickey Mouse aux contes de princesses en passant par des histoires contemporaines comme Zootopia et Encanto, la société a créé de nombreuses animations qui ont marqué durablement la culture pop.

Il n’est donc pas surprenant que le film qui sortira à l’occasion du 100e anniversaire de la société soit un conte de fées animé. Nous avons rassemblé les informations les plus essentielles sur Wish, la dernière histoire de l’emblématique Walt Disney Company.

Quand Wish sort-il ?

Wish fera ses débuts dans les cinémas juste avant Thanksgiving et sortira en salles le 22 novembre 2023.

De quoi parlera Wish ?

Pour l’instant, Disney n’a pas divulgué beaucoup d’informations sur l’intrigue du film. Cependant, comme il s’agit d’une animation anniversaire, il faut s’attendre à un spectacle unique qui couronnera les décennies d’activité du studio.

Comme le dit la description officielle :

Wish suivra une jeune fille nommée Asha qui souhaite une étoile et obtient une réponse plus directe que ce qu’elle avait prévu lorsqu’une étoile fauteuse de troubles descend du ciel pour la rejoindre. Asha, 17 ans, est une optimiste convaincue et une leader en devenir. Elle affrontera l’un des ennemis les plus redoutables de l’univers et devra faire équipe avec Star, une force cosmique et une boule illimitée d’énergie pure et peut-être de chaos.

L’animation se déroule dans un pays magique appelé Rosas. Il est gouverné par le beau et sage roi Magnifico, qui a le pouvoir d’exaucer les vœux. Cependant, tout le monde à Rosas ne peut pas avoir cet honneur – le souverain décide quels souhaits se réaliseront.

Idéaliste et pleine d’énergie, Asha est en conflit avec le dirigeant apparemment bienveillant. La jeune fille, sa chèvre et la petite étoile doivent affronter l’ennemi et sauver la communauté de Rosas.

Je souhaite aux acteurs et à l’équipe

Le film présente les voix suivantes :

Ariana Debose – Acha

– Acha Alan Tudyk – Valentino, le bouc

– Valentino, le bouc Chris Pin – Le roi Magnifique

– Le roi Magnifique Angélique Cabral – La reine Amaya, épouse du roi Magnifico

– La reine Amaya, épouse du roi Magnifico Natasha Rothwell – La maman d’Asha, Sakina

– La maman d’Asha, Sakina Victor Garber – Le grand-père d’Asha, Sabino

– Le grand-père d’Asha, Sabino Jennifer Kumiyama – La meilleure amie d’Asha, Dahlia

– La meilleure amie d’Asha, Dahlia Evan Peters – le gars fort, Simon

– le gars fort, Simon Harvey Guillén – Gabo, un cynique, mais au cœur d’or

– Gabo, un cynique, mais au cœur d’or Ramy Youssef – Safi, qui souffre d’allergies

– Safi, qui souffre d’allergies Niko Vargas – Le copain d’Asha, Hal

– Le copain d’Asha, Hal Della Saba – adolescent timide, Bazeema

– adolescent timide, Bazeema Jon Rudnitski – Le copain d’Asha, Dario

Wish est réalisé par Chris Buck (Frozen, Frozen 2) et Fawn Veerasunthorn (Raya and the Last Dragon). Le scénario de l’animation a été écrit par Lee et Allison Moore (Night Sky, Manhunt).

Bandes-annonces de souhaits

Le premier teaser de l’animation ne révèle pas grand-chose au-delà du fait que les personnages principaux seront une jeune fille et sa sympathique chèvre et qu’une étoile filante jouera un rôle essentiel dans l’histoire :

La bande-annonce officielle du film montre une plus grande partie du royaume magique et présente ses habitants :

