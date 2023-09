Date de sortie, intrigue, distribution et actualités de Lupin Saison 3

Les émissions de Netflix sont connues pour leur approche subversive de divers thèmes et leur réinvention d’histoires classiques. Il en va de même pour la série Lupin, inspirée des aventures du gentleman voleur Arsène Lupin, tirées des romans de Maurice Leblanc.

Assane Diop, le personnage principal de la série Netflix, est un voleur professionnel qui prépare un plan de vengeance inspiré des romans de Leblanc. Il y a des années, le père d’Assane a été accusé par Hubert Pellegrini du vol d’un précieux collier de diamants et s’est suicidé dans une cellule de prison. Assane utilise tout son esprit et ses compétences pour retrouver Pellegrini et le punir pour le mal fait à son père.

Si vous êtes fan de Lupin, vous vous demandez peut-être ce que vous réservent les nouveaux épisodes de la série. Découvrez quand la saison 3 sortira sur Netflix et ce qui attend Assane ici.

Netflix joue au chat et à la souris avec ses abonnés pour la date de sortie de la saison 3 de Lupin. La plateforme a publié un puzzle sur son interface qui, une fois résolu, révèle la date de première de la nouvelle saison.

Si vous n’êtes pas d’humeur à faire des énigmes, alors la réponse est 5 octobre 2023. Netflix a officiellement confirmé c’est la date de sortie de la saison 3 de Lupin, qui se compose de 7 épisodes.

Intrigue de la saison 3 de Lupin

La saison 2 s’est terminée sur une note positive pour Assane. Après un long combat, il parvient à arrêter Hubert Pellegrini et à le traduire en justice. Toutefois, cela ne signifie pas que Diop puisse jouir d’une vie paisible. Dans la finale de la saison 2, en tant que voleur recherché, il a dû échapper à la police.

Le synopsis officiel de la saison 3 se lit comme suit :

Désormais caché, Assane doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Incapable de supporter les souffrances qu’ils endurent à cause de lui, Assane décide de rentrer à Paris avec une proposition folle : quitter la France et commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais loin, et un retour inattendu va chambouler ses plans.

Le showrunner de la série, George Kay, a annoncé que dans la saison 3, les fans peuvent s’attendre à une nouvelle histoire et à une sorte de nouveau départ. Bien sûr, il y aura beaucoup de références aux romans d’Arsène Lupin, dont Assane est un grand fan.

Bande-annonce de la saison 3 de Lupin

Netflix a publié un court teaser annonçant le prochain volet des aventures d’Assane :

Et voici un aperçu plus approfondi du nouvel opus de Lupin :

Casting de la saison 3 de Lupin

Nous nous attendons à ce que les acteurs suivants apparaissent dans la prochaine saison de Lupin :

Omar Sy –Assane Diop

–Assane Diop Ludivine Sagnier – Claire, l’ancienne petite amie d’Assane

– Claire, l’ancienne petite amie d’Assane Étan Simon – le fils de Raoul, Assane et Claire

– le fils de Raoul, Assane et Claire Antoine Gouy – Benjamin Ferel, l’ami d’Assane du temps de l’école

– Benjamin Ferel, l’ami d’Assane du temps de l’école Soufiane Guerrab – Youssef Guedira, un détective familier des livres de Lupin

– Youssef Guedira, un détective familier des livres de Lupin Vincent Londez – Romain Laugier, capitaine de police

– Romain Laugier, capitaine de police Shirine BOUTELLA – Sofia Belkacem, détective

