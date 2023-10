Date de sortie, intrigue, casting et bande-annonce de Fair Play Netflix

En octobre, la bibliothèque de thrillers érotiques de Netflix s’étoffera avec Fair Play, le succès du Sundance Film Festival de cette année. Ce premier long métrage de Chloé Domont est une histoire d’amour torride dans le monde des grandes entreprises, et Netflix a dû se battre durement pour obtenir les droits de distribution du film.

Le réalisateur a choisi d’aborder les thèmes de la poursuite de carrière et de la promotion dans le contexte relationnel. Le film explore également les rôles de genre et leurs liens avec les revenus et le statut social.

Le film met en vedette Phoebe Dynevor, alias la mémorable Daphné de Bridgerton, et Alden Ehrenreich, qui a joué un jeune Han Solo dans Solo : A Star Wars Story.

Si vous voulez savoir quand Fair Play sera diffusé sur Netflix et à quoi s’attendre de l’histoire, nous avons rassemblé ce que vous devez savoir.

Quand Fair Play sortira-t-il sur Netflix ?

Le film de Chloé Domont sortira sur Netflix le vendredi 13 octobre 2023. Le film est également disponible dans une sélection de cinémas à partir du 29 septembre 2023.

Quelle est l’intrigue de Fair Play sur Netflix ?

Emily et Luke se rencontrent lors d’un mariage à New York et, contre toute attente, leur histoire d’amour s’avère être plus qu’une aventure. Cependant, le principal obstacle à leur relation est qu’ils travaillent tous les deux pour la même entreprise et que l’entreprise n’encourage pas les romances entre ses employés.

Le véritable défi dans la relation secrète des protagonistes est la promotion qui revient à Emily au lieu de Luke. Bien qu’il félicite sa petite amie pour son succès, des sentiments indésirables tels que la déception, la jalousie, la frustration et la colère s’insinuent dans la relation. La situation s’aggrave encore lorsque Luke devient le subordonné d’Emily…

Le synopsis officiel se lit comme suit :

Une promotion inattendue dans un fonds spéculatif acharné pousse la relation d’un jeune couple au bord du gouffre, menaçant de se détériorer bien plus que leurs récentes fiançailles.

Netflix

Casting et équipe du Fair Play

Le film présente :

Phoebe Dynevor – Emilie

– Emilie Alden Ehrenreich – Luc

– Luc Eddie Marsan -Campbell

-Campbell Riche Sommer – Paul

– Paul Sébastien de Souza – Rory

– Rory Géraldine Somerville – la mère d’Émilie

Fair Play est écrit, réalisé et produit par Chloé Domont. Les autres producteurs du film sont Rian Johnson et Ram Bergman (Knives Out), Tim et Trevor White (Ingrid Goes West), Leopold Hughes (Knives Out), Ben LeClair (The Lovers) et Allan Mandelbaum (King Richard).

Bandes-annonces du fair-play

Ressentez l’atmosphère sensuelle du thriller érotique avec la première bande-annonce du film :

La deuxième bande-annonce vous plonge plus profondément dans le monde des jeux d’entreprise et de la romance :

