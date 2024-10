Date de sortie, heure, casting, où regarder

C’est la rentrée avec la saison 4 de « Abbott Elementary » maintenant en session.

La quatrième saison de la série primée aux Emmy Awards est diffusée sur ABC cette semaine et il y a beaucoup à attendre, y compris un épisode croisé avec « It’s Always Sunny in Philadelphia », un épisode d’Halloween et un spécial de Noël, Quinta Brunson, qui est également showrunner, a déclaré à US Weekly.

« Je pense que c’est très cool », a déclaré Brunson à US Weekly à propos de l’épisode croisé. « Je pense que c’est inattendu et je pense que cela ravira le public des deux émissions. Vous savez, je pense que ce sera très excitant pour les gens qui regardent nos émissions. Je suis juste excité à ce sujet et Je pense que c’est juste une façon amusante de bousculer la télévision. »

« Abbott Elementary » suit un « groupe d’enseignants dévoués et passionnés et un directeur légèrement sourd » qui sont « déterminés à aider leurs élèves » d’une école publique de Philadelphie à « réussir dans la vie » malgré les chances contre eux, a déclaré le responsable de l’émission. le synopsis dit.

« Bien que ces incroyables éducateurs soient en infériorité numérique et sous-financés, ils aiment ce qu’ils font, même s’ils n’aiment pas l’attitude peu recommandable du district scolaire à l’égard de l’éducation des enfants », ajoute-t-il.

Voici ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de « Abbott Elementary », y compris la date, l’heure et le casting de la première.

Quand est-ce que la première de la saison 4 d’« Abbott Elementary » est diffusée ?

La saison 4 de « Abbott Elementary » sera diffusée le mercredi 9 octobre à 21 h 30 HE sur ABC et sera disponible sur diffuser sur Hulu le lendemain.

Les trois saisons précédentes d’Abbott Elementary sont également disponibles pour diffuser sur Hulu.

Hulu propose des options d’adhésion allant de 7,99 $ par mois à 17,99 $ par mois pour les services de streaming normaux et de 75,99 $ par mois à 89,99 $ par mois pour les forfaits avec streaming et télévision en direct. Les nouveaux utilisateurs peuvent également s’inscrire pour un essai gratuit.

Combien d’épisodes la saison 4 d’« Abbott Elementary » comportera-t-elle ?

La saison 4 d' »Abbott Elementary » devrait comporter 22 épisodes, selon ABC.

Casting de la saison 4 d’« Abbott Elementary »

Le casting de la saison 4 de « Abbott Elementary » comprend :

Quinta Brunson dans le rôle de Janine Teagues

Tyler James Williams dans le rôle de Gregory Eddie

Janelle James dans le rôle d’Ava Coleman

Chris Perfetti dans le rôle de Jacob Hill

Lisa Ann Walter dans le rôle de Melissa Schemmenti

William Stanford Davis comme M. Johnson

Sheryl Lee Ralph dans le rôle de Barbara Howard

Bande-annonce de la saison 4 d’« Abbott Elementary »

ABC a sorti la bande-annonce de la saison 4 de « Abbott Elementary » le 25 septembre.

