L’Apple Watch Series 6 est une excellente montre intelligente, mais soyons honnêtes, l’inclusion d’un moniteur SpO2 et d’un altimètre toujours allumé ne sont pas les fonctionnalités les plus excitantes de tous les temps – en particulier lorsque les appareils portables à moitié prix sont dotés d’une technologie de surveillance de l’oxygène dans le sang.

Tout cela pourrait changer avec l’Apple Watch Series 7, avec des rumeurs suggérant que nous pourrions assister à une refonte complète de la populaire smartwatch lors de sa sortie à la fin de 2021. Il y a aussi des rumeurs sur la technologie MicroLED, une technologie d’affichage qui pourrait également faire une apparition sur la gamme iPad Pro 2021.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur l’Apple Watch Series 7 pour le moment, de la dernière date de sortie possible aux dernières rumeurs de conception et de fonctionnalités.

Quand l’Apple Watch Series 7 sortira-t-elle?

Traditionnellement, Apple a tendance à publier sa mise à jour annuelle Apple Watch aux côtés des nouveaux iPhones en septembre, mais tout a changé en 2020.

En plus d’organiser un événement virtuel à la place du grand événement en personne que la société organise généralement – pas une grande surprise pendant une pandémie – Apple a annoncé la nouvelle Apple Watch aux côtés de la nouvelle gamme iPad, pas de l’iPhone. En fait, avec trois événements Apple en autant de mois, il semble qu’Apple se penche sur la nature des lancements virtuels.

Nous supposons que la société préférerait regrouper les petites annonces en une seule grande annonce comme les années précédentes en ce qui concerne son calendrier de lancement fin 2021, mais c’est difficile à dire pour le moment.

Que ce soit en ligne ou en personne, Apple a lancé des mises à jour de l’Apple Watch en septembre pendant quatre ans.Nous sommes donc convaincus qu’il respectera le même calendrier avec l’Apple Watch Series 7. À moins que les rumeurs ne suggèrent le contraire, il est probable nous verrons l’Apple Watch Series 7 sortir en septembre 2021.

Si vous ne voulez pas attendre, jetez un œil à notre sélection des meilleures smartwatches.







Combien coûtera l’Apple Watch Series 7?

Bien que ce ne soit pas toujours possible avec les fluctuations de la valeur des devises, Apple aime la cohérence en ce qui concerne les prix de ses produits. C’est en grande partie vrai pour l’Apple Watch, bien que le prix ait certes légèrement fluctué au Royaume-Uni au cours des dernières années en raison de la valeur du GBP.

Cela dit, nous prévoyons que l’Apple Watch Series 7 coûtera un montant similaire à l’Apple Watch Series 6, à partir de 379 £ / 399 $ pour la version 40 mm et de 409 £ / 429 $ pour la version 44 mm avec un corps en aluminium et un bracelet sportif.

Comme avec les générations précédentes d’Apple Watch, la société devrait également vendre des variantes haut de gamme en acier inoxydable et d’autres matériaux haut de gamme.

Si vous êtes à la recherche d’économies sur l’Apple Watch, nos collègues de Macworld UK couvrent les meilleures offres Apple Watch.

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

À quelque temps de la sortie possible de l’Apple Watch Series 7, les rumeurs sont sans surprise rares – mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de chuchotements qui circulent sur le Web, et si l’on en croit, l’Apple Watch Series 7 pourrait être le rafraîchissement le plus intéressant depuis un certain temps.

La rumeur vient de l’analyste toujours précis Ming-Chi Kuo lors d’un appel aux résultats début septembre 2020 avec les investisseurs. Selon 9to5Mac, l’analyste a affirmé que l’Apple Watch commercialisée au second semestre 2021 pourrait présenter un «changement de facteur de forme significatif», bien qu’il n’ait pas fourni de détails spécifiques sur ce que cela pourrait impliquer.







L’Apple Watch est, fondamentalement, restée la même depuis la sortie de la première Apple Watch en 2015. L’Apple Watch Series 4 a vu une réduction des lunettes et plus d’espace d’écran, et une multitude de capteurs ont été ajoutés à la smartwatch au fil des ans, mais il a gardé le même facteur de forme carré.

Changer le design pour quelque chose de plus élégant et plus moderne serait un moyen facile non seulement de tenter ceux qui n’ont jamais eu d’Apple Watch auparavant, mais aussi les propriétaires existants à la recherche de quelque chose de nouveau et d’excitant. Nous espérons juste que la refonte ne se fera pas au détriment de la compatibilité des bracelets, car les propriétaires existants auront probablement une collection de bracelets qu’ils utilisent régulièrement (je le fais certainement!).

Il est également probable qu’Apple introduise une gamme de nouvelles couleurs aux côtés de l’Apple Watch repensée – la société a récemment expérimenté des options de couleurs plus vibrantes avec les variantes Produit (RED) et Bleu de la série 6, après tout.

Une façon pour Apple de changer le facteur de forme de l’Apple Watch serait de réduire son épaisseur – et avec des rumeurs suggérant que la nouvelle Apple Watch pourrait comporter un écran MicroLED, c’est maintenant une possibilité.

Un rapport de 2019 affirme que MicroLED se dirige vers l’Apple Watch, bien que le rapport ait initialement affirmé qu’il devait faire une apparition sur la série 6 en 2020, il vaut donc la peine de le prendre avec une pincée de sel. Parmi les nombreux avantages de MicroLED par rapport à la technologie OLED actuellement utilisée sur la smartwatch, il est beaucoup plus fin, ce qui pourrait entraîner une réduction globale du facteur de forme du portable.







Si le rapport porte sur l’argent, il est également possible qu’Apple utilise l’espace supplémentaire pour augmenter la capacité de la batterie – après tout, l’autonomie de 18 heures de la batterie de la gamme Apple Watch n’est pas exactement la meilleure du secteur lorsque ses homologues peuvent durer un semaine ou plus sans frais.

Cependant, un brevet récemment accordé suggère qu’Apple pourrait emprunter une autre voie pour améliorer la durée de vie de la batterie, détaillant la conception d’un bracelet Apple Watch avec une batterie intégrée qui pourrait permettre une autonomie de plusieurs jours et la possibilité pour Apple de rivaliser plus directement avec concurrents portables.

Parallèlement à une refonte, on s’attend à ce que l’Apple Watch Series 7 arbore un processeur mis à niveau et éventuellement plus de stockage interne, surtout s’il y a de l’espace supplémentaire disponible avec l’inclusion de la technologie d’affichage MicroLED.