Date de sortie et tout ce que nous savons jusqu’à présent – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix

Le prochain chapitre pour Tully et Kate sera leur dernier. Voie des lucioles se terminera par une saison 2 de grande taille, a révélé Netflix le 3 octobre 2022, selon TVLine. “La saison 2 consistera en 16 épisodes de grande taille et sera divisée en deux parties. Les neuf premiers épisodes sortiront le 2 décembre et les sept derniers épisodes tomberont en 2023 », a révélé le streamer.

La série, basée sur de Kristin Hannah Le roman à succès du même nom est devenu un succès lors de la première de la première saison en 2021. La saison 1 a fait ses débuts au n ° 1 des charts de streaming de Nielsen avec des téléspectateurs regardant 1,31 milliard de minutes de la série de 10 épisodes au cours de sa première semaine.

Voie des lucioles raconte l’histoire de deux meilleurs amis inséparables et de leur lien complexe et durable, qui s’étend sur trois décennies tumultueuses. Après la fin de la saison 1, les fans attendent avec impatience la saison 2. HollywoodLa Vie a rassemblé toutes les dernières mises à jour sur Firefly Lane Deuxième Saison.

Que se passera-t-il dans la saison 2 de Voie des lucioles?

Voie des lucioles est sorti le 3 février 2021. La finale de la saison 1 était pleine de rebondissements qui ont laissé le spectacle grand ouvert pour une deuxième saison.

La finale commence aux funérailles du père de Kate, Bud. Kate et Tully sont maintenant séparés, et Kate explique à son frère qu’elle a vu Tully à l’extérieur de l’église mais ne lui a pas parlé.

Des années auparavant, Tully s’assoit enfin et parle avec Max de leur avenir. Elle s’excuse de l’avoir repoussé après sa fausse couche et souhaite un “nouveau départ” avec lui. Tully lui demande de la rencontrer au belvédère où ils se sont mariés s’il ressent la même chose pour leur avenir. Max ne se présente jamais, mais Kate est là pour consoler Tully.

Tully quitte également son talk-show, mais elle est prête pour un nouveau chapitre. Elle veut faire un retour avec Kate comme productrice. Kate accepte avec joie.

Johnny se rend en Irak pour devenir correspondant de presse à l’étranger, mais il rencontre Kate avant son départ. La finale montre Johnny se faire prendre dans une explosion en Irak. A partir de maintenant, son destin est en jeu. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Ben Lawson sur l’avenir de Johnny.

«Cela dépend évidemment des pouvoirs en place, mais j’ai lu le livre. S’ils devaient suivre l’histoire du livre, alors vous savez que Johnny vivra pour se battre un autre jour. Mais ensuite, ils se sont un peu éloignés du livre jusqu’à présent, donc je ne sais pas ce qu’ils ont prévu », a déclaré Ben.

Les derniers instants de la finale présentent un moment difficile entre Kate et Tully. Kate tombe sur Tully en dehors des funérailles et dit à son ancien ami que “personne” ne veut d’elle là-bas. Tully pense que Kate l’a suffisamment “punie” pour ce qu’elle a fait, mais Kate rappelle à Tully qu’elle ne sera “jamais pour toujours”. Les derniers mots de la saison sont de Kate à Tully, “Je ne veux plus jamais te revoir.”

Cette scène a immédiatement incité les fans à se demander : qu’est-ce que Tully a fait à Kate ? Leur amitié a toujours été si importante pour eux. Qu’est-ce qui a pu causer une rupture aussi importante ? La série Netflix n’a pas encore révélé ce qui s’est passé entre Tully et Kate, mais ce sera certainement un point central de la saison 2.

Lorsque la saison 2 a été confirmée en mai 2021, Sarah Chalke a tenu à souligner dans la vidéo d’annonce que ce que Tully a fait était “lié à la famille et n’a rien à voir avec Johnny”. Catherine Heigl souligné, “Rien”.

La première saison de Voie des lucioles n’a pas couvert tout le roman, il y a donc beaucoup à explorer dans la saison 2. De plus, Kristin a également le Voie des lucioles suite, qui s’intitule S’envoler. La suite se concentre beaucoup sur Tully et sa relation compliquée avec sa mère. La deuxième saison pourrait plonger dans les deux livres, d’autant plus que l’émission mettait en vedette la mère de Tully venant fêter Noël avec elle et Kate.

Qui est dans le casting de Voie des lucioles Saison 2?

Voie des lucioles la saison 2 sera de retour Catherine Heigl comme Tully Hart, Sarah Chalke comme Kate Mularkey, Ben Lawson comme Johnny Ryan, Ali Skovbye en tant que jeune Tully, et Roan Curtis en tant que jeune Kate. Attendez-vous à voir plus de Cloud, la mère de Tully, interprétée par Beau Garrettaussi bien.

Lorsque Voie des lucioles a été renouvelée pour la saison 2, Beau a publié l’annonce sur sa page Instagram et a écrit: «Officiellement excité. Merci à tous ceux qui ont regardé, soutenu, tweeté, instagramé, envoyé des messages et partagé. J’ai hâte de refaire tout ça.

Étant donné que la série explore plusieurs périodes différentes tout au long de la vie d’Alice et de Tully, il n’est pas surprenant que Ben soit de retour même si la vie de son personnage est en danger. Ben pourrait revenir pour des scènes de flashback mettant en vedette Johnny. “Sarah met ma perruque pour la dernière fois. Voie des lucioles S2 arrive bientôt sur un Netflix près de chez vous », Ben a sous-titré une vidéo Instagram des coulisses en avril 2022.

La saison 2 mettra également en vedette plusieurs nouveaux personnages. En septembre 2021, Date limite a annoncé que 4 acteurs rejoindraient le casting de la série Netflix.

Perdu dans l’espace étoile Ignacio Serrichio jouera Danny Diaz, un “animateur sportif arrogant devenu journaliste qui a une chimie crépitante avec Tully. Il est impétueux, ambitieux et sexy. Danny et Tully échangent continuellement des barbes, mais sous sa façade suffisante se cachent une réelle vulnérabilité et passion.

Inde de Beaufort jouera Charlotte. Le personnage sera présenté lorsque le spectacle reviendra à Seattle en 1985. Charlotte est une “journaliste en herbe calme et réservée avec un béguin sans espoir pour Johnny Ryan. Mais au fil des ans, elle est devenue une journaliste de renommée mondiale, confiante et sophistiquée – une femme qui sait ce qu’elle veut et n’a pas peur de le poursuivre. L’Inde est récemment apparue dans la série La playlist extraordinaire de Zoey et jouera dans le prochain film de Netflix Slumberland.

L’anatomie de Grey alun Greg Germann jouera Benedict Binswanger, un “descendant d’une famille de bûcherons influents, Benedict transforme son succès en affaires en une course au poste de gouverneur de l’État de Washington dans les années 1980. Sa confiance extérieure contredit une profonde préoccupation pour sa propre réputation et celle de sa famille – et il est déterminé à préserver l’héritage Binswanger en s’assurant qu’un secret de longue date reste enterré.

Jolene Purdy jouera Justine Jordan, une “agente de talents ensoleillée et optimiste qui a le don de garder un comportement positif même lorsqu’elle livre des nouvelles dévastatrices. Elle a toujours un plan et est prête à l’exécuter. Un acteur de premier plan dans le monde du divertissement. Justine Jordan est sensée mais toujours charmante, le genre de personne que tout le monde veut dans son coin – y compris Tully Hart. Jolene est récemment apparue dans WandaVision et Le Lotus Blanc.

En février 2022, Date limite a également annoncé que Quand le coeur t’appelle étoile Chris McNally avaient rejoint Voie des lucioles saison 2. Il incarnera M. Waverly, un “nouveau professeur d’anglais charismatique qui pousse Kate et Tully hors de leur zone de confort et les incite à atteindre de nouveaux sommets”.

Qui est l’équipe créative ?

La série est basée sur le roman du même nom de Kristine Hannah. Maggie Friedman est le showrunner de Voie des lucioles. Maggie est productrice exécutive de la série aux côtés de Katherine, Shawn Williamsonet Michel Spillerselon Date limite. Kristin est co-productrice exécutive.

Michael dirigera également certains de Voie des lucioles saison 2. Le premier jour de la production, Michael a posté une photo du plateau. Il a utilisé le hashtag “#directorslife”.

Quand sortira la saison 2 ?

Netflix a récemment annoncé que la première moitié de la saison 2 de Voie des lucioles fera ses débuts le 3 décembre 2022. Avec l’annonce que l’émission se terminerait après la saison 2, Netflix a annoncé que les neuf premiers épisodes sortiraient le 3 décembre et que les sept derniers sortiraient en 2023.

Netflix a officiellement annoncé que Voie des lucioles reviendrait pour une deuxième saison le 26 mai 2021. Le service de streaming a publié une vidéo mettant en vedette les stars de la série Sarah et Katherine confirmant la deuxième saison.

« Nous n’avons pas encore toutes les réponses. Mais croyez-nous, cela vaudra la peine d’attendre. Et nous promettons que toutes vos questions recevront une réponse », a taquiné Sarah dans la vidéo d’annonce officielle.

Le tournage de la saison 2 a commencé fin août 2021 et s’est terminé fin avril 2022. Le tournage a eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique. En août 2021, des scènes étaient tournées à Lynn Creek, située à Vancouver.

@yvrshoots Tournage de Firefly Lane près de Lynn Creek pic.twitter.com/wtLBV337dX – Henri V (@therealHSV) 28 août 2021

En mars 2022, Katherine a publié une photo de la couverture du magazine mettant en vedette Tully. Elle a écrit sur Instagram : « Tully Hart fait la une des journaux, avec un peu d’aide du département artistique de #FireflyLane. Nous ne sommes qu’à quelques semaines du bouclage de la saison 2 !!”

Elle a également célébré son 43e anniversaire pendant le tournage Voie des lucioles saison 2. «Eh bien… si je dois passer mon anniversaire au travail toute la journée, au moins je peux le faire avec ce groupe merveilleusement talentueux et fou! Merci à ma belle distribution et à mon équipe #fireflylane d’avoir rendu cette journée spéciale d’un million de façons différentes… et pour la magnifique interprétation de la chanson de joyeux anniversaire. Vous l’avez tué ! PS. C’est SUPER amusant d’avoir 43 ans tout en essayant de faire semblant d’en avoir 25…” a-t-elle écrit sur Instagram.

Le 30 avril 2022, Ali et Roan ont tous deux partagé qu’ils avaient enveloppé le tournage de messages émotionnels. “Nous avons terminé la saison 2 hier après 9 mois et je suis complètement dépassé. Ce spectacle a tout mon cœur. @roancurtis je t’aime tellement, Voie des lucioles filles pour toujours (; (peuvent ou non encore pleurer) », Ali a sous-titré des photos des coulisses.

Roan a posté une vidéo d’elle-même et d’Ali en train de pleurer sur le plateau lors de leur dernier jour de tournage. “Nous avons terminé la saison 2 de Voie des lucioles jeudi après 9 mois de tournage et je ne pourrais pas me sentir plus reconnaissant envers chaque personne qui a fait de cette expérience non seulement l’une des meilleures de ma carrière, mais de ma vie à ce jour.

Elle a poursuivi: “J’aime chaque personne qui s’est investie corps et âme dans cette saison et l’a rendue si spéciale. Un merci particulièrement sincère à @ali.skovbye d’être mon rock et mon meilleur ami, toujours. Nous avons hâte que tout le monde voie la saison, c’est vraiment spécial. Voie des lucioles filles pour toujours (veuillez excuser mes sanglots lol) », a écrit l’actrice.

Alors qu’il ne reste que quelques semaines en 2022, la sortie de Voie des lucioles la saison 2 approche à grands pas. HollywoodLa Vie vous tiendra au courant de la sortie d’une bande-annonce.