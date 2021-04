Patrick Stewart est de retour sur nos écrans en tant que Jean-Luc Picard dans cette toute nouvelle série autonome Star Trek, et le mot autour de la galaxie est que ce n’est pas une merveille unique. Star Trek: Picard reviendra pour une deuxième saison, et peut-être plus à l’avenir.

Nous avons diffusé tout ce que nous savons sur la prochaine série de Picard, y compris la date de sortie, le casting, l’intrigue et plus encore. Si la fantaisie est plus votre truc, nous avons un tour d’horizon similaire pour la saison 2 de The Witcher.