Date de sortie et rumeurs de casting

Patrick Stewart est de retour sur nos écrans en tant que Jean-Luc Picard dans cette toute nouvelle série autonome Star Trek, et le bruit autour de la galaxie est que ce n’est pas une merveille à un coup. Star Trek: Picard reviendra pour une deuxième saison, et peut-être plus à l’avenir.

Nous avons diffusé tout ce que nous savons sur la prochaine série de Picard, y compris la date de sortie, le casting, l’intrigue et plus encore. Si la fantaisie est plus votre truc, nous avons un résumé similaire pour la saison 2 de The Witcher.

Quand arrivera la saison 2 de Star Trek : Picard ?

La date de sortie de la saison 2 de Star Trek: Picard a été retardée après que le tournage a été suspendu en raison de la pandémie. Il est maintenant confirmé de sortir quelque part en 2022. À condition que la production reste sur la bonne voie, nous prévoyons que ce sera au premier semestre de l’année.

La prochaine saison comprendra dix épisodes. Patrick Steward a confirmé en 2019 qu’il serait engagé dans la série pendant au moins trois ans, nous ne serions donc pas surpris de voir Picard prolongé au-delà de la saison 2. Le Hollywood Reporter affirme qu’un feu vert a été donné pour un troisième saison, mais cela n’a pas été officiellement confirmé.

Star Trek : Bandes-annonces de la saison 2 de Picard

La première bande-annonce officielle de la saison 2 de Picard est ici – vous pouvez la regarder ci-dessous :

Comment regarder Star Trek : Picard

Si vous êtes basé aux États-Unis, vous pourrez voir Picard sur Paramount Plus (anciennement CBS All Access), et les épisodes sont généralement publiés chaque semaine à 00h01. Vous ne pourrez pas le regarder sur le réseau CBS à la télévision – vous devrez être abonné au service de streaming qui coûte 5,99 $ pour une vidéo financée par la publicité et 9,99 $ pour une vidéo sans publicité. Si vous êtes hors d’Amérique, vous pouvez toujours regarder Paramount Plus en utilisant un VPN.

Au Royaume-Uni (et dans plus de 200 autres pays et territoires), Amazon Prime Video détient des droits exclusifs de diffusion en continu. Amazon Prime Video coûte 5,99 £ pour le streaming seul et 7,99 £ pour des fonctionnalités supplémentaires comme la livraison le lendemain. Si vous vous demandez si Amazon Prime est la bonne plateforme de streaming pour vous, jetez un œil à notre comparaison des meilleurs services de streaming.

Qui sont les acteurs et l’équipe de la saison 2 ?

Ce ne serait pas « Picard » sans l’homme lui-même, nous savons donc que Sir Patrick Stewart reviendra pour le rôle principal. Nous nous attendons également à ce que les co-stars de la série – Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Isa Briones, Alison Pill, Harry Treadaway et Evan Evagora – reviennent.

Jeri Ryan a fait une apparition dans la saison 1 et il a été confirmé qu’il reviendrait l’année prochaine.

Il y a également eu une annonce très publique faite par Stewart lui-même qui a participé à l’émission de discussion américaine The View pour inviter personnellement Whoopi Goldberg à reprendre son rôle de TNG Guinan de Star Trek: The Next Generation.

John de Lancie a révélé sur Twitter qu’il reprendrait son rôle de Q. Vous pouvez en voir plus dans le teaser Twitter ci-dessous :

La date limite a également révélé que le showrunner actuel Michael Chabon quittera son rôle pour la saison 2, bien qu’il restera toujours en tant que producteur exécutif. Le remplacera par Terry Matalas, qui était le showrunner de 12 Monkeys sur le réseau SyFy.

Quelle sera l’intrigue ?

Michael Chabon a déclaré dans une interview à Variety que la prochaine saison se concentrera davantage sur l’identité personnelle des personnages, comme leur famille, etc.

Dans une interview avec Gold Derby, Patrick Steward a confirmé que la série explorera de nouvelles destinations dans l’univers de Star Trek. L’accent sera également mis sur la relation entre Picard et Q après la réapparition de Q, qui se produirait prétendument dans un moment de traumatisme.

Il est probable que l’équipage sera de retour pour combattre le général Oh, qui a failli déclarer la guerre à la Fédération. Elle a reculé la première fois, mais les choses ne sont certainement pas terminées.

La bande-annonce en a maintenant révélé plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous allons explorer la chronologie brisée et comment cela a changé les choses pour l’équipage et la galaxie dans son ensemble. Il y a des indices que Soji et Dahj ont peut-être des destins complètement différents dans cette chronologie, et que la Fédération se sépare.

Les derniers plans de la bande-annonce montrent Seven se réveillant, et il lui manque notamment l’implant Borg au visage. Cela pourrait signifier que dans cette chronologie, elle n’a jamais été assimilée à devenir un drone Borg. Le nom réel de Seven avant de devenir un drone était Annika Hansen – c’est ainsi qu’on l’appelle peut-être dans cette nouvelle chronologie fracturée.

Reste à voir si le groupe réinitialisera la chronologie avec tous ces nouveaux développements.