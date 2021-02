Le fabricant britannique de vélos électriques Gocycle a présenté une image de son prochain G4, la quatrième génération de son vélo « à pliage rapide ».

L’image ne révèle pas grand-chose, sauf un aperçu de la nouvelle fourche avant en carbone, qui, selon la société, est «construite autour du système de moteur G4 conçu en feuille blanche».

Il ne fait donc aucun doute que le G4 utilisera un moteur de moyeu avant comme le faisaient ses prédécesseurs.

Gocycle n’a rien dit d’autre sur la conception ou les modifications apportées au GX et au GXi, qui sont les modèles que le G4 et le G4i remplaceront.

Nous savons cependant qu’il y aura un troisième modèle dans la gamme, le G4i +.

Date de sortie du Gocycle G4

Les trois vélos électriques seront mis en vente au printemps, avec un dévoilement complet avec des spécifications en mars.

La production des nouveaux Gocycle G4 et G4i a déjà commencé et les premières commandes seront livrées «à partir du printemps».

Combien coûtera le Gocycle G4?

Malheureusement, les prix ne baissent pas. Ils montent en fait:

PDSF du Gocycle G4: 3199 £ / 3499 € / 3999 $

PDSF du Gocycle G4i: 3 999 £ / 4 499 € / 4 999 $

Gocycle G4i + PDSF 4 999 £ / 5499 € / 5 999 $

Le Gocycle GX, revu, coûte 2899 £, donc le G4 coûte 300 £ de plus. Il en va de même pour le G4i, qui coûte 300 £ de plus que le GXi sortant.

Nous devrons attendre mars pour découvrir ce que propose le G4i + pour justifier sa prime de 1000 £ par rapport au G4i.

Richard Thorpe, concepteur et fondateur de Gocycle, a déclaré: «Cela fait plus d’une décennie que nous avons lancé l’emblématique G1 Gocycle en 2009. Chaque année, nous voyons des modèles de vélos et de vélos électriques uniques et différents arriver sur le marché, mais très peu épreuve du temps et se développer d’année en année. En tant que pionnier de l’industrie du vélo électrique, je suis fier d’annoncer notre conception de 4e génération – le Gocycle G4! »

«Notre gamme Gocycle de quatrième génération établit non seulement une nouvelle norme pour Gocycle, mais élèvera la barre pour tous nos concurrents dans le segment des vélos électriques pliants. Ce qui m’excite vraiment, c’est que le G4 a également le potentiel de défier les vélos électriques traditionnels non pliables. En ce qui concerne le stockage et la sécurité, il n’y a pas de compromis avec un dossier électronique rapide et la dynamique de conduite acclamée de Gocycle s’est encore améliorée avec G4! C’est le changement le plus important que nous ayons jamais fait dans le développement et j’ai hâte de révéler plus de détails! »

Articles connexes pour plus de lecture