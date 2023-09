Date de sortie et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Dave Decker/Shutterstock

Blink-182 est un groupe pop-punk composé de Travis Barker, Mark Hoppus et Tom Delonge.

Le trio a retrouvé le leader Tom Delonge après sept ans d’intervalle en octobre 2022.

Le groupe a annoncé que son nouvel album avec Tom sortirait en octobre 2023.

Préparez-vous pour « The Rock Show ! » Blink-182 a annoncé la sortie de son neuvième album studio tant attendu avec une vidéo le lundi 18 septembre 2023. Le nouvel album sera le premier avec la formation classique du groupe, composée de Travis Barker, Tom Delonge, et Marc Hoppus, depuis 2011 Quartiers. Le nouveau disque sortira près d’un an après que le groupe ait annoncé pour la première fois qu’il avait retrouvé Tom avec le single « Edging ».

Après avoir annoncé pour la première fois qu’ils se remettraient ensemble, le groupe s’est lancé dans une grande tournée de retrouvailles, avec le soutien du groupe hardcore montant Turnstile. La tournée de retrouvailles a certainement été mouvementée, le groupe se produisant dans d’immenses salles du monde entier, commençant par un premier concert surprise à Coachella. La femme de Travis Kourtney Kardashian a également annoncé qu’elle était enceinte du premier enfant du couple alors qu’elle était dans la foule lors du concert du groupe à Los Angeles en juin. La tournée ne s’est cependant pas déroulée sans difficultés. Le groupe a repoussé le départ après que Travis ait subi une blessure au doigt, et d’autres concerts ont dû être reportés lorsque Kourtney a eu un problème de santé, obligeant Travis à rentrer à la maison.

Néanmoins, après une excellente tournée de retour, le nouvel album est certainement passionnant pour les fans de longue date du groupe. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouvel album.

Quand sortira le nouvel album de Blink-182 ?

Le groupe sortira son nouvel album le 20 octobre. L’album est disponible en pré-enregistrement sur les plateformes de streaming, et une précommande de vinyle, CD et cassette est disponible sur le site Web du groupe. Le groupe sortira également son single « One More Time » le jeudi 21 septembre.

L’album est le premier que le trio sort avec la programmation classique depuis plus d’une décennie. La dernière fois que Travis, Mark et Tom ont sorti un album complet, c’était en 2011. Quartiers. Au milieu d’un drame avec le groupe, Tom est parti et le groupe a sorti les disques. Californie et Neuf avec le leader d’Alkaline Trio Matt Skiba remplir.

Dans la bande-annonce de l’album, des extraits de l’interview du groupe avec Zane Lowe a joué, et le groupe a parlé du départ de Tom et de sa décision finale de revenir. « Il y avait beaucoup de tensions, et il y avait beaucoup de choses dans la presse, des sentiments et tout ça », a déclaré Mark.

Tom a admis que la bataille de Mark contre le cancer avait été une force motrice dans les retrouvailles. «Je me souviens avoir dit à ma femme maintenant : ‘Je ne pense pas que je jouerai à nouveau de la musique un jour.’ Je ne pense pas que je repartirai un jour en tournée. Jusqu’à ce que Mark me dise qu’il était malade, alors je me disais que c’était la seule chose que je voulais faire », a-t-il déclaré.

Comment s’appelle le nouvel album de Blink-182 ?

Le groupe a révélé que l’album s’appellerait Une fois de plus.

À quoi va ressembler le nouvel album de Blink-182 ?

Blink est un groupe qui n’a jamais hésité à incorporer différents styles au fil des ans. Du pop-punk brillant de « All The Smile Things » aux éléments dance-punk accrocheurs de Quartiers, le groupe pousse continuellement de nouvelles directions, et cela ressort clairement des extraits diffusés tout au long de la vidéo. Même s’il n’est pas tout à fait clair quelles influences le groupe apportera avec son nouvel album, il y aura certainement de nombreuses chansons qui satureront les sons classiques.

À partir des extraits de la vidéo, le groupe incorpore du pop-punk classique, des ballades acoustiques et même des sons d’inspiration post-punk tout au long du disque. Le single de retour du groupe, « Edging », était un morceau pop-punk fidèle à sa forme qui n’aurait semblé déplacé sur aucun des disques classiques du groupe.

Le groupe a également révélé que Travis serait producteur, et il est assis dans le fauteuil de producteur de nombreuses stars actuelles du pop-punk, notamment Mitrailleuse Kelly, Willow, et Jxdn. Il a également produit Avril Lavigne retour au genre J’adore Sux.

Travis a également admis que le nouvel album explorerait certains des problèmes les plus personnels au sein du groupe, y compris leurs retrouvailles en période de tragédie. «Une fois de plus est en quelque sorte écrit sur la question suivante : pourquoi faut-il ces catastrophes comme mon accident d’avion ou la maladie de Mark pour que notre groupe se remette ensemble ? il a dit.

Mark a également expliqué que c’était une bataille difficile pour se préparer à performer après sa bataille contre le cancer. « La chimiothérapie a détruit mes cordes vocales. J’ai dû travailler avec un coach vocal pour arriver au point où nous pourrions monter sur scène à Coachella », a-t-il déclaré, mais a révélé qu’il n’y avait pas de meilleure sensation que de rocker avec le groupe. « Quand nous sommes tous les trois sur scène, je me sens imparable, comme si on était un putain de roi, on s’écrasait. »

Quelles chansons figurent sur le nouvel album de Blink-182 ?

Le groupe a également annoncé la tracklist de 17 chansons de l’album et a partagé des extraits de certaines des chansons. Blink poursuivra sa série « Anthem » avec « Anthem, Part 3 ». Les deux premiers volets figuraient sur l’album de 1999 Lavement de l’État et les années 2001 Enlève ton pantalon et ta veste. Un extrait de la chanson titre a révélé qu’il s’agit d’une ballade acoustique dont les paroles évoquent les tragédies personnelles du groupe. « J’aurais aimé qu’ils nous le disent. Cela ne devrait pas prendre une maladie ou des avions qui tombent du ciel », peut-on entendre Mark chanter. Ils ont également joué un extrait du rocker du stade « You Don’t Know What You’ve Got ». Le single de retour « Edging » fait également partie de l’album.

La tracklist complète est ci-dessous :