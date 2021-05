Date de sortie et nouvelles fonctionnalités

Dans le passé, Microsoft a publié une toute nouvelle version de Windows toutes les quelques années. Suivant cette chronologie, un successeur de Windows 10 se ferait attendre depuis longtemps – en effet, « Windows 11 » continue d’être un terme de recherche populaire.

Cependant, Microsoft a clairement indiqué que Windows 10 serait la dernière version du système d’exploitation. Cela ne veut pas dire qu’il n’obtiendra pas de nouvelles fonctionnalités, bien au contraire. En plus des correctifs de sécurité mensuels, Windows 10 a reçu des mises à jour importantes deux fois par an depuis son lancement.

La dernière mise à jour, connue sous le nom de mise à jour de mai 2021, est désormais disponible au téléchargement sur certains appareils Windows 10. Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie de la mise à jour Windows 10 21H1

Microsoft a commencé à déployer la mise à jour 21H1 sur 18 mai 2021, comme cela a été révélé dans un article de blog officiel. Cependant, cela ne signifie pas que la plupart des appareils Windows 10 peuvent encore le télécharger.

Comme l’explique John Cable, vice-président de la maintenance et de la livraison de Windows, Microsoft limite la disponibilité au cours des prochaines semaines «pour garantir une expérience de téléchargement fiable pour tous». Certains appareils peuvent également avoir un blocage de compatibilité mis en place, vous empêchant de le télécharger jusqu’à ce que la mise à jour puisse être installée sans problème.

Cependant, cela ne fixe pas de délai spécifique pour la disponibilité de la mise à jour 21H1. Certaines personnes attendaient plus de six mois la mise à jour d’octobre 2020, mais c’est peu probable à moins que vous n’utilisiez du matériel plus ancien.

Si vous ne pouvez pas attendre, il existe deux façons d’obtenir la mise à jour 21H1 dès maintenant. Les versions antérieures sont disponibles en vous inscrivant au programme Windows Insider, ou vous pouvez télécharger l’outil d’installation de Microsoft pour forcer la mise à jour sur votre système. Cependant, soyez averti, il s’agira de versions précoces et donc susceptibles de provoquer des bogues et d’autres problèmes. Nous ne recommandons pas de l’installer sur votre PC principal.

Mon appareil recevra-t-il la mise à jour Windows 10 21H1?

La grande majorité des appareils Windows 10 éligibles pour la mise à jour 20H2 (octobre 2020) seront toujours compatibles avec la prochaine mise à jour des fonctionnalités. L’assistance peut cependant varier d’une entreprise à l’autre, il est donc utile de vérifier auprès du fabricant de votre appareil en cas de doute.

Vérifier si le Mise à jour d’octobre 2020 (20S2) est disponible pour votre appareil (il peut avoir été téléchargé automatiquement) est un bon indicateur que la mise à jour 21H1 arrivera également en temps voulu.

Actualités sur les fonctionnalités de Windows 10 21H1

Windows est prêt pour une refonte de la conception avec la mise à jour 21H2 ‘Sun Valley, donc presque toutes les nouvelles fonctionnalités ont été retardées jusque-là.

En fait, un article de blog Windows de février 2021 a révélé les trois changements auxquels vous pouvez vous attendre:

Prise en charge de plusieurs caméras pour Windows Hello – lorsque les caméras avant et arrière sont présentes sur un appareil Windows 10, Windows Hello vous permettra désormais de définir ce dernier par défaut.

– lorsque les caméras avant et arrière sont présentes sur un appareil Windows 10, Windows Hello vous permettra désormais de définir ce dernier par défaut. Améliorations de Windows Defender Application Guard – WDAG, comme on l’appelle également, est une fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’exécuter des applications dans un conteneur isolé pour une sécurité améliorée. Microsoft affirme que ces améliorations de performances comprendront une ouverture plus rapide des documents.

– WDAG, comme on l’appelle également, est une fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’exécuter des applications dans un conteneur isolé pour une sécurité améliorée. Microsoft affirme que ces améliorations de performances comprendront une ouverture plus rapide des documents. Service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation – Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que Microsoft abrégé cela en WMI GPSVC. Il se compose d’un ensemble d’extensions qui vous permet de surveiller les performances de composants particuliers. Microsoft affirme que les améliorations apportées ici aideront à prendre en charge plus efficacement les scénarios de travail à distance.

Microsoft a également déclaré que la mise à jour s’installerait plus rapidement que les mises à jour de fonctionnalités habituelles, prenant un temps similaire aux correctifs de sécurité mensuels. Il y aura également les correctifs de bogues habituels, avec le dernier rapport de Windows sur une version préliminaire qui résout les problèmes de longue date avec l’explorateur de fichiers et améliore ses performances.

Il y a une autre nouvelle fonctionnalité à venir dans Windows 10, mais elle ne sera pas exclusive aux appareils sur lesquels la mise à jour 21H1 est installée. L’onglet « Actualités et intérêts », annoncé pour la première fois par Microsoft dans un article de blog de janvier 2021, arrivera sur Windows 10 à peu près au même moment que la mise à jour 21H1. Il représente le changement visuel le plus important dans la prochaine mise à jour des fonctionnalités, bien que les utilisateurs exécutant les versions 2004 et 20H2 pourront également accéder au widget à une date ultérieure non spécifiée.





Image: Microsoft



Comme le nom et la capture d’écran officielle ci-dessus le suggèrent, « Actualités et centres d’intérêt » offre un aperçu rapide des principaux titres et des informations météorologiques qui vous concernent. Logé dans une grille dynamique, il peut être personnalisé en fonction de votre emplacement et de vos publications / stocks / équipes préférées. Le widget se trouve en permanence sur la barre des tâches, visant à fournir un accès rapide aux informations de titre sans interrompre votre flux de travail.

Voici une vidéo officielle de Microsoft détaillant son fonctionnement:

Une autre fonctionnalité sur son chemin est de nouvelles icônes de l’Explorateur de fichiers, bien qu’elles puissent également ne pas arriver en même temps que la mise à jour 21H1. Les documents, les photos et la corbeille sont tous actualisés pour être plus conformes à l’expérience utilisateur « Fluent Design » de Microsoft:







Image: Microsoft



Ces changements ont été annoncés dans un article de blog officiel présentant un aperçu d’une version Insider Preview de Windows, en s’appuyant sur les mises à jour d’icônes déjà introduites pour l’application Notepad, la sécurité Windows et le Narrateur. On ne sait pas quand les nouvelles icônes de l’Explorateur de fichiers seront déployées pour tout le monde.

La mise à jour de printemps se produit généralement lorsque nous voyons la plupart des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour d’automne étant réservée aux corrections de bogues et aux mises à jour de performances. Ce calendrier devrait être inversé cette année, avec une refonte majeure attendue dans la mise à jour 21H2, baptisée « Sun Valley ». Nous aurons plus de détails à l’approche de sa sortie potentielle d’octobre.