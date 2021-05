Date de sortie et actualités de la distribution

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les producteurs de télévision ont désespérément cherché à trouver « le prochain Game of Thrones », et maintenant, Amazon estime apparemment l’avoir trouvé: le Seigneur des anneaux.

Le géant de la vente au détail aurait dépensé un montant incroyable de 250 millions de dollars pour obtenir les droits d’une émission de télévision en cours se déroulant dans la Terre du Milieu, avec un engagement sur plusieurs saisons et le potentiel d’une spin-off, le tout à diffuser exclusivement seul. Plateforme de streaming vidéo Amazon Prime.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série. Si la fantaisie est votre truc, nous avons également un tour d’horizon similaire pour la saison 2 de The Witcher.

Quand sortira la série télévisée Le Seigneur des Anneaux?

En ce moment, nous ne savons pas. Il n’a été annoncé qu’Amazon achetait les droits en novembre 2017, et le spectacle final est probablement encore loin.

Le tournage de l’émission est maintenant en cours, et Jennifer Salke, responsable de la télévision et du cinéma d’Amazon, a déclaré que la diffusion en 2021 « était l’espoir », afin qu’elle puisse atterrir plus tard cette année.

Ce que nous savons, c’est que ce ne sera certainement pas une merveille unique. Amazon a déjà commandé une deuxième saison de la série, qui pourrait même tourner dos à dos avec la première afin de réduire les coûts et de préparer la saison 2 à être diffusée un peu plus tôt.

Chaque fois que cela se présente, ce sera exclusif à Vidéo Amazon Prime, Le rival d’Amazon à Netflix. Vous pouvez obtenir Prime Video comme l’un des nombreux avantages d’un abonnement Prime général, avec d’autres avantages, notamment la livraison gratuite le lendemain et Prime Music.

Prime coûte normalement 79 £ par an, mais vous pouvez toujours Essayez-le gratuitement grâce à un essai gratuit. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Amazon est en pourparlers pour lancer une version totalement gratuite et financée par la publicité de Prime Video à l’avenir, mais tout est incertain pour le moment.

Le Hollywood Reporter a révélé qu’Amazon avait dépensé 465 millions de dollars pour la première saison seulement, ce qui en fait l’une des premières saisons d’une émission de télévision les plus chères jamais réalisées.

Casting et équipe

Grâce à quelques annonces récentes, nous avons maintenant une bien meilleure idée de qui nous verrons attacher des oreilles pointues ou des extensions de barbe pour la série.

Joseph Mawle – mieux connu pour son rôle de Benjen Stark dans le géant fantastique Game Of Thrones – a été choisi comme le principal méchant de la série selon The Hollywood Reporter. Il n’est pas le seul ancien élève de GOT à bord, car Robert Aramayo a également été choisi, l’acteur qui a joué la version plus jeune de Ned Stark.

Aramayo remplacera Will Poulter, qui a dû se retirer en raison de conflits d’horaire. Il jouera aux côtés de l’actrice australienne Markella Kavenagh. Deadline a également ajouté que les personnages de Kavenagh et Aramayo seront nommés respectivement Tyra et Beldor.

Parmi les autres acteurs révélés pour la série figurent (respiration profonde): Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson , Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Tristan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Des noms remarquables sont Peter Mullan (récemment vu sur Westworld) et la légende britannique Sir Lenny Henry. Nous ne savons pas encore quels seront leurs rôles, mais nous garderons un œil attentif au fur et à mesure que des informations seront révélées.

Tom Budge était dans le casting, mais est maintenant parti. Il a révélé dans un post Instagram que lui et l’équipe avaient des différences créatives, alors il a choisi de se séparer. Il est le deuxième personnage principal à partir après Will Poulter – bien que Poulter soit parti en raison de conflits d’horaire.

Nous savons également un peu qui sera derrière les caméras. La première annonce officielle a eu lieu en juillet 2018, avec des nouvelles selon lesquelles le duo d’écrivains JD Payne et Patrick McKay «développerait» la série.

Vous n’avez encore rien vu de ce qu’ils ont écrit, mais ils ont été impliqués dans l’adaptation du parc à thème Disney’s Jungle Cruise dans un prochain film de Dwayne Johnson et Emily Blunt, et étaient également occupés à travailler sur le scénario du Star Trek 4 sans titre ( maintenant peu probable d’aller de l’avant) pour le producteur JJ Abrams.

Peut-être plus excitant, en juillet 2019, il a été annoncé que JA Bayona, réalisateur de Jurassic World: Fallen Kingdom, dirigera les deux premiers épisodes de la série et sera producteur exécutif pour le reste.

Vous pouvez trouver encore plus d’équipage dans ce qui pourrait être la toute première « bande-annonce de l’équipage » pour une émission de télévision, qu’Amazon lui-même a présentée comme la révélation de sa bourse:

Rencontrez notre bourse. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt – Le Seigneur des Anneaux sur Prime (@LOTRonPrime)

27 juillet 2019

Wayne Che Yip dirigera quatre épisodes et sera le producteur exécutif de la série. Yip a travaillé sur Hunters, Preacher, Utopia et Doctor Who – a donc beaucoup d’expérience avec le genre fantastique.

La réalisatrice vétéran de fantasy Charlotte Brändström devrait également réaliser deux épisodes. Brändström a déjà travaillé sur The Outsider, Madame Secretary, Jupiter’s Legacy, Outlander et The Witcher.

Enfin, l’un des membres les plus emblématiques des films originaux revient également: la Nouvelle-Zélande. Amazon a confirmé que la nouvelle émission suivrait les traces de Jackson en tournant dans l’hémisphère sud, de sorte que les paysages devraient être aussi épiques que nous en sommes venus à s’y attendre.

De quoi parle l’émission?

La première chose que nous savons est que la série «explorera de nouvelles histoires précédant The Fellowship of the Ring de JRR Tolkien», selon la déclaration d’Amazon – ce que nous savons maintenant signifie avant le Hobbit et le Seigneur des Anneaux.

Au cours d’une série de tweets, Amazon a taquiné le cadre de l’émission en utilisant des lignes du célèbre poème « un anneau pour les gouverner tous », culminant dans un tweet cela disait simplement: «Bienvenue au deuxième âge». Lorsque son embauche a été annoncée, le réalisateur JA Bayona a confirmé plus tard que le public «découvrirait les merveilles du deuxième âge, avec une histoire jamais vue auparavant».

Les tweets teaser étaient également accompagnés d’une carte que vous pouvez trouver ci-dessous:







Pour ceux qui ne le savent pas, le «deuxième âge» est la période de l’histoire de la Terre du Milieu où Elrond fonda Fondcombe et Sauron commença à construire sa base de pouvoir dans le Mordor et à forger l’Anneau Unique. Cela l’a également vu faire la guerre aux Elfes et à d’autres races de la Terre du Milieu non pas une, mais deux fois – cette dernière comprenant la bataille dans laquelle l’Anneau lui est coupé de la main, immortalisé dans le prologue des films du LotR.

C’est une période qui dure plus de trois mille ans, et comme vous pouvez le voir sur les noms de lieux sur la carte, il s’agit d’une Terre du Milieu très différente de celle vue dans les films jusqu’à présent, avec des royaumes, des cultures et des noms différents.

Particulièrement remarquable est l’inclusion de l’île de Numenor à l’ouest – c’est l’emplacement d’une civilisation humaine qui a été corrompue par Sauron au deuxième âge et s’est retournée contre les Valar – et a finalement été coulée sous la mer pour cela, bien avant le événements du Hobbit. Cela signifie qu’il n’a jamais été vu à l’écran auparavant.

Nous avons maintenant également un synopsis officiel de l’émission, qui a été initialement rapporté par TheOneRing.net, et maintenant confirmé par Amazon. Vous pouvez lire ceci ci-dessous:

« La série à venir d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien , et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir est suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres.

« Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal vers la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, à les forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, jusqu’au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur disparition. «

Amazon apparemment « peut utiliser du matériel des films », et il y a même une chance que le réalisateur original Peter Jackson rejoigne en tant que producteur exécutif, donc quoi qu’il arrive, il est probable que cela existera dans le même univers que la série de films, plutôt que de redémarrer entièrement.

Matt Galsor, un représentant du Tolkien Estate and Trust et de HarperCollins a également expliqué qu’Amazon «portera à l’écran des histoires auparavant inexplorées basées sur les écrits originaux de JRR Tolkien», nous savons donc que cela s’appuiera au moins en partie sur l’écriture de Tolkien.

Il y a une grosse préquelle inadaptée – Le Silmarillion – mais comme cela ressemble plus à un manuel d’histoire qu’à un roman, il serait difficile de s’adapter à une émission en cours. Pourtant, Amazon pourrait le prendre comme une source d’inspiration lâche – et ce que nous savons du tweet ci-dessus le soutient.

Il existe également un certain nombre de livres publiés basés sur les notes de Tolkien et des écrits inachevés, tels que Les enfants de Húrin ou la Contes inachevés compilation. Quiconque souhaite savoir ce que la série d’Amazon couvrira pourrait faire pire que de lire tous ces livres, car il est presque certain qu’Amazon s’appuiera sur un (ou plusieurs) d’entre eux pour raconter son histoire.

La rumeur du décor original repérée sur le site de fans du Seigneur des Anneaux The One Ring revendiqué sur Twitter que la première saison de l’émission se concentrera sur un jeune Aragorn, le personnage de Viggo Mortensen des films. Il y a un long fil Twitter qui explore les détails de ce à quoi une telle émission pourrait ressembler (avec de nombreuses références de niche à Tolkien pour le sauvegarder), mais les développements les plus récents concernant l’émission qui semblent se dérouler au Second Age semblent aller à l’encontre. cette.

Nous savons qu’Amazon a signé un accord sur plusieurs saisons – il est donc clairement confiant quant à l’émission – et a également la possibilité de lancer une deuxième série télévisée dérivée si tout se passe bien.