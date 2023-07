Date de sortie du Xiaomi 14, rumeurs de prix et de spécifications

Le géant chinois Xiaomi a impressionné cette année avec sa gamme de 13 smartphones, mais le rythme de la vie moderne est tel qu’il travaille déjà d’arrache-pied sur les successeurs.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Xiaomi 14.

Quand la série Xiaomi 14 sortira-t-elle ?

Nous n’avons pas encore eu de nouvelles de Xiaomi sur une date de sortie officielle, mais la société a été assez cohérente avec ses lancements ces dernières années. Les nouveaux téléphones ont tendance à arriver en Chine à la fin de l’année, avec des sorties mondiales peu de temps après. Voici quand les derniers modèles ont fait leurs débuts :

Xiaomi 13 – décembre 2022 (Chine), mars 2023 (mondial)

Xiaomi 12 – décembre 2021 (Chine), mars 2022 (mondial)

Il existe d’autres variantes, Xiaomi publiant généralement des versions T de téléphones, comme le Xiaomi 12T Pro, environ six mois après la série principale. Ce sont des variantes moins chères et moins spécifiques des produits phares qui existent dans une catégorie légèrement différente.

À en juger par le modèle précédent, nous nous attendons à voir la série Xiaomi 14 lancée en Chine en décembre 2023, le reste du monde voyant les modèles sur leurs côtes autour Fév/Mars 2024.

Comme pour de nombreux téléphones chinois, il est très peu probable qu’ils soient disponibles aux États-Unis.

Combien coûtera la série Xiaomi 14 ?

Comme pour la date de sortie, il n’y a eu aucune confirmation du coût des nouveaux modèles, nous nous tournons donc vers les précédents pour trouver des indices. Voici comment ils se sont alignés au lancement:

Xiaomi 13 – 849 £ / 999 € (environ 1 078 $)

Xiaomi 13 Pro – 1 099 £ / 1 299 € (environ 1 407 $)

Xiaomi 13 Lite – 449 £ / 499 € (environ 575 $)

Xiaomi 13 Ultra – 1499€ (environ 1588$)

Xiaomi 12 – 749 £ / 849 € (environ 749 $)

Xiaomi 12 Pro – 1 049 £ / 1 049 € (environ 999 $)

Xiaomi 12 Lite – 419 £ / 395 € (environ 399 $)

Il y a eu de légères augmentations de prix dans la gamme 13, mais nous pensons qu’il est probable que Xiaomi s’en tiendra aux mêmes niveaux lorsque la gamme Xiaomi 14 arrivera.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans la série Xiaomi 14 ?

Avec la date de sortie potentielle de la série 14 encore à distance, nous n’avons pas vu grand-chose en termes de détails en ce qui concerne les spécifications techniques. Certaines rumeurs ont récemment fait surface mais qui éclairent un peu ce que Xiaomi pourrait avoir dans ses manches.

GSMArena a signalé des fuites en provenance de Chine selon lesquelles la série 14 serait parmi les premiers téléphones à arriver avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3. Cela devrait être publié en octobre lors du sommet annuel Snapdragon, de sorte que le calendrier s’aligne parfaitement. Le rapport indique que la configuration comprendra un cœur principal Cortex-X4, 5 cœurs Cortex-A720 et 2 cœurs Cortex-A520, constituant une architecture 1+5+2. Il devrait également y avoir un GPU Adreno 750, si les rapports précédents s’avèrent vrais.

Nous n’avons pas vu de rumeurs sur les caméras jusqu’à présent. Le Xiaomi 13 actuel est livré avec un appareil photo principal de 50Mp, f/1.88, avec OIS, 12Mp, un appareil photo grand angle f/2.2, un téléobjectif de 10Mp, f/2.2 et un appareil photo frontal de 32Mp, f/2.0. C’est assez standard pour les produits phares, il pourrait donc apparaître sur le Xiaomi 14, peut-être avec quelques ajustements.

Une possibilité est que le capteur de 1 pouce qui est apparu dans le Xiaomi 13 Pro pourrait devenir la norme sur les modèles 14 et 14 Pro, bien qu’il y ait peu de chances qu’il apparaisse dans la version Lite.

Digital Chat Station, un pronostiqueur fréquent de Chine, a publié que la batterie du Xiaomi 14 sera de 4860 mAh avec des capacités de charge de 90 W, tandis que le Xiaomi 14 Pro devrait faire mieux avec une cellule de 5000 mAh et une charge de 120 W, les deux offrant une charge sans fil de 50 W.

C’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais assurez-vous de revenir car nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous découvrirons plus d’informations. En attendant, assurez-vous de consulter nos guides des meilleurs téléphones Android et des meilleurs téléphones à venir en 2023.