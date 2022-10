Date de sortie du Vivo X90, rumeurs de prix et de spécifications

La gamme phare X de Vivo a produit d’excellents combinés ces dernières années et des nouvelles commencent à apparaître sur l’arrivée potentielle des derniers modèles de l’entreprise, la gamme X90, qui pourrait arriver avant la fin de l’année.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Vivo X90.

Quand sortira le Vivo X90 ?

Plusieurs sites rapportent désormais que Vivo a l’intention de dévoiler la nouvelle gamme X90 en Novembre ou décembre 2022. Cela semble très probable, car Vivo a utilisé un calendrier d’environ six mois avec les versions précédentes. La gamme X80 a fait ses débuts en Chine en avril dernier, avec une sortie mondiale en mai, tandis que les modèles X70 sont apparus pour la première fois en septembre 2021.

Les rumeurs actuelles suggèrent qu’il y aura trois modèles dans la gamme : Vivo X90, Vivo X90 Pro et Vivo X90 Pro+.

Combien coûtera le Vivo X90 ?

Il n’y a pas de prix officiel au moment de la rédaction, mais nous soupçonnons que Vivo gardera les choses proches des modèles précédents. Comme pour ces appareils, il est probable que certains n’atteindront pas l’Europe et qu’aucun ne sera disponible aux États-Unis. Voici comment la gamme X80 s’est alignée :

Vivo X80 : 59 999 ₹ (environ 775 $/625 £/735 €)

Vivo X80 Pro : 1 199 £/1 300 €/86 999 ₹ (environ 1 350 $)

Il y avait un Vivo X80 Pro+ très répandu, mais il a été confirmé par la société (via GSMArena) que l’appareil a été annulé (ou simplement retenu pour devenir le X90 Pro+). Nous n’avons pas de prix là-dessus, mais ce sera certainement plus que le Pro standard.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités du Vivo X90 ?

Nous n’avons pas encore vu d’annonces officielles sur les spécifications physiques de la série X90, mais lors de sa récente conférence sur la stratégie d’imagerie, Vivo a révélé quelques détails sur les capteurs et autres fonctionnalités qui alimenteront les caméras lorsque les produits phares arriveront.

Vivo a utilisé son partenariat à long terme avec Zeiss pour développer une nouvelle technologie qui s’adresse principalement à la photographie et aux portraits en basse lumière. Ceci est réalisé via plusieurs composants, y compris de nouvelles lentilles et des revêtements spéciaux qui visent à réduire la quantité de bruit dans les images.

Lors de l’événement, comme l’a rapporté GSMArena, la société a présenté son nouveau moteur de restauration des couleurs vraies et son moteur de qualité d’image ultra-clair, qui utilisent la technologie de photographie informatique pour offrir une balance des blancs, une qualité d’image et une plage dynamique optimales. Il existe également des techniques astucieuses pour garantir des détails équilibrés dans les portraits et Vivo affirme que le nouveau capteur d’appareil photo du téléphone a amélioré la sensibilité à la lumière de 77 % par rapport à la génération précédente, ce qui explique les progrès de l’image en basse lumière.

Évidemment, pour le moment, tout cela reste du marketing, mais si Vivo et Zeiss peuvent obtenir les résultats dont ils se sont vantés lors de la conférence, alors la série X90 pourrait avoir de sérieuses capacités photographiques lors de son lancement.

Voici une vidéo de la présentation, gracieuseté de Sparrow News.

Dans le département des spécifications, une fuite récente du pronostiqueur fiable Digital Chat Station semble avoir décrit certaines des choses que nous verrons très probablement dans la nouvelle gamme. Il déclare que le Vivo X90 standard comportera un écran de résolution 1,5K, une prise en charge de la charge de 120 W et sera livré avec le tout nouveau SoC MediaTek Dimensity 9200 qui remplacerait le MediaTek Dimensity 9000 apparu dans le Vivo X80.

GizChina rapporte que les processeurs Qualcomm figureront également dans la gamme, ce qui n’est pas une grande surprise car le X80 Pro est venu avec un Snapdragon 8 Gen 1. Nous pourrions donc voir son successeur le Snapdragon 8+ Gen 1 dans le X90 Pro avec éventuellement le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 réservé au produit phare X90 Pro+.

Comme mentionné ci-dessus, de nouvelles technologies d’appareil photo seront incluses, avec un nouveau capteur de 1 pouce selon les rumeurs, très probablement le Sony IMX989. Il y a de fortes chances que Vivo s’en tienne au triple réseau de caméras à l’arrière du modèle standard, avec la configuration quadruple enregistrée pour les nouveaux modèles Pro.

Les résultats de la certification nous indiquent également que les trois téléphones recevront des boosts de batterie de leurs prédécesseurs. Le vivo X90 aura une batterie d’une capacité de 4700 mAh, le vivo X90 Pro est certifié avec 4870 mAh, tandis que le vivo X90 Pro + est livré avec une cellule de 5000 mAh.

Comme vous pouvez le constater, les détails que nous avons reçus jusqu’à présent sont un peu confus, mais nous ne devrions pas tarder à voir les produits finis de Vivo. Jusque-là, assurez-vous de jeter un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs smartphones actuellement disponibles pour voir à quoi la série X90 sera confrontée.