Date de sortie du téléphone pliable Oppo, rumeurs de conception et de spécifications

Oppo a déjà envoyé quelques ondes de choc à travers le monde de la technologie avec certaines de ses versions prévues en 2021, comme nous le verrons ci-dessous, mais des rumeurs suggèrent maintenant que la société pourrait préparer un nouvel appareil pliable qui apparaîtra dans un proche avenir. .

Il n’y a pas de mot officiel d’Oppo sur l’existence même d’un appareil pliable, mais GSMArena rapporte qu’une rumeur venant de Chine (où Oppo est basé) prédit que le smartphone arrivera au deuxième trimestre de 2021. Cela signifie que nous pourrions le voir apparaissent à la fin du mois de juin.

Bien sûr, cela n’est pas confirmé au moment de la rédaction de cet article, mais nous mettrons à jour cet article lorsque plus de détails seront disponibles.

Il convient de noter que l’appareil pliable est considéré comme différent du Oppo X 2021 enroulable, qui est un concept de téléphone officiel. Cet appareil dispose d’un écran à défilement révolutionnaire alimenté par des moteurs qui glissent la surface en expansion en place.

Combien coûtera le téléphone pliable Oppo?

Encore une fois, il n’y a pas de prix disponible pour le moment. Pour une indication cependant, nous pouvons nous tourner vers les autres modèles pliables qui ont déjà été publiés.

Comme vous vous en doutez, ces appareils de pointe coûtent cher. Les pliables sont encore une technologie si nouvelle que le coût d’entrée restera élevé pendant un certain temps, alors attendez-vous à payer bien au-dessus de la barre des 1000 £ / 1000 $.

Quelles sont les fonctionnalités du téléphone pliable Oppo?

Comme pour le prix et la date de sortie, tout indice des spécifications du prochain Oppo pliable reste flou. De toute évidence, cependant, il aura un écran pliable.

Ross Young, un expert de l’affichage, a tweeté en décembre que Oppo, Xiaomi et Vivo publieraient quatre modèles pliables entre eux en 2021, Samsung emboîtant le pas avec trois nouveaux appareils. (Le tweet est mal rédigé – Oppo n’en publie pas quatre pliant téléphones, et Young a précisé cela dans un tweet ultérieur.)

La deuxième moitié de 2021 va être vraiment excitante pour les smartphones pliables. Au moins 3 modèles de Samsung, 4 modèles d’Oppo, Vivo et Xiaomi et 1 modèle de Google … BTW, pas de Z Fold Lite – Z Flip Lite. Les spécifications pour tous sont dans notre dernier rapport pliable. – Ross Young (@DSCCRoss)

10 décembre 2020

Un autre rapport, cette fois par TheElec, indique que Samsung développait déjà l’écran de l’appareil Oppo, qui, selon lui, sera un panneau OLED de 7,7 pouces qui se plie à clapet. Il y aura également un écran externe, qui, selon lui, sera compris entre 1,5 et 2 pouces.

Ceci est contredit par une paire de fuites plus récentes, de Chun sur Twitter et Arsenal sur Weibo. Ils signalent tous deux un écran plus petit de 7,1 pouces et utilisent la technologie LTPO plutôt que OLED – ce qui pourrait indiquer la prise en charge du taux de rafraîchissement dynamique. Ils sont tous deux d’accord avec TheElec sur l’écran externe, Arsenal précisant que la société a opté pour un panneau 2 pouces ici.

Tout cela indique au moins qu’Oppo propose un clapet pliable, le même facteur de forme que le Motorola Razr et le prochain Samsung Galaxy Z Flip 3, par opposition aux plus grands pliables de style tablette adoptés par Huawei et Xiaomi.

En dehors de cela, attendez-vous à des spécifications haut de gamme, telles que le Qualcomm Snapdragon 888, la compatibilité 5G, plusieurs objectifs de caméra et toutes les cloches et sifflets que vous espérez avec un appareil à prix premium.

Une chose que nous avons récemment vue d’Oppo est la façon dont il abordera la technologie pliable à l’avenir, la société présentant un téléphone concept pliable au 4e China International Industrial Design Expo en décembre 2020.

Cet appareil utilise trois écrans pliables, fixés par des charnières, qui permettent à l’utilisateur de déplier l’écran à la hauteur qu’il préfère. Un stylet est également contenu dans l’un des segments pour permettre la prise de notes et d’autres tâches basées sur un stylo.

Le concept de téléphone est évidemment encore loin d’être une réalité, mais si Oppo peut apporter l’une de ces technologies à l’appareil 2021, alors ce pourrait être celui qui établit la norme pour celles qui suivent.

Articles connexes pour plus de lecture