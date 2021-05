Date de sortie du téléphone LG Rollable, rumeurs de prix et de spécifications

LG a déjà prouvé que les écrans enroulables peuvent fonctionner avec son téléviseur enroulable Signature OLED R, et un smartphone LG Rollable était destiné à traduire la technologie dans votre paume, cependant, tous les plans se sont arrêtés brusquement.

La société avait seulement taquiné le Rollable, allant même jusqu’à inclure des images du téléphone en action – alors même si nous n’avons jamais appris ses spécifications internes, nous avions une idée de ce à quoi l’appareil aurait pu ressembler et des bases de son fonctionnement. aurait fonctionné.

Malheureusement, LG ayant officiellement mis fin à toute son activité mobile dans un avis publié le 3 avril 2021, il semble que le LG Rollable ne sera jamais commercialisé. Mais pour les employés de LG basés sur son marché d’origine, la Corée du Sud, il y a une étrange lueur d’espoir dans la situation.

Quelle est la date de sortie de LG Rollable?

Avant l’annonce de la cessation des activités de sa division mobile, LG a d’abord taquiné le Rollable à la fin de l’événement de lancement de l’aile en 2020, et la société a confirmé à Nikkei Asia qu’elle lancerait le téléphone dans le courant de 2021.

« Notre direction voulait montrer que c’est un vrai produit, car il y avait beaucoup de rumeurs autour du téléphone enroulable », a déclaré le porte-parole de LG Ken Hong à la suite de la taquinerie du téléphone au CES. « Comme il sortira au CES 2021, je peux dire qu’il sera lancé cette année. »

Une source a prédit avec optimisme qu’il serait lancé en mars 2021. C’était via la publication coréenne The Elec, qui a déclaré qu’un téléphone différent sous le nom de code «Rainbow» arriverait en premier au premier trimestre, avec le Rollable à suivre en mars.

Pendant ce temps, un autre blog coréen a déclaré qu’il arriverait « après septembre », ce qui semblait initialement être un délai plus plausible.

Le LG Rollable va-t-il sortir?

Malgré tout, le Rollable ne va pas être lancé. Nous avons discuté des implications de la fermeture de l’activité mobile par LG avant que la société ne publie une déclaration officielle confirmant le passage à notre podcast Fast Charge.

La dernière once d’espoir avant que LG ne place le dernier clou dans le cercueil est venue lorsque, en mars 2021, le Rollable a reçu la certification Bluetooth SIG. Cela ne nous a vraiment rien dit sur l’appareil, sauf qu’il était destiné à prendre en charge Bluetooth 5.2, mais cela faisait partie du processus que les téléphones ne passent normalement que sur le chemin de la sortie, suggérant que LG était sur le point d’apporter le Rollable. au marché.

La doublure d’argent susmentionnée est que les employés de la division mobile de LG basés en Corée du Sud ont apparemment eu la possibilité d’acheter à la fois le Rollable et le « Rainbow » – destinés à être le LG Velvet Pro 2 – selon le pronostiqueur FrontTron.

MOAR LG STUFF LG Rollable est également en vente aux employés de la division LG Korea MC, détails inconnus. En raison de la forte popularité du LG Rainbow, LG envisage d’arrêter la vente de 3000 unités de Rainbow qui devait commencer aujourd’hui. Peut-être plus de production, plus de ventes? 😎 pic.twitter.com/fkC0y6cp58 – Tron ❂ (@FrontTron)

17 mai 2021

Bien que le prix du Rollable reste inconnu, les employés de LG ont apparemment eu la possibilité de prendre un maximum de deux LG Velvet Pro 2 chacun, au prix d’environ 176 USD chacun, dans un pool d’environ 3000 appareils. Une mise en garde à leur achat est une incapacité à revendre les appareils.

Le nombre d’appareils Rollable disponibles est supposé être plus petit et le prix plus élevé, mais nous n’avons pas encore d’informations sur ce coût réel.

Combien coûtera le LG Rollable?

En ce qui concerne les prix de détail, si le téléphone avait été lancé, on ne sait pas quel aurait été le chiffre pour un téléphone comme celui-ci, étant donné qu’il n’y en a pas encore sur le marché.

Vous pouvez cependant parier que cela aurait coûté très cher. Nous avons vu le coût des téléphones pliables comme le Motorola Razr 5G et le Samsung Galaxy Z Fold 2 entre 1300 et 2000 £ et un téléphone enroulable pourrait sans doute atteindre un chiffre encore plus élevé en raison de la nature complexe de la technologie.

GSMArena a fait référence à un tweet maintenant supprimé, affirmant qu’il coûterait 2560 dollars aux États-Unis.

Quelles sont les spécifications LG Rollable?

LG n’a donné que deux brefs aperçus de l’appareil, dont le meilleur est arrivé juste à la fin du flux CES 2021 de la société, lorsque la société a publié un bref extrait du Rollable … eh bien, en train de rouler:

Le bref clip montre un grand écran carré qui se déroule dans des dimensions de smartphone plus typiques lors de la lecture d’une vidéo.

Il n’y a pas de spécifications spécifiques, mais un rapport a affirmé que l’écran mesurerait 6,8 pouces lorsqu’il était fermé, à une résolution de 1080×2428; s’étendant à 7,4 pouces lorsqu’il est ouvert, à 1600×2428.

Il semble que cela aurait été similaire aux appareils à concept enroulable Oppo X 2021 et TCL. L’Oppo X 2021 dispose d’un écran de 6,7 pouces capable de s’étendre jusqu’à 7,4 pouces, tandis que la version TCL a un panneau plus grand qui s’étend à 7,8 pouces.





L’Oppo X 2021



Oppo dit avoir déposé 122 brevets relatifs au combiné, dont 12 spécifiques au mécanisme de défilement, il aurait donc été intéressant de voir comment LG a abordé les challengers d’ingénierie associés au facteur de forme. Le fait que l’entreprise dispose déjà d’une technologie de télévision enroulable a sans aucun doute aidé, mais la réduire à la taille du téléphone a dû être une toute autre affaire.

LG a déposé plusieurs brevets en cours de développement du Rollable, qui donnent une bonne idée des conceptions envisagées par l’entreprise. Le plus récent, via LetsGoDigital, est probablement la meilleure indication de ce que nous aurions pu attendre du téléphone final:







La conception montre un panneau enroulable qui s’étend dans une direction, similaire à ce qui a été montré dans la propre vidéo de LG. Il n’y a aucun signe de boutons sur l’appareil – mais ne prenez pas cela comme un signe que le téléphone final aurait été sans bouton; il dispose d’un triple réseau de caméras à l’arrière, aux côtés d’un deuxième écran arrière. Notez qu’il n’y a pas de caméra selfie à l’avant, ce qui explique la nécessité de la lunette arrière.

Ce brevet est assez différent de deux modèles plus anciens, tous deux également partagés en ligne par LetsGoDigital. Le premier montre un panneau qui s’étend du centre – intéressant, mais clairement pas ce qui a été montré dans la vidéo teaser officielle de LG.







Le deuxième brevet est sans doute encore plus sauvage, s’étendant à partir de deux points centraux séparés afin que vous puissiez le retirer dans les deux sens. Encore une fois, c’est un design cool, mais certainement différent de ce qui était censé être le design final.







Nous n’avons aucune idée du chipset, de la caméra ou des autres spécifications que LG prévoyait d’intégrer au Rollable, mais nous nous attendions à ce qu’ils soient assez haut de gamme, voire absolus. Hélas, nous allons maintenant nous demander indéfiniment.