Date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip 4, rumeurs de prix et de spécifications

Les smartphones pliables ont fait de grandes vagues au cours des deux dernières années, le Galaxy Z Flip 3 de Samsung l’année dernière étant l’un de nos favoris.

Le géant coréen est déjà à pied d’œuvre sur le prochain modèle, qui pourrait bien arriver dès le mois prochain. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Il n’y a pas encore de mot officiel de Samsung sur le Flip 4, mais nous avons vu des rumeurs sur des dates potentielles, et nous pouvons regarder les modèles précédents pour nous donner une estimation approximative.

L’année dernière, le Galaxy Z Flip 3 a été lancé aux côtés du Z Fold 3 en août, et on s’attend à ce que Samsung adopte une approche similaire cette fois-ci, révélant le Flip 4 avec le Z Fold 4.

Fuite bien connue Jon Prosser has prédit exactement cela. Il dit que le Flip 4 sera annoncé aux côtés du Fold 4 sur 10 aoûtavec des précommandes commençant ce jour-là et les deux téléphones étant ensuite mis en vente à partir de 26 août. Fuite coréenne Garyeon Han est fondamentalement d’accord, mais suggère que les précommandes ne commenceront réellement que quelques jours après le lancement, le 16 août.

Le lancement d’août est particulièrement plausible puisque l’expert de l’industrie de l’affichage Ross Jeune a signalé que Samsung avait commencé les expéditions de panneaux d’affichage pour le Flip 4 en avril. C’est le même mois qu’il a commencé les expéditions pour le Flip 3 l’année dernière, ce qui suggère que la société suit le même calendrier.

Le téléphone a déjà obtenu la certification FCC des États-Unis et la certification NBTC de la Thaïlande. Ni l’un ni l’autre ne révèle grand-chose sur les spécifications du téléphone, mais la certification n’a tendance à se produire que quelques semaines avant le lancement.

Fait intéressant, Samsung a apparemment commandé 8,7 millions de panneaux – contre 5,1 millions l’an dernier – ce qui signifie qu’il s’attend à vendre encore plus de Flips cette fois-ci. Nous avons entendu des rapports similaires de The Elec, qui a rapporté en mai que Samsung avait commencé la production de masse de composants dans le but de produire plus de 10 millions de pliables au total, dont 70 % étaient des modèles Z Flip 4.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Encore une fois, nous n’avons aucun détail confirmé sur le nouveau Flip, nous devrons donc revenir sur les prix précédents pour obtenir des conseils. Voici combien ils coûtent au lancement :

Samsung Galaxy Z Flip – 1 300 £ / 1 349 € / 1 380 $

Samsung Galaxy Z Flip 3 – 949 £ / 999 $ / 1 049 €

Cette baisse de prix entre la première et la deuxième génération est probablement due à la baisse des coûts de production. Comme pour tout produit de première génération, vous finissez généralement par payer un supplément pour posséder la technologie la plus récente.

Il semble peu probable que Samsung réduise beaucoup plus le prix, car les téléphones phares, dont celui-ci est certainement l’un, se situent généralement autour de 1 000 £/1 000 €/1 000 $ ces jours-ci.

Cela dit, l’expert de l’industrie Ross Young pense que nous “pourrons voir une baisse de prix”, soulignant le fait que la commande de production de Samsung en juillet pour le Z Fold 4 et le Z Flip 4 est “plus du double” de la production équivalente de l’année dernière. Cela prend bien sûr les deux pliables ensemble, il se peut donc que le prix du Fold baisse tandis que le Flip reste le même – ou Samsung peut décider de ne pas réduire le prix de l’un ou l’autre.

Sera-ce le Z Flip 4 ou le Flip 4 ?

Une ride intéressante cette année est que Samsung pourrait changer sa convention de dénomination. La société a retiré le « Z » des noms de ses pliables sur certains marchés sans aucune explication – bien que certains pensent que cela pourrait avoir été en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le symbole « Z » étant parfois utilisé par les forces armées russes. .

Dans tous les cas, des spéculations ont été ouvertes sur le fait que la société pourrait abandonner complètement le « Z », laissant son simple pliable de nouvelle génération appelé le Galaxy Flip 4. Ce serait plus propre et plus simple, et à nos yeux certainement un changement bienvenu, mais pour l’instant il y a peu de preuves concrètes qu’un changement de marque est en cours dans le monde entier.

Quelles nouvelles spécifications verrons-nous dans le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Évidemment, nous restons dans le domaine des spéculations et des rumeurs pour le moment, qui, espérons-le, seront dissipées avant trop longtemps avec des nouvelles de Samsung.

Concevoir et construire

Jusqu’à présent, personne ne s’attend à ce que le Z Flip 4 soit un changement de conception radical par rapport au Flip 3.

Cela se reflète dans les premiers rendus que nous avons vus du téléphone, qui proviennent d’OnLeaks en partenariat avec 91mobiles.

Ceux-ci ne montrent que quelques changements. OnLeaks indique que le design sera essentiellement identique au téléphone précédent, à l’exception de légères modifications des dimensions : maintenant très légèrement plus petit mais plus épais à 165,1 x 71,9 x 7,2 mm.

Les rendus ont depuis été suivis de photos d’une prétendue version prototype du téléphone, d’abord partagée par TechTalkTV (bien que supprimé depuis).

Une chose que les photos révèlent est une finition noire du téléphone. Il s’agit probablement du modèle Graphite prédit par Jon Prosser, qui sera apparemment lancé aux côtés de Bora Purple, Pink Gold et Blue.

Si vous préférez une image plus officielle, 91mobiles a trouvé ce qu’il prétend être un rendu officiel de Samsung du côté du Z Flip 4. L’image ne révèle pas grand-chose que nous ne sachions pas déjà, sauf pour confirmer que les changements de cette année sont subtils. Les boutons ici semblent légèrement plus grands, le violet est une nuance ou deux plus foncée et les caméras semblent dépasser légèrement plus du corps du téléphone.

91mobiles / Samsung

Les rendus et les photos semblent tous montrer une conception de charnière légèrement modifiée, ce qui se traduit le plus évidemment par un pli d’écran moins visible. Cela correspond à une première rumeur d’un leaker coréen repris par Slash Gear, qui décrit les plans d’un châssis plus léger et d’une charnière améliorée, ce qui est une bonne nouvelle car cela reste l’un des points faibles potentiels de toute conception de flip – et c’est l’un des quelques domaines où le Z Flip 3 est clairement derrière le récent Huawei P50 Pocket.

Nous voyons également des preuves d’un ajustement de la charnière dans les premières images divulguées des étuis pour le téléphone. Partagées par le leaker Ice Universe, ces photos révèlent ce qui ressemble certainement à une charnière plus fine.

Vous pouvez voir plus de modèles de boîtiers divulgués dans le magasin d’accessoires britannique Mobile Fun – qui a déjà des boîtiers disponibles en précommande – bien que ceux-ci ne révèlent aucun nouveau détail frappant.

Sinon, comme indiqué ailleurs, la découpe de l’écran extérieur semble légèrement plus grande qu’avant — bien que sinon les choses ne semblent pas trop différentes.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a vu l’introduction de la résistance à l’eau IPX8, mais le même leaker mentionne des améliorations à cela. Nous ne pouvons que supposer qu’il s’agit de l’anti-poussière qui manquait au Flip 3.

Un autre changement substantiel concerne les couleurs du téléphone. L’expert de l’industrie de l’affichage, Ross Young, a d’abord révélé ce qu’il croit être les quatre couleurs dans lesquelles le téléphone sera lancé : or, gris, bleu clair (vu dans les rendus) et violet clair. Il a depuis été ajouté à cette liste, avec une gamme de nouvelles combinaisons de couleurs :

Ces combos de couleurs plus larges sont probablement liés aux rapports de SamMobile selon lesquels nous verrons beaucoup plus d’options de couleurs cette année grâce au retour de «l’édition sur mesure». Introduit pour le Z Flip 3, ce outil personnalisé sur le site Web de Samsung permet aux acheteurs de personnaliser la couleur de l’avant, de l’arrière et du cadre du téléphone. Il n’est actuellement disponible que sur quelques marchés : l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon SamMobile, le service s’étendra non seulement pour introduire de nouvelles couleurs (bien que probablement dans les mêmes options avant, arrière et cadre), mais aussi pour atteindre de nouveaux marchés, en particulier en Europe et en Asie. À l’heure actuelle, il existe cinq options de couleur pour le recto et le verso, et deux options de cadre, pour 49 combinaisons au total. Le site dit qu’il y en aura “beaucoup plus” cette fois-ci.

Affiche

Le site coréen The Elec rapporte que Samsung ne changera pas trop les écrans non plus – ou du moins pas en taille. Le site indique que l’écran pliant interne sera à nouveau de 6,7 pouces (et OnLeaks est d’accord), tandis que l’écran extérieur augmentera très légèrement de 1,83 à 1,9 pouces.

Leaker Chun prédit la même chose sur l’écran extérieur, mais dit qu’il pourrait même devenir plus grand que 2 pouces, ce qui a depuis été repris par Ross Jeune et Yogesh Brar – il prédit spécifiquement un panneau extérieur de 2,1 pouces. Cela semble à peu près correct, d’après les photos ci-dessus.

Comme déjà mentionné, la charnière redessinée semble également avoir rendu le pli de l’écran moins visible. Fuite L’univers de glace a a déclaré que le nouveau pli est “beaucoup moins profond”, ce qui signifie, espérons-le, qu’il est à la fois moins visible et plus difficile à sentir en glissant.

Jeu de puces, RAM et stockage

Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 du Z Flip 3 pourrait bénéficier d’une mise à niveau vers le nouveau Snapdragon 8 Gen 1, mais il semble en fait plus probable que le Flip 4 utilisera le prochain 8 Gen 1+, comme l’ont prédit plusieurs fuites, notamment Le Galox et Univers de glace.

Plus révélateur, nous avons vu cette puce apparaître dans une liste Geekbench pour le Flip 4, révélée par son nom de code de carte mère « taro ».

Les 8 Go de mémoire et les options de stockage de 128/256 Go resteront probablement telles quelles, bien que SamMobile prévoie l’ajout d’une nouvelle option de stockage de 512 Go – un ajout bienvenu car, comme le Z Flip 3, il est peu probable qu’il y ait un emplacement pour carte MicroSD.

Appareils photo

GSMArena a signalé que Samsung inclura une caméra selfie sous-écran, bien que plusieurs prototypes soient en cours de développement actif, dont certains comportent toujours une ouverture de caméra perforée. Cela suggère que Samsung teste toujours les capacités de l’ancienne approche pour voir si elle est prête pour les heures de grande écoute.

Fuite Chun pense que la société a décidé de ne pas utiliser de caméra sous-écran, mais ajoute que Samsung envisage cette fois de passer à une triple caméra arrière. Malgré cela, il prévient que “la qualité ne s’améliorera pas [sic] dramatiquement. »

Jusqu’à présent, les rendus ne montrent qu’une double caméra arrière, et c’est ce que prédit également Yogesh Brar. Il attend une caméra selfie 10Mp et une paire de caméras arrière 12Mp (principale et ultra large). Ce sont les mêmes spécifications que le Z Flip3, bien qu’il soit possible qu’il y ait des ajustements plus subtils au matériel de l’appareil photo même au même nombre de mégapixels.

Batterie et chargement

Chun a été le premier bailleur à prédire une augmentation de la taille de la batterie – de 10 à 20 % – avec d’autres pronostiqueurs affirmant que la batterie restera de la même taille que celle du Flip 3.

Sa prédiction semble avoir été confirmée cependant, GalaxyClub signalant maintenant une capacité globale de batterie de 3400 mAh pour le Flip 4 – une augmentation modeste de 100 mAh par rapport au 3300 mAh Flip 3. Cette information provient de la découverte de deux batteries avec les codes de modèle EB-BF721ABY et EB. -BF722ABY, qui serait utilisé dans le nouveau téléphone.

Le leaker régulier Ice Universe est encore plus optimiste quant à la batterie, prédire un saut plus substantiel à une capacité totale de 3700mAh, depuis répété par Brar.

Cela correspond à la certification de la batterie 3C du téléphone, qui révèle une capacité nominale de 3595 mAh – ce qui signifie probablement une capacité typique de 3700 mAh, le chiffre annoncé par Samsung. Cette même capacité de 3595 mAh a été vue sur des photos de deux batteries censées être destinées au téléphone – l’une avec une capacité nominale de 2555 mAh et l’autre à 1040 mAh (rappelez-vous que les téléphones Flip utilisaient une batterie dans chaque moitié du corps).

Pendant ce temps, une certification de chargeur séparée avec 3C révèle une charge filaire maximale de 25 W – encore relativement lente, mais une mise à niveau définitive sur la vitesse de 15 W du Z Flip 3.

La charge sans fil est également susceptible de revenir, mais probablement à la même vitesse lente de 10 W qu’auparavant.

Il est encore tôt, donc bon nombre de ces fonctionnalités supposées pourraient changer au cours du développement de l’appareil. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, alors assurez-vous de continuer à vérifier pour voir quelles merveilles Samsung a en réserve.

Jusque-là, jetez un œil à notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2022.