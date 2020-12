Si les derniers mois sont quelque chose à passer, il semble que les puces ARM soient l’avenir.

Jusqu’en novembre 2020, Qualcomm était le seul grand fabricant de composants à avoir lancé des ordinateurs portables basés sur ARM, avec une poignée d’appareils alimentés par le SoC Snapdragon 8cx de la société. La puce SQ1 de Microsoft était fortement basée sur cela et a fait ses débuts sur le hit-and-miss Surface Pro X en 2019, avant l’arrivée d’un successeur un an plus tard.

Cependant, le lancement de la puce M1 basée sur ARM d’Apple a semblé monter la barre. Les premières indications suggèrent qu’il y a d’énormes améliorations de la durée de vie de la batterie et performance, quelque chose avec lequel les puces Qualcomm ont eu du mal dans le passé. Peu de temps après cette annonce, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles AMD publierait son propre processeur ARM.

Maintenant, un rapport de Bloomberg suggère que Microsoft souhaite participer à l’action. Les auteurs Ian King et Dina Bass suggèrent que la société « explore une autre puce qui alimenterait une partie de sa gamme Surface ».

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela se concrétisera un jour, ce serait certainement un ajout intéressant au marché en plein essor des puces ARM. Voici tout ce que vous devez savoir à ce stade précoce.

Quand Microsoft publiera-t-il son processeur ARM?

Nous venons juste d’apprendre que Microsoft pourrait publier ses propres puces basées sur ARM, il est donc difficile de définir un délai pour leur arrivée.

Leur sortie sera probablement liée à un nouveau produit de la gamme Surface, mais cela arrivera presque certainement trop tôt pour Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 – les deux appareils devraient être lancés au cours des premiers mois de 2021.

En tant que seul matériel Microsoft actuel à utiliser un chipset ARM, le Pro X est le candidat le plus probable. Si Microsoft continue son cycle de mise à jour annuel, nous nous attendons à ce que le Pro X de troisième génération soit publié en octobre 2021, bien que cela puisse arriver trop tôt pour que la société passe à son propre chipset. Nous nous attendons à une version 2022 au plus tôt, bien que ce soit de pure spéculation à ce stade.

Quels appareils utiliseront des puces basées sur Microsoft ARM?

Compte tenu de la nature des annonces récentes d’Apple, il est probable que le silicium Microsoft sera disponible exclusivement sur les appareils Surface.

Comme mentionné ci-dessus, le Pro X est déjà sur ARM en fait le point de départ évident pour le déploiement. Les appareils basés sur ARM se sont généralement concentrés sur le fait d’être minces et légers, de sorte que les lignes Pro, Go, Laptop et Laptop Go semblent être les suivantes.







La puce SQ1 a fait ses débuts dans la Surface Pro X de 2019. Image: Microsoft



Il faudra peut-être peu de temps avant de les voir arriver à des appareils plus puissants comme le Surface Book, qui est conçu pour des tâches exigeantes telles que la conception graphique et le montage vidéo. Il y aura probablement une attente encore plus longue pour les PC de bureau tels que Surface Studio, bien qu’il ne puisse jamais atteindre ce facteur de forme.

Combien coûteront les appareils basés sur Microsoft ARM?

Au moins au début, nous ne nous attendions pas à ce que le silicium Microsoft soit disponible à l’achat en tant que composant autonome. Cela signifie que le montant que vous payez dépendra du prix d’un appareil particulier.

Avec Apple gardant les prix assez cohérents entre les versions M1 et Intel des MacBooks, les coûts du matériel Surface actuel donnent une assez bonne indication du montant que vous pourriez avoir à payer:

Surface Pro X – À partir de 999 £ / 999,99 $ US (SQ1) ou 1549 £ / 1499,99 $ US (SQ2)

Surface Pro 7 – À partir de 799 £ / 749,99 $ US

Surface Go 2 – À partir de 399 £ / 399,99 $ US

Surface Laptop 3 – À partir de 999 £ / 999,99 $ US

Surface Laptop Go – À partir de 549 £ / 549,99 $ US

Pourquoi Microsoft voudrait-il créer ses propres puces ARM?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Microsoft pourrait vouloir concevoir des puces ARM en interne. Premièrement, Apple a montré ce qui est possible lorsque vous contrôlez à la fois le matériel et les logiciels d’un appareil, et Microsoft est dans une position unique en tant que développeur de Windows pour rivaliser avec cela.

Qualcomm commercialise ses Windows sur les appareils Snapdragon comme « toujours allumés, toujours connectés », et c’est vrai. Les processeurs ARM sont réputés pour leur capacité à se réveiller presque instantanément du sommeil, tandis que beaucoup prennent en charge la connectivité 4G ou même 5G. Avec de nombreux appareils Surface fortement axés sur la portabilité, il serait très logique que Microsoft se concentre davantage sur ARM à l’avenir.

La réputation peut également être un facteur. Microsoft a toujours été connu comme un éditeur de logiciels (c’est dans son nom, après tout!), Tant de gens cherchent ailleurs quand il s’agit d’acheter un nouvel ordinateur portable ou une nouvelle tablette. Devenir une entreprise qui contrôle tous les aspects d’un appareil que vous achetez pourrait en faire un achat plus convaincant.

Intéressé par le matériel actuel de Microsoft? Découvrez notre meilleure synthèse Surface, ainsi que les meilleures offres Surface.