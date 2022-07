Date de sortie du niveau financé par la publicité Netflix, coût, nouvelles et rumeurs

Malgré le succès retentissant de la saison 4 de Stranger Things, les abonnés de Netflix sont sur une tendance à la baisse et la société a licencié 300 employés. Ce n’est donc pas vraiment une surprise que le service de streaming envisage de lancer un plan moins cher et financé par la publicité.

Étant donné que beaucoup souhaitent économiser le plus d’argent possible pour le moment, cela a du sens et devrait en inciter beaucoup à changer (ou à s’inscrire) et à accepter qu’ils devront regarder des publicités en échange d’un prix mensuel inférieur. Cette décision intervient peu de temps après que Disney + a introduit un niveau financé par la publicité.

Quand le niveau financé par la publicité de Netflix sera-t-il lancé ?

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé que les publicités étaient en route vers Netflix lors du festival de la publicité Cannes Lions le 23 juin 2022.

Netflix a depuis confirmé que le niveau financé par la publicité atterrira à un moment donné dans début 2023 – un calendrier plus ancien que lorsque le co-fondateur et co-PDG Reed Hastings a lancé l’idée pour la première fois en avril, suggérant qu’il pourrait s’écouler au moins un an ou deux avant son lancement.

Étant donné que le cours de l’action de Netflix a chuté, un calendrier accéléré est logique. Cela opposerait également le nouveau niveau directement à une nouvelle offre similaire de Disney +, qui devrait être lancée juste avant.

Le nouveau niveau sera géré en partenariat avec le géant de la technologie, Microsoft.

Dans quels pays le niveau financé par la publicité de Netflix sera-t-il lancé ?

Netflix n’a pas précisé où il introduirait le niveau de support publicitaire. Nous nous attendons à ce que les États-Unis soient l’une des priorités, étant donné qu’il s’agit de la maison de Netflix et qu’elle possède une énorme base d’utilisateurs. C’est également le premier endroit que Disney+ ciblera. Mais il est susceptible d’être déployé dans d’autres pays, le Royaume-Uni étant sûrement parmi les premiers, une fois que l’entreprise aura déterminé comment elle gérera les publicités dans chaque région.

Combien coûtera le niveau financé par la publicité de Netflix ?

Malheureusement, le prix du niveau financé par la publicité est une autre inconnue à ce stade. Mais nous savons que l’intérêt d’un plan financé par la publicité est de pouvoir offrir un prix d’abonnement moins cher, et que les publicités ne sera pas montré aux abonnés sur les forfaits Basic, Standard ou Premium.

Les tarifs actuels de Netflix sont les suivants :

Netflix de base – 9,99 $ / 6,99 £

Norme Netflix – 15,49 $ / 10,99 £

Netflix Premium – 19,99 $ / 15,99 £

Les plans de Netflix ont reçu une hausse de prix plus tôt cette année, presque tous les plans ayant bondi de quelques dollars/livres.

Chaque plan a une différence d’environ 4 $ / 4 £ entre eux, donc si Netflix suit cette tendance pour le niveau de support publicitaire, il pourrait facturer quelque chose comme 5,99 $ / 2,99 £ par mois. La barre des cinq dollars correspond à ce que nous prévoyons également pour le nouveau niveau Disney +.

Bien sûr, le nouveau plan pourrait avoir d’autres différences avec les plus chers. Par exemple, les niveaux actuels diffèrent en termes de qualité vidéo. Le plan Premium permet le contenu 4K, tandis que Basic est plafonné à 480p. Chaque niveau offre également un nombre différent de flux simultanés, et il peut s’agir d’un écran unique uniquement pour le plan le moins cher. Et ces facteurs peuvent influencer le prix du nouveau niveau financé par la publicité.

Quels programmes et films le niveau financé par la publicité de Netflix comprendra-t-il ?

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, s’est exprimé dans un rapport sur les résultats du deuxième trimestre, confirmant que la bibliothèque du niveau financé par la publicité sera différente de celle des autres niveaux. A savoir, il manquera quelques émissions et films.

Il a dit : « Il y a des choses qui [wouldn’t be included] – sur lequel nous sommes en conversation avec les studios – mais si nous lancions le produit aujourd’hui, les membres du niveau publicitaire le feraient [still] avoir une grande expérience. Et nous effacerons du contenu supplémentaire, mais certainement pas tout.

Netflix n’a pas précisé quel contenu sera manquant. Le Wall Street Journal a confirmé que les originaux de Netflix comme Stranger Things seront inclus. Nous supposons qu’il s’agira de contenu sous licence d’autres studios, tels que Friends (au Royaume-Uni) ou Breaking Bad.

Les détails spécifiques peuvent bien dépendre de ce que Netflix négocie avec chaque studio individuel.

Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous mettrons à jour cet article. En attendant, découvrez lequel des forfaits Netflix actuels vous convient le mieux.