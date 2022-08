Date de sortie du niveau Disney + financé par la publicité, coût, nouvelles et rumeurs

Disney + a confirmé qu’un niveau financé par la publicité sera lancé à la fin de cette année. Cependant, combien cela coûtera-t-il, dans quels pays sera-t-il disponible et que cela impliquera-t-il ? Nous avons répondu à toutes ces questions ci-dessous et le mettrons à jour avec les dernières informations.

Quand le niveau financé par la publicité Disney+ est-il lancé ?

Le nouveau niveau financé par la publicité sera d’abord lancé aux États-Unis le 8 décembre 2022. Il sera ensuite déployé à l’échelle mondiale en 2023 – avec les mois exacts à confirmer.

Dans quels pays le niveau financé par la publicité Disney+ sera-t-il lancé ?

Actuellement, le seul pays spécifique confirmé pour obtenir le niveau financé par la publicité Disney + est les États-Unis. Cependant, Disney a déclaré qu’il serait déployé dans le monde entier en 2023.

Le Royaume-Uni étant un marché clé pour Disney+, nous imaginons qu’il sera disponible ici.

Combien coûtera le niveau financé par la publicité Disney+ ?

Le nouveau niveau financé par la publicité remplacera le coût standard actuel de Disney + – donc 7,99 $ par mois. Aucun plan annuel ne sera proposé.

Voici les nouveaux tarifs de Disney+ à partir du 8 décembre en Amérique :

Abonnement mensuel sans publicité Disney+ : passant de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois

Abonnement annuel Disney+ sans publicité : passe de 79,99 $ par an à 109,99 $ par an

Abonnement mensuel financé par la publicité Disney+ : 7,99 $ par mois (aucune option annuelle offerte)

Disney + coûte actuellement 7,99 $ US / 7,99 £ par mois et 79,99 $ / 79,99 £ par an. Comme les prix actuels au Royaume-Uni sont similaires à ceux des États-Unis, nous prévoyons que le nouveau niveau financé par la publicité coûtera 7,99 £ par mois au Royaume-Uni, et que les prix des forfaits sans publicité passeront à 10,99 £ par mois et 109,99 £ par an.

Netflix est une autre plate-forme de streaming qui introduit cette année un niveau financé par la publicité.

À quoi ressembleront les publicités sur Disney+ ?

Disney a confirmé qu’il visera une moyenne de quatre minutes de publicité par heure – un montant qui réduit considérablement la diffusion télévisée traditionnelle, ainsi que d’autres concurrents de la plate-forme de streaming tels que Peacock et HBO Max.

La plate-forme ne diffusera aucune publicité liée à la politique ou à l’alcool, et n’acceptera pas non plus la publicité d’autres studios rivaux.

Tous les profils créés pour les enfants d’âge préscolaire ne contiendront aucune publicité et les émissions conçues pour un public de cet âge seront examinées en conséquence.

Certaines plates-formes avec des niveaux financés par la publicité ont également des bibliothèques de contenu plus limitées et limitent le contenu à une qualité spécifique (comme la HD). Disney n’a pas confirmé qu’il le ferait, mais c’est une possibilité.

