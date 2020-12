Motorola pourrait se préparer à lancer un nouveau téléphone phare sous la forme du Motorola Nio. Nous rassemblons toutes les rumeurs sur les spécifications qu’il peut contenir et quand vous devriez pouvoir l’acheter dans les magasins.

Bien que Motorola n’ait pas encore confirmé l’existence du Nio, certains rapports indiquent provisoirement que le nouveau produit phare pourrait arriver au premier trimestre de 2021. Si l’appareil apparaît en mars, comme certains le soupçonnent, alors ce serait six mois après le dernier. produit phare de Motorola, le Razr 5G.

Combien coûtera le Motorola Nio?

Il n’y a pas de détails sur le coût au moment de la rédaction, mais les spécifications divulguées ci-dessous suggèrent qu’il ne sera pas aussi cher que le Razr 5G et qu’il ne sera pas aussi bon marché que les modèles Moto G actuels. Donc, cela signifie qu’il devrait probablement se situer dans la fourchette de niveau intermédiaire qui coûte entre 400 £ / 400 $ et 700 £ / 700 $.

Quelles fonctionnalités et spécifications Motorola inclura-t-elle dans le Nio?

Evan Blass, le célèbre leaker technologique, a récemment rapporté que le président de Motorola, Sergio Buniac, avait annoncé lors du récent événement Qualcomm Tech Summit Digital 2020 que sa société livrerait un nouvel appareil Moto G équipé d’un processeur Snapdragon 800.







D’autres fuites provenant d’autres sources indiquent qu’il s’agira en fait du Snapdragon 865, qui apparaît également dans le Samsung Galaxy S20, le Xiaomi Mi 10T Pro, le Sony Xperia 1 II, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro aux côtés de plusieurs autres appareils haut de gamme. L’un des principaux avantages de ce processeur est qu’il est compatible 5G, ce qui sera un pilier de la plupart des combinés de niveau intermédiaire et supérieur à l’avenir.

Pour cela, il y aura très probablement 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Selon les rumeurs, la taille de la batterie serait de 5000 mAh, ce qui est généreux, et elle fonctionnera sous Android 11 hors de la boîte.

Les rumeurs les plus curieuses concernent peut-être l’affichage. Dans l’image de fuite publiée par Evan Blass sur le Nio, il y a deux ouvertures perforées pour les caméras selfie, ce que nous avons vu dans le Moto G 5G Plus, la combinaison offrant un appareil photo principal 12MP f / 2.0 et un 8MP f / 2.2 ultra-large.

GSMArena rapporte que les caméras jumelles seront une combinaison de 8MP et 16MP, cette dernière étant ultra-large. Il y aura également trois objectifs à l’arrière, offrant un tireur principal de 64 MP, un Ultrawide de 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

D’autres rumeurs d’Adam Conway sur les développeurs XDA, rapportent que Motorola travaille sur un nouvel appareil avec un écran 6,7 pouces 2520 x 1080 fonctionnant à 105Hz. Ceci, encore une fois, est inhabituel car les taux de rafraîchissement standard sont de 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. On pense actuellement que ce sera un affichage adaptatif qui peut basculer entre les taux de rafraîchissement en fonction des applications utilisées. Quoi qu’il en soit, c’est une première pour le Motorola Nio si les rumeurs s’avèrent vraies.

Évidemment, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, mais si vous ne voulez pas attendre l’arrivée du Motorola Nio, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléphones Android pour voir ce qui est disponible actuellement.

