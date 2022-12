Date de sortie du modèle Tesla Pi, prix et rumeurs sur les spécifications

Tesla est célèbre pour ses voitures électriques, mais certains les fans espèrent que l’entreprise va élargir ses attributions et produire son propre smartphone – quelque chose que le PDG Elon Musk a même alimenté avec quelques tweets provocateurs.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le mystérieux Tesla Model Pi, y compris s’il y a vraiment une raison de croire que Tesla fabrique un téléphone.

Le Tesla Model Pi sortira-t-il ?

Pour le moment, pour autant que nous puissions en juger, le Tesla Model Pi reste largement dans le domaine de la spéculation. Tesla n’a fait aucune annonce concernant un déménagement dans ce domaine et Musk lui-même a démystifié la rumeur en 2020, qualifiant les smartphones de “technologie d’hier”.

Définitivement pas. Les montres intelligentes et les téléphones sont la technologie d’hier, les Neuralinks sont l’avenir. – Elon Musk (@elonmusk) 14 septembre 2020

Cela fait référence au développement de puces qui peuvent être implantées dans le cerveau pour permettre ensuite aux appareils d’être contrôlés par les impulsions électriques créées lorsque nous pensons. L’une des sociétés de Musk, Neuralink Corporation, est déjà fortement impliquée dans le développement de cette technologie, mais il faudra probablement beaucoup de temps avant que la «puce» ne devienne une réalité.

Pourtant, il y a quelques raison de penser que Musk développe un téléphone ou l’envisage. À la suite de spéculations (lancées par Musk lui-même, il convient d’ajouter) selon lesquelles Apple envisageait d’évincer Twitter de l’App Store, le nouveau propriétaire du réseau social a suggéré qu’il fabriquerait son propre téléphone, mais seulement “s’il n’y a pas d’autre choix .”

J’espère bien que cela n’arrivera pas à cela, mais, oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif – Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022

En bref, il n’y a aucune raison de croire que Musk ou l’une de ses entreprises développent actuellement une technologie de smartphone, mais il y a une chance qu’il l’envisage à l’avenir.

Combien coûterait la Tesla Model Pi ?

Ce serait n’importe qui deviner. S’il contient la moitié des fonctionnalités spéculées par les fans, il y a de fortes chances qu’il soit au haut de gamme du marché, mais comme il n’y a aucune preuve réelle d’un téléphone réel, tout prix serait de la pure spéculation.

Quelles caractéristiques et spécifications pourrions-nous voir dans le Tesla Model Pi ?

D’accord. Accrochez-vous à vos chapeaux. Avec le modèle Pi qui ressemble à une légende urbaine pour le moment, la rumeur est entrée dans un territoire assez étrange en ce qui concerne le type de fonctionnalités que Tesla pourrait introduire avec son premier téléphone.

Concevoir

Artiste de concept Antonio De Rosa a créé de belles images qui montrent les choix de conception potentiels que Tesla pourrait faire, bien que cela soit bien sûr entièrement conceptuel et non basé sur des preuves schématiques solides.

Énergie solaire

Probablement la plus réaliste de toutes les rumeurs est celle de Tesla incorporant des panneaux solaires dans l’appareil pour permettre la recharge sans avoir besoin d’une source d’alimentation électrique. Cela a du sens, car cela cadrerait avec la marque écologique Tesla, tout en utilisant la technologie solaire déjà développée par l’entreprise.

Que la technologie de charge solaire soit prête à garder un téléphone rechargé toute la journée, en particulier lorsque le téléphone lui-même passe le plus clair de son temps dans votre poche ou votre sac, est bien sûr une autre affaire.

Il y a aussi des histoires assez raisonnables du modèle Pi s’intégrant étroitement aux voitures Tesla, permettant un meilleur contrôle sur les paramètres et les fonctionnalités lors de vos déplacements.

Prise en charge Starlink

Passant au plus fantaisiste, de nombreux rapports indiquent que le modèle Pi utilisera le service Starlink fourni par la société SpaceX de Musk. Il s’agit essentiellement d’un haut débit rapide par satellite qui devrait fournir une couverture dans de nombreux domaines où la 5G craint de marcher.

La connectivité par satellite a commencé à apparaître dans des téléphones comme la série iPhone 14 et le Huawei Mate 50 Pro, mais la mise en œuvre a été basique et principalement destinée à de simples communications d’urgence par texte lorsque le signal régulier n’est pas disponible. Les fans espèrent que toute intégration Starlink serait plus sophistiquée.

Neuralink

Vous souvenez-vous de la technologie Neuralink dont nous avons parlé plus tôt ? Eh bien, de nombreux fans espèrent que le modèle Pi sera compatible avec les puces Brain-Machine-Interface (BMI) qui permettraient aux utilisateurs de contrôler leurs appareils par la pensée.

Bien que cela semble incroyablement intéressant, s’il faut essayer d’amener Siri à appeler la bonne personne ou Alexa pour sélectionner la bonne piste musicale, l’idée d’un téléphone de contrôle de l’esprit pourrait être un cauchemar.

Attaques martiennes !

Enfin, la plus folle de toutes les rumeurs populaires que nous avons vues est que la technologie Starlink permettra au modèle Pi de fonctionner sur Mars. Oui, Mars.

Franchement, nous serions plus impressionnés si Tesla pouvait le réparer afin que nous ayons un signal décent dans le café local plutôt que sur Olympus Mons. Ce serait une véritable percée.

Pour des appareils plus abordables qui existent réellement, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2022 ainsi que notre sélection actuelle des meilleurs téléphones disponibles.