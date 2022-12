Date de sortie du Huawei P60, rumeurs de prix et de spécifications

Huawei a connu des moments difficiles ces derniers temps, le gouvernement américain semblant vouloir l’obtenir. Mais la société chinoise tient bon et lance toujours des smartphones de haute qualité. Voici toutes les dernières nouvelles et rumeurs concernant sa prochaine génération à venir – la série Huawei P60.

Quand la série Huawei P60 sortira-t-elle ?

Il n’y a pas de mot officiel de Huawei concernant une date de sortie, mais nous avons déjà vu des rapports selon lesquels la gamme P60 pourrait faire ses débuts en Mars 2023. Les rumeurs viennent du merveilleusement nommé ‘Le directeur de l’usine est un camarade de classe Guan’ [translation from Google] qui a posté sur Weibo que “il est provisoirement prévu de le publier à la fin du premier trimestre”.

Avec le recul, la série P50 a fait ses débuts en Chine en août 2021, nous attendons donc depuis longtemps un successeur, bien que Huawei ne suive plus un calendrier annuel strict.

Quant à un lancement international, l’attente pourrait être encore plus longue. Le P50 n’a jamais été lancé en dehors de la Chine, tandis que le P50 Pro n’a été lancé à l’international qu’en janvier 2022, six mois après ses débuts en Chine, et n’est arrivé en Europe qu’en mars. Il a finalement été rejoint par le P50 Pocket pliable sur les marchés mondiaux au moins.

Un article récent de Politico sur la restructuration de l’entreprise en Europe a suscité des spéculations selon lesquelles Huawei pourrait renoncer à essayer de vendre du matériel téléphonique dans la région, mais pour le moment, peu de choses sont certaines, et Huawei maintient une présence et un bureau européens, donc il n’y a pas encore de raison penser que nous ne verrons pas les téléphones se lancer là aussi.

Ainsi, alors que la gamme P60 peut être annoncée en mars 2023, nous ne pouvons pas dire avec certitude laquelle de la gamme sera disponible dans différentes régions et quand elles pourraient arriver.

Combien coûtera la série Huawei P60 ?

Comme Huawei n’a pas encore confirmé la série P60, nous n’avons pas de prix fixes pour les modèles à venir. Dans cet esprit, nous pouvons regarder les deux générations précédentes pour voir comment elles se sont alignées.

Évidemment, le modèle Pro est un peu plus cher que la version standard, mais c’est assez cohérent avec les produits phares actuels, car nous avons vu des prix similaires chez Apple et Samsung. Nous ne nous attendons pas à ce que ces chiffres baissent beaucoup dans un avenir proche, donc si vous voulez le P60 Pro, vous regarderez probablement un chiffre supérieur à un grand.

L’année dernière, il est probable que nous verrons des lancements internationaux pour le Pro et le Pocket, mais probablement pas pour le modèle standard.

Quelles seront les spécifications et le design du P60 ?

Il y a eu une vague de rumeurs autour de la prochaine série P60 au cours des derniers mois, ce qui est un signe que les appareils pourraient arriver dans un avenir pas trop lointain. À l’origine, nous avons entendu des informations selon lesquelles Huawei avait l’intention d’utiliser cette fois-ci sa série de processeurs propriétaires Kirin, bien que cela aurait obligé l’entreprise à trouver un nouveau partenaire de fabrication pour contourner ses restrictions commerciales américaines.

Huawei a déclaré à un journaliste chinois que ce ne serait pas le cas, il est donc maintenant prévu que la gamme P60 comportera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mais probablement uniquement avec la prise en charge du réseau 4G car les sanctions empêchent Huawei d’accéder aux composants 5G.

Il a été rapporté que le nouveau P60 a reçu le nom de code plutôt inhabituel de Mona Lisa, et bien que son sourire énigmatique n’apparaisse probablement pas sur le nouvel appareil, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles les capacités artistiques de la gamme P60 seront intéressantes grâce à ses caméras améliorées.

Selon les rumeurs, la propre technologie d’imagerie XMAGE de Huawei figurerait sur le nouvel appareil pour renforcer les capacités de l’appareil photo maintenant que le partenariat de longue date avec Leica est terminé. XMAGE a été lancé par la société en juillet 2022 et a fait ses débuts sur le Huawei Mate 50 Pro. On s’attend maintenant à ce qu’il devienne standard sur la gamme P60, apportant avec lui toutes sortes d’améliorations informatiques pour les photos et les vidéos.

He Gang, président de Hauwei Handset Business, a annoncé lors de la Huawei Community Week en juillet dernier que « XMAGE apporte une percée pour un système d’imagerie mobile. HUAWEI est devenu un leader dans le domaine des technologies de caméras mobiles grâce à ses inventions et innovations antérieures, qui ont contribué à être le pionnier de l’industrie… C’est la condensation de nos innovations passées dans le domaine de l’imagerie et notre engagement à l’exploration du domaine de l’imagerie à l’avenir. Franchir de nouveaux sommets d’images en mouvement, alors restez à l’écoute.

Une autre rumeur intéressante est que l’appareil photo principal P60 ou P60 Pro aura une ouverture variable pour lui donner plus de flexibilité. C’est une autre technologie que nous avons déjà vue dans le Mate 50 Pro, il serait donc logique de la voir apparaître dans la série P ensuite.

Certaines rumeurs suggèrent que la caméra principale pourrait être mise à niveau vers un capteur 64Mp, qui devrait pouvoir mieux tirer parti de la technologie XMAGE.

Naturellement, nous nous attendons également à voir un P60 Pocket pliable dans la série

Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire pour le moment, mais nous mettrons à jour cet article dès que plus de détails seront disponibles. En attendant, jetez un œil à nos recommandations actuelles pour les meilleurs smartphones et les meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2022/2023 pour voir ce que Huawei doit battre.