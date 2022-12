Date de sortie du Huawei Mate X3, rumeurs de prix et de spécifications

Un nouveau smartphone pliable du géant chinois Huawei pourrait bientôt arriver, avec des spéculations selon lesquelles la société travaille déjà d’arrache-pied sur la prochaine génération de sa gamme Mate X de pliables grand écran de style livre.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Huawei Mate X3.

Quand sortira le Huawei Mate X3 ?

Il n’y a pas de mot officiel de Huawei sur la date de sortie du Mate X3, mais il y a eu beaucoup de rumeurs, y compris de sites comme Huawei Central, selon lesquelles il pourrait apparaître dans Décembre 2022 ou très tôt en 2023.

Cela semble tout à fait raisonnable, car le précédent Huawei Mate X2 a fait ses débuts au début de 2021, mais le lancement de février n’a eu lieu qu’en Chine et le téléphone n’a jamais fait son chemin vers d’autres régions.

Cela a été quelque peu remédié par la semi-suite Huawei Mate Xs 2 qui a été lancée à l’international en mai 2022, bien qu’elle ne soit réellement arrivée au Royaume-Uni qu’en septembre. Cela brouille les pistes, car il n’est pas clair si Huawei voudrait lancer un autre pliable si près de l’arrivée de ce modèle — bien que puisque le Xs 2 se plie dans la direction opposée, les deux modèles ont des objectifs légèrement différents sur le marché.

Le créneau d’hiver a également été celui choisi pour l’introduction initiale de la gamme, car le premier Huawei Mate X a été lancé en Chine en novembre 2019, il y a donc une forme dans ce domaine.

Comme pour tous les appareils Huawei, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit disponible aux États-Unis, mais il est loin d’être certain que nous l’obtiendrons même en Europe, comme le prouvent les versions précédentes. En fait, un article récent de Politico a rapporté que l’entreprise pourrait être sur le point d’abandonner complètement les marchés internationaux et de se concentrer sur les territoires Aisan. Nous n’avons pas encore vu cela dans le comportement de Huawei, car la société maintient un bureau européen et une présence en ligne, il se pourrait donc que le fabricant chinois soit sélectif dans les modèles qu’il fournit à l’Occident.

Combien coûtera le Huawei Mate X3 ?

Nous n’avons pas de détails de prix spécifiques au moment de la rédaction, nous devrons donc considérer comment Huawei a fixé le prix de ses anciens pliables pour nous donner un indice. Voici la liste :

Huawei Mate Xs 2 (512 Go) – 1 799 £ / 1 999 €

Huawei Mate X2 (256 Go) – 17 999 ¥ (environ 2 000 £ / 2 800 $)

Huawei Mate Xs (512 Go) – 2 299 £ / 2 499 € (environ 2 700 $)

Huawei Mate X (128 Go) – 1 999 £ / 2 299 € (environ 2 600 $)

Comme vous pouvez le voir, les pliables sont toujours les téléphones les plus chers que vous puissiez acheter (à moins que vous ne trompiez complètement un iPhone 14 Pro Max ou un Samsung S22 Ultra), bien que certains efforts rivaux aient commencé à baisser leurs prix demandés. Voici quelques-uns des concurrents directs :

Samsung Galaxy Z Fold 4 – 1 799 $ / 1 649 £

Xiaomi Mix Fold 2 – 8 999 ¥ (environ 1 335 $ / 1 090 £)

Oppo Find N – 7 699 ¥ (environ 1 200 $ / 900 £)

Vivo X Fold – 8 999 ¥ (environ 1 335 $ / 1 090 £)

Que Huawei puisse réduire le coût de son nouvel appareil à quelque chose de plus autour de 1 000 £ / 1 000 € reste peu probable, en particulier avec la spirale des coûts due aux nombreux facteurs affectant l’économie mondiale en ce moment. Nous pensons que vous dépenserez encore beaucoup d’argent si vous souhaitez acheter le Huawei Mate X3.

Il y a cependant un peu d’espoir, car l’un de nos pronostiqueurs chinois préférés (principalement à cause de son nom), @The Factory Manager est Classmate Guan, a posté sur Weibo que Huawei espère sortir le nouveau téléphone à un prix beaucoup plus abordable.

Qu’en est-il des spécifications et du design du Huawei Mate X3 ?

Comme pour le prix et la date de sortie, nous n’avons aucune confirmation de Huawei sur ce que nous pouvons nous attendre à voir dans le Mate X3. Pour cela, nous devons nous tourner vers les rumeurs qui ont commencé à apparaître en ligne.

Plusieurs points de vente signalent que le Mate X3 sera équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce qui est assez certain pour un produit phare apparaissant au début de 2023. La principale différence est qu’en raison du différend en cours entre Huawei et le gouvernement américain, le téléphone n’aura que des capacités 4G, comme tous ses autres nouveaux appareils.

Le design serait dans la lignée des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Mate X2 en ce sens qu’il aura un grand écran qui se replie comme un livre. Si Huawei reprend le design du Mate X2, le paravent mesurera environ 8 pouces. Alors que le Mate X2 présentait un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, il est plus normal de nos jours que les produits phares soient livrés avec 120 Hz à la place pour un défilement fluide et fluide. Nous n’avons pas eu cette confirmation, mais pense que c’est très possible.

Nous verrons très probablement également le retour du panneau OLED de 6,45 pouces à l’extérieur de l’appareil, permettant aux utilisateurs d’accéder aux informations et d’utiliser le Mate X3 comme un téléphone de taille standard si nécessaire. Les caméras pourraient également voir la résurrection du quad-array sur le Mate X2, mais avec des capteurs mis à jour et l’ajout de la technologie d’imagerie Huawei XMAGE récemment annoncée qui utilise un logiciel pour améliorer les images.

Comme guide approximatif de ce que pourraient être les spécifications techniques du Mate X3, voici comment le Mate X2 a été configuré :

Huawei Mate X2 : Spécifications

Android 10 avec EMUI 11

Intérieur : écran OLED 90 Hz pliable de 8 pouces (2 200 x 2 480)

Extérieur : OLED 6,45 pouces 90 Hz (2700 x 1160)

Jeu de puces Kirin 9000

8 Go de RAM

256/512 Go de stockage

50Mp, f/1.9, caméra arrière RYYB OIS + 16Mp, f/2.2 ultra-large + 12Mp, f/2.4, 3x, télé OIS + 8Mp, f/4.4, 10x, périscope OIS

Caméra frontale 16Mp f/2.2 + capteur de température de couleur

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Wi-Fi 6 double bande 11az

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

5G/4G LTE

USB-C

Batterie non amovible 4500mAh

Charge filaire 55W

Déplié : 161,8 x 145,8 x 4,4-8,2 mm

Plié : 161,8 x 74,6 x 13,6-14,7 mm

295g

Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Huawei Mate X3, mais nous mettrons à jour cet article avec plus de nouvelles au fur et à mesure de leur apparition. D’ici là, vous pouvez consulter les meilleurs smartphones que nous recommandons actuellement, ainsi que les meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2023.