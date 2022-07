Date de sortie du GPU Intel Arc Desktop, prix et rumeurs de spécifications

Intel a longtemps taquiné sa collection de cartes graphiques Arc, et nous avons eu notre premier aperçu avec la révélation des cartes graphiques mobiles Intel Arc pour ordinateurs portables en mars. La grande question pour la plupart des joueurs est, quand verrons-nous l’équivalent de bureau ?

La collection d’ordinateurs de bureau Arc d’Intel, nommée Alchemist en interne par Intel, devrait sortir cet été – mais c’est à peu près tout ce que nous savons officiellement. Comme pour la plupart des choses, les fuites et les rumeurs fournissent beaucoup plus de détails, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre des cartes graphiques de bureau Arc d’Intel.

Ici, nous expliquons tout ce qu’il y a à savoir sur la gamme de GPU de bureau Intel Arc, de la date de sortie et des rumeurs de prix aux dernières fuites de conception et de spécifications.

Quand le GPU de bureau Intel Arc sortira-t-il ?

Intel a confirmé que les versions de bureau de sa collection de cartes graphiques Arc sortiront « cet été », mais il se tait sur les détails. Compte tenu des retards de dernière minute de sa gamme mobile Arc, il est facile de comprendre pourquoi Intel garde ses cartes plus près de sa poitrine cette fois-ci.

Un rapport de wccftech suggère que quatre cartes graphiques sont sur les cartes, les A380, A580, A750 et A780, cette dernière étant considérée comme un concurrent direct de la Nvidia GeForce RTX 3070.

Cependant, malgré les fuites concernant le produit phare A780, le responsable du marketing graphique d’Intel, Ryan Shrout, s’est récemment adressé à Twitter pour mettre fin aux attentes. Dans un tweet de la mi-juillet 2022, Shrout confirme qu’il existe et qu’il n’y a jamais eu d’A780. Bien que cela signifie qu’il n’y aura pas de véritable concurrent phare, la suggestion qu’il était jamais une chose sonne un peu sus. Après tout, pourquoi Intel voudrait-il que sa carte haut de gamme concurrence la RTX 3060 d’entrée de gamme de Nvidia ?

Malgré certaines rumeurs contraires, il n’y a pas d’Intel Arc A780 et il n’a jamais été prévu qu’il y ait un A780. Réglons simplement ce débat. 🤣 – Ryan Shrout (@ryanshrout) 16 juillet 2022

Cela dit, un rapport d’Igor’s Lab brosse un tableau intéressant du chaos dans les coulisses, suggérant que des retards ont forcé une sortie entre le début juillet et fin août 2022.

Igor spécule que le logiciel pourrait être un coupable, mais ce n’est peut-être pas le seulement problème, suggérant qu’il est également possible qu’Intel rencontre des problèmes avec le support après-vente, le développement de cartes partenaires, le développement et l’intégration de jeux ou des considérations commerciales, mais cela n’est pas confirmé pour le moment.

Intel a depuis lancé l’Intel Arc A380 d’entrée de gamme, mais le reste de la collection – censé mieux rivaliser avec Nvidia et AMD – n’a pas encore été publié. Intel a taquiné qu’ils étaient effectivement en route, fournissant de nouvelles informations au goutte à goutte via sa chaîne YouTube, mais les prix et la date de sortie restent à confirmer.

On pense généralement que Nvidia et AMD se préparent à lancer leurs cartes graphiques de nouvelle génération vers la fin de l’année, dont l’offre d’Intel ne pourra probablement pas rivaliser, il faudra donc les sortir de la porte plutôt tôt que tard.

Combien coûteront les cartes graphiques de bureau Intel Arc ?

Les sources anonymes de Wccftech ont mis en lumière le coût potentiel de la gamme d’ordinateurs de bureau Intel Arc au lancement, et il semble qu’Intel devienne compétitif sur les prix. Voici comment les prix supposés s’accumuleront :

Intel Arc A380 : 150 $

Intel Arc A580 : 280 $

Intel Arc A750 : 350 $

La tarification a ensuite été réitérée par un rapport distinct de Wccftech, fournissant non seulement des prix, mais des détails sur ce à quoi s’attendre de chaque modèle – mais plus à ce sujet plus tard.

C’est assez compétitif, mais rappelez-vous qu’il ne s’agit que d’un PDSF et que les fabricants tiers ajouteront probablement des coûts supplémentaires en fonction des modifications apportées à la conception de référence fournie par Intel. N’oublions pas non plus les scalpers et le manque général de GPU sur le marché en 2022, qui feront probablement grimper le prix au-delà du PDSF.

Pourtant, il est agréable de voir au moins les intentions budgétaires d’Intel !

Nous mettrons à jour cette section une fois que nous en saurons plus.

Dernières rumeurs sur les GPU de bureau Intel Arc

Nous avons eu notre premier aperçu de la collection de cartes graphiques de bureau Intel Arc, surnommée Alchemist en interne par Intel, lors du lancement mobile d’Intel Arc en mars 2022.

Avant d’aller plus loin, il vaut probablement la peine d’expliquer le surnom “Limited Edition” dans la vidéo de prévisualisation ci-dessus.

Il est prudent de suggérer qu’Intel ne s’est pas donné la peine de développer une nouvelle collection de cartes graphiques pour n’en vendre qu’une poignée. Au lieu de cela, il s’agit probablement de la version Intel de Founders Edition de Nvidia, vendant effectivement un petit nombre de GPU Intel Arc de référence au lancement aux côtés d’alternatives tierces populaires.

Alors, que pouvons-nous retenir du teaser Arc Desktop ? Bien qu’il ne s’agisse probablement pas d’un rendu final qui corresponde exactement à l’équivalent réel (il manque un connecteur d’alimentation, pour un), nous pouvons choisir des fonctionnalités clés, notamment 3x DisplayPorts et 1x port HDMI.

Plus généralement, c’est un joli GPU avec une approche plus simpliste que beaucoup – un facteur important parmi les joueurs en 2022 avec la montée des boîtiers transparents – bien qu’il convient de noter que les fabricants tiers s’amuseront probablement un peu avec le design . Si vous n’aimez pas la conception de référence d’Intel, l’une des nombreuses alternatives tierces le fera.

Nous savons également qu’il viendra avec de nombreuses optimisations et fonctionnalités annoncées pour les GPU mobiles d’Intel, car les deux cartes partagent l’architecture Xe-HPG d’Intel. Cela inclut la prise en charge de XeSS, l’algorithme de mise à l’échelle d’Intel, DX12 Ultimate, le lancer de rayons et plus encore, avec des cœurs Xe dédiés offrant une accélération de l’IA et un nouveau moteur multimédia pour démarrer.

Et officieusement ? Bien…

Comme indiqué précédemment, la collection de GPU de bureau Intel Arc serait divisée en trois (ou peut-être quatre, selon à qui vous demandez) modèles – les A380, A580, A750 et A780.

Intel Arc A380

Selon les rumeurs, l’Arc A380 était le moins puissant de la gamme avant sa sortie, et nous avons maintenant des spécifications confirmées pour étayer cela.

Sur le papier, il semble que cela pourrait égaler les performances de la GTX 1650 de dernière génération de Nvidia, dotée de 6 Go de VRAM GDDR6 et d’une horloge boost de 2 000 MHz. Malgré la nature d’entrée de gamme, il existe un support de lancer de rayons avec 8 cœurs RT, ainsi que 1024 unités d’ombrage et un TDP de 75 W.

Intel Arc A580

Selon les rumeurs, l’Intel Arc A580 concurrencerait le RTX 3050 de Nvidia, et bien que les spécifications restent à confirmer, un rapport de wccftech suggère que la carte graphique offrira 8 Go de mémoire GDDR6 et un TDP de 175 W à la sortie.

Intel Arc A750

L’Arc A750 vise le Nvidia RTX 3060, et bien qu’un aperçu complet des spécifications reste à confirmer (à part un teaser de 8 Go de VRAM et un TDP de 225 W de wccftech), Intel a présenté ses performances sur YouTube.

Dans la première de ce qu’Intel prétend être des mises à jour vidéo régulières, la société a officiellement présenté les performances de l’Arc A750.

Cela se présente principalement sous la forme d’un test de référence Cyberpunk 2077, atteignant 59 ips stables à 2560 x 1440 sur des paramètres graphiques élevés, tandis qu’Intel a également présenté des graphiques qui semblent montrer que l’A750 bat le RTX 3060 dans plusieurs jeux, dont F1 2021, Control et Fortnite. En fait, Intel revendique jusqu’à 17 % d’augmentation, mais uniquement dans les jeux spécifiques mentionnés.

Il semble que, contrairement à Nvidia et AMD, Intel s’appuie davantage sur l’intégration de logiciels de jeu pour améliorer les performances, plutôt que d’offrir un simple grognement graphique. Ainsi, bien qu’il puisse potentiellement battre le RTX 3060 en quelques jeux, il y aura probablement correspondance ou traînée dans les titres non pris en charge.

Intel Arc A780

Selon les rumeurs, le produit phare A780 serait en mesure de rivaliser avec le RTX 3070 de Nvidia et le RX 6700 XT d’AMD, bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur les cartes graphiques à part les chuchotements de son existence provenant de sources de l’industrie.

Cependant, suite à un tweet de Ryan Shrout d’Intel confirmant que l’A780 n’est pas en développement, il est largement admis qu’Intel ne pourrait pas obtenir la technologie pour produire autant de puissance graphique que ses concurrents.

Donc, si vous cherchiez quelque chose de plus puissant que le GPU d’entrée de gamme de la série 30 de Nvidia, vous voudrez peut-être chercher ailleurs.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section au fur et à mesure que des rumeurs feront surface avant la révélation de la gamme de GPU de bureau Intel Arc dans les semaines à venir.