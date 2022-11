Date de sortie du film d’action en direct “Hercules” de Disney et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Walt Disney Co./avec la permission d’Everett Collection

Hercule est un film d’animation sorti par Disney en 1997.

Certains des acteurs originaux incluent James Woods, Tate Donovan et Danny DeVito.

Le film obtient officiellement un remake en direct, selon les cinéastes Joe et Anthony Russo.

Près de 30 ans après le film à succès de 1997 Hercule a été publié, la nouvelle a révélé qu’un remake en direct est officiellement en cours! Cinéastes Jo et Anthony Russo confirmé le projet de Variété le 2 novembre 2022, et les fans sont déjà ravis du film bien-aimé. Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous savons à ce jour sur le Hercule remake, y compris le casting, l’intrigue, l’équipe créative et plus encore !

Date de sortie

Bien que les cinéastes aient confirmé que le projet était bien en cours, Disney n’a pas annoncé de date de sortie officielle pour le film d’action réelle. Certains des fans du film original se sont déjà rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur le prochain projet des frères Russo. “Tant qu’ils gardent le chœur grec dans lequel je suis”, un fan a écrit, tandis qu’un autre a critiqué le remake, “S’il vous plaît, laissez mon film Disney préféré seul. Que ça reste bon.

Informations sur le terrain

L’intrigue et la bande-annonce officielles n’ont pas non plus été publiées, mais les frères Russo ont promis Variété qu’ils sont prêts à adopter une approche moderne du film. “Je pense qu’ils sont ravis de voir ce que nous pouvons tous apporter d’une manière qui n’est pas seulement une réinterprétation du film d’animation”, a déclaré Joe au point de vente. L’homme gris Le réalisateur a également assuré que le remake serait une comédie musicale, tout comme l’original.

“Il y a des questions sur la façon dont vous le traduisez en comédie musicale”, a-t-il déclaré. “Le public d’aujourd’hui a été formé par TikTok, n’est-ce pas ? Qu’attendent-ils de ce à quoi cette comédie musicale ressemble et se sent? Cela peut être très amusant et nous aider à repousser un peu les limites de la façon dont vous exécutez une comédie musicale moderne.

Où et quand regarder

Il est probable que le remake de Hercule aura une sortie mondiale en salle, et sera éventuellement disponible en streaming sur Disney +. Joe n’a pas commenté quand ou où le projet d’action en direct sera disponible pour regarder lorsqu’il a parlé au point de vente le 2 novembre. En attendant, le public peut revoir Hercule et la suite animée, Hercule : de zéro à hérossur Disney+.

Distribution et équipe

Étant donné que le film en est actuellement aux premiers stades de développement, les acteurs et l’équipe officiels n’ont pas été annoncés. Même le titre du film, qu’il soit nouveau ou non, a été gardé secret au moment d’écrire ces lignes. Bien sûr, les détectives en ligne ont déjà présenté leur casting de rêve pour le film via Twitter.

“En tout cas le parfait #Hercule action en direct moulage était juste ici. Hadès, Mégare et Hercule (aurait aussi été une réunion épique) », un utilisateur de Twitter a écrit accompagné d’une photo de Jeff Goldblum, Chris Prattet Bryce Dallas-Howard. Un autre utilisateur a lancé l’idée de Dynastie étoile Elizabeth gillies rejoindre le projet pour jouer l’intérêt amoureux d’Hercule, Megara. “Jouer l’emblématique Megara, ELIZABETH GILLIES”, l’admirateur a écrit.

Équipe créative

Avec Joe et Anthony, Guy Ritchie rejoint l’équipe créative en tant que réalisateur du film très attendu. “Guy est parfait pour ça parce qu’il a un penchant pour l’expérimentation”, a déclaré Joe au point de vente. Le réalisateur du film a également travaillé sur le remake à succès de Disney’s Aladdin en 2019. La version moderne des stars de cinéma Will-Smith en tant que marin, Ména Massoud comme Aladdin, et Naomi Scott comme Jasmin.

Détails du tournage

Comme le film original de Disney est inspiré de la mythologie grecque, le décor du remake sera également probablement fictif. Le lieu de tournage précis et les détails n’ont pas encore été révélés. Il sera probablement également créé sur les scènes sonores d’Hollywood avec des écrans verts et des images générées par ordinateur. Revenez ici pour plus de mises à jour au fur et à mesure qu’elles sont révélées par le studio de cinéma.