Date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce de la série Frasier Reboot

Frasier est l’une des sitcoms les plus emblématiques de tous les temps. L’émission acclamée sur un psychiatre radio arrogant et sa famille était en fait un spin-off d’une autre série populaire, Cheers. Cependant, on peut affirmer sans se tromper que le successeur a dépassé son prédécesseur, accumulant 37 Emmy Awards au cours de ses onze saisons.

Aujourd’hui, le Dr Frasier Crane fait son retour près de vingt ans après la fin de la série originale. Découvrez de quoi parlera le redémarrage, quand et où vous pourrez le regarder et qui fera partie du casting.

La suite de Frasier se compose de 10 épisodes. Aux États-Unis, les deux premiers seront diffusés sur Paramount+ le jeudi 12 octobre 2023. Le spectacle fera ses débuts au Royaume-Uni le vendredi 13 octobre 2023, avec une première en deux épisodes sur la même plateforme de streaming. Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine.

Les téléspectateurs américains disposant du câble peuvent également assister au redémarrage sur CBS à 21 h 15 HE/PT.

Aux États-Unis, l’abonnement Paramount+ Essential est au prix de 5,99 $ par mois (59,99 $ par an). Le forfait Premium coûte 11,99 $ par mois (119,99 $ par an).

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, Paramount+ est disponible pour 6,99 £ par mois avec un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez accéder à Paramount+ gratuitement si vous disposez de Sky Cinema.

Paramount+

Intrigue de redémarrage plus Frasier

La série originale suivait le psychiatre divorcé Frasier Crane, qui est revenu de Boston dans sa ville natale, Seattle. Il espérait un nouveau départ ; cependant, ce n’était pas facile, car il devait prendre soin de son père.

Heureusement, l’infirmière britannique Daphné lui a été d’une grande aide (et elle est devenue l’intérêt amoureux du jeune frère de Frasier, Niles). Outre ses difficultés personnelles, Frasier a animé une émission de radio sur la santé mentale et s’est finalement lié d’amitié avec son producteur, le spirituel et sarcastique Roz.

Dans le nouveau spectacle, Frasier retourne à Boston. Malheureusement, de nombreux visages de la série originale n’apparaîtront pas dans la suite. Avec le nouveau casting, Frasier devra faire face à de nouveaux problèmes et aventures.

Bande-annonce du redémarrage de Frasier

Et voici le premier teaser du grand retour de Frasier :

Casting et équipe du redémarrage de Frasier

Kelsey Grammer reprendra le rôle de Frasier Crane. Le rejoindre sera :

Jack Cutmore-Scott – Freddy, le fils de Frasier

– Freddy, le fils de Frasier Nicolas Lyndhurst – Alan, l’ancien copain d’université de Frasier

– Alan, l’ancien copain d’université de Frasier Toks Olagundoye – Olivia, responsable du département de psychologie de l’université

– Olivia, responsable du département de psychologie de l’université Jess Salgueiro – Eve, la colocataire de Freddy

– Eve, la colocataire de Freddy Anders Keith – David, le neveu de Frasier

– David, le neveu de Frasier Bébé Neuwirth – Dr Lilith Sternin

Le script de redémarrage a été créé par Chris Harris (How I Met Your Mother) et Joe Cristalli (Life in Pieces). Les producteurs exécutifs sont Kelsey Grammer, Tom Russo et Jordan McMahon. Les deux premiers épisodes ont été réalisés par James Burrows, un vétéran de Cheers, Frasier original, Will & Grace et Friends.

