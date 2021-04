Les fans de la franchise de zombies Resident Evil passent un moment inoubliable. Non seulement le huitième volet majeur de la série de jeux est sur le point de sortir avec Resident Evil: Village, mais il y a aussi un redémarrage du film sous la forme de Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City et deux nouvelles émissions de télévision se dirigeant vers Netflix.

Parallèlement à la production d’anime, Resident Evil: Infinite Darkness, un spectacle d’action en direct est en préparation. Voici tout ce que nous savons sur ce dernier, qui porte actuellement le simple nom de Resident Evil.

Quelle est la date de sortie de l’émission télévisée Resident Evil?

Alors que Netflix a annoncé pour la première fois l’émission Resident Evil à l’été 2020, les retards causés par Covid signifient que le tournage n’a commencé que cette année. What’s On Netflix rapporte que les choses ont débuté en février 2021, il y a donc de l’espoir que nous pourrions voir l’émission d’ici la fin de l’année.

Lorsque les enfants Wesker déménagent à New Raccoon City, les secrets qu'ils découvrent pourraient bien être la fin de tout. Resident Evil, une nouvelle série d'action en direct basée sur la légendaire franchise d'horreur de survie de Capcom, arrive sur Netflix.

27 août 2020

Resident Evil fête ses 25 anse anniversaire en 2021, avec le jeu original qui a fait irruption sur la scène mondiale en 1996 à la recherche de gens à manger. Donc, il y a de fortes chances que l’équipe de développement soit très désireuse d’avoir la nouvelle émission à la fête, rejoignant le prochain film, jeu et émission télévisée d’anime.

Les autres séries de jeux légendaires bénéficiant du traitement Netflix sont Tomb Raider, qui atteint également le quart de siècle cette année, et The Witcher, qui revient pour sa deuxième saison en 2021.

Quelle est l’intrigue de la nouvelle émission de télévision Resident Evil?

Le nouveau spectacle suivra les aventures des deux enfants Wesker, se déroulant à travers des périodes doubles. Dans une annonce officielle, Netflix a confirmé les arcs d’histoire suivants:

Dans la première chronologie, les sœurs de quatorze ans Jade et Billie Wesker sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et manufacturée, imposée à eux alors que l’adolescence bat son plein. Mais plus ils y passent de temps, plus ils se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.

«Coupez à la deuxième chronologie, bien plus d’une décennie dans le futur: il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, maintenant trente ans, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé – sur sa sœur, son père et elle-même – continuent de la hanter.

Nous supposons que leur père est Albert Wesker, le méchant éternel de la série Resident Evil qui fait partie intégrante du monde depuis le tout premier match. Nous ne savons pas ce qui arrivera à Billie en cours de route, mais nous sommes tout à fait sûrs que les dents et la mutation seront impliquées.

Qui sont les acteurs de la nouvelle émission de télévision Resident Evil?

Il n’y a aucun acteur confirmé dans aucun des rôles au moment de la rédaction, mais nous avons des détails plus concrets sur qui sera le moteur de la production. Le showrunner est Andrew Dabb, qui était auparavant responsable de Supernatural.

Dans un communiqué, Dabb a déclaré: ‘Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps. Je suis incroyablement excité de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et d’apporter la toute première Resident Evil série aux membres Netflix du monde entier. Pour chaque type de Resident Evil fan, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complète avec beaucoup de vieux amis, et certaines choses (assoiffées de sang, des choses folles) que les gens n’ont jamais vues auparavant.

L’émission comprendra huit épisodes d’une heure, et nous savons que les deux premiers seront dirigés par Bronwen Hughes de The Walking Dead et The Journey Is The Destination. Constantin Film est le studio qui produit le spectacle, le producteur étant le PDG de la société, Martin Moszkowicz.

Où puis-je regarder la nouvelle émission de télévision Resident Evil?

Comme Netflix a commandé cette émission sous sa bannière Originals, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming pour profiter de l’émission lorsqu’elle arrivera enfin.

