Le capitaine Pike et son équipage se préparent à se lancer sur nos écrans dans la dernière émission Star Trek de Paramount, rejoignant Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Picard et une série d’autres nouvelles aventures en cours de montage. pour leurs voyages inauguraux.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Trek: Strange New Worlds.

Quelle est la date de sortie de Star Trek: Strange New Worlds?

Alors qu’il semblait que le tournage avait espéré commencer en 2020, la pandémie mondiale a mis un terme à cela, ce qui signifie qu’il faudra encore un certain temps avant de revoir Pike dans le fauteuil du capitaine. La bonne nouvelle est qu’au début du mois de mars 2021, il a été confirmé que le tournage avait commencé sur la nouvelle série.

«Nous avons commencé», a déclaré Anson Mount (Captain Pike) dans une vidéo d’annonce récente, «nous sommes à Toronto, nous sommes en production».

Bien sûr, cela signifie également qu’il sera fin 2021 ou même 2022 avant que l’Enterprise ne revienne à l’écran plus petit, mais au moins, nous savons que le voyage va bientôt commencer.

Strange New Worlds rejoint le programme aux côtés de Star Trek: Discovery saison 4, Star Trek: Lower Decks saison 2, Star Trek: Picard saison 2 ainsi que l’autre débutant, Star Trek: Prodigy, une émission animée mettant en vedette un équipage entièrement non humain. .

Quelle est l’intrigue de Star Trek: Strange New Worlds?

Bien que nous ne sachions toujours pas grand-chose sur le type d’aventures que l’Enterprise vivra, il existe des indicateurs solides que la série reviendra aux racines de la franchise. Dans une interview avec Variety, le co-créateur de la série Akiva Goldsman a déclaré aux journalistes:

« Nous allons essayer de revenir à certaines valeurs classiques de ‘Trek’, d’être optimistes et d’être plus épisodiques », a déclaré Goldsman. « De toute évidence, nous profiterons de la nature sérialisée du personnage et de la construction de l’histoire. Mais je pense que nos intrigues seront plus fermées que ce que vous avez vu dans » Discovery « ou » Picard « . »

Ce sera une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent les histoires autonomes qui figurent non seulement dans la série Original, mais aussi dans Star Trek: Next Generation, Star Trek: Voyager et Star Trek: Deep Space Nine.

Ce que nous savons, c’est que la série se déroulera dans la décennie avant que Kirk ne devienne le capitaine de l’entreprise, aux côtés de la chronologie de Star Trek: Discovery. Eh bien, au moins la chronologie qui existait dans les saisons un et deux.

Dans ce dernier, le sort du capitaine Pike lui est révélé, tout comme il l’était dans l’épisode de la série originale The Menagerie. Ne rien gâcher, mais ce n’est pas la finale optimiste et optimiste qu’une série espérerait, donc les scénaristes ont beaucoup de travail à faire s’ils veulent éviter de laisser les fans pleurer à la fin du voyage.







Une autre rumeur qui pourrait faire pleurer les amateurs de Star Trek est une apparition potentielle du capitaine Archer de Scott Bakula. Cela reste vraiment une rumeur, et qui pourrait être incrédule si l’on considère que la chronologie de Discovery / Strange New Worlds est d’environ un siècle après Star Trek: Enterprise.

Qui sont les acteurs et l’équipe?

Au moment de la rédaction de cet article, seuls les trois personnages principaux de Pike, Spock et Number One ont été annoncés. Paramount a récemment confirmé cinq acteurs supplémentaires qui apparaîtront en tant que membres réguliers de la distribution, mais n’a donné aucun détail décrivant les personnages qu’ils joueront.

Voici la liste actuelle du navire:

Capitaine Christopher Pike: Anson Mount

Numéro un: Rebecca Romijn

Spock: Ethan Peck

Série régulière: Babs Olusanmokun (Black Mirror, The Drowning)

Série régulière: Christina Chong (Black Mirror, Heirs of the Night)

Série régulière: Jess Bush (Skinford: Chapitre deux, Jouer pour garder)

Série régulière: Melissa Navia (Dietland, Charges communes)

Série régulière: Celia Rose Gooding (Plusieurs productions de Broadway)

Réalisateur: Akiva Goldsman

Écrivain: Akiva Goldsman

Écrivain: Alex Kurtzman

Écrivain: Jenny Lumet

Comment puis-je regarder Star Trek: Strange New Worlds?

Selon l’endroit où vous vous trouvez, l’accès à Strange New Worlds et aux autres séries Star Trek actuelles se fera via un ou plusieurs des principaux services de streaming. Aux États-Unis, vous voudrez utiliser Paramount +, qui a récemment remplacé CBS All Access.

Au Royaume-Uni, cela pourrait être un peu plus compliqué. Netflix propose actuellement Star Trek: Discovery et toutes les émissions les plus anciennes, tandis qu’Amazon Prime Video abrite Star Trek: Lower Decks et Star Trek: Picard. Donc, si vous voulez voir toutes les émissions de Trek TV, vous aurez besoin d’un abonnement aux deux.

On ne sait toujours pas où se terminera Strange New Worlds, mais j’espère que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

