Date de sortie, distribution et plus – Hollywood Life

Vous pouvez pratiquement entendre la musique du thème maintenant ! La série de films emblématique Indiana Jones recevra son cinquième opus en 2023. Le titre complet du prochain film n’est pas encore sorti, mais il s’agira certainement du même type d’action-aventure que les fans ont appris à aimer au cours des cinq derniers films. Avec le film poursuivant la saga d’Indy, le nouveau film mettra en vedette Harrison Ford, 79, dans le rôle-titre, mais il verra également plein de nouveaux visages dans la franchise ! HollywoodLa Vie a tous les détails sur le nouveau film pour vous ici!

Date de sortie de “Indiana Jones 5”

Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 30 juin 2023, à partir de février 2022. Le nouveau film sortira plus de 15 ans après la dernière suite Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, qui est sorti en mai 2008. Lorsque le film a été annoncé pour la première fois en 2016, il a reçu une date de sortie en juillet 2019, via Date limitemais les retards de production et la pandémie de COVID-19 ont fait reculer le film plusieurs fois, avant que Disney n’annonce que le film sortira le 30 juin 2023 en octobre 2021, par Variété. Disney a donné le premier aperçu du film en mai 2021.

Acteurs et équipe de “Indiana Jones 5”

Bien sûr, Harrison revenant en tant qu’Indy est essentiel pour tout Indiana Jones film! Alors qu’il reprend son rôle d’archéologue aventureux, le Guerres des étoiles l’acteur aura au moins 80 ans au moment où le film arrivera dans les cinémas. Même s’il vieillit, personne ne pourrait jouer à Indy comme Harrison. Il s’est assuré que tout le monde savait qu’il ne serait pas refondu dans une interview de mai 2019 avec Aujourd’hui. “Je suis Indiana Jones”, a-t-il déclaré. « Quand je suis parti, il est parti. C’est facile.”

Alors que certains fans peuvent avoir des réserves à l’idée de voir le héros bien-aimé vieillir, l’acteur a fait taire les ennemis lors d’une interview en 2008, tout en discutant Le Royaume du Crâne de Cristal. « Reconnaissez simplement les années, sans réserve. Quel est le problème ? Le gars a 18, 20 ans de plus. Et alors?” il a dit Divertissement hebdomadaire En 2008. “‘Aaaaw, il est plus vieux.’ Eh bien, merde, oui. Et d’ailleurs ? Tu l’es aussi. Alors… sont… tu! Jetez un œil dans le miroir f ** king!

À part Harrison en vedette, il y a des tonnes de nouveaux visages pour le Indiana Jones suite. Outre Indy, le casting comprend également des personnalités comme Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, et Antonio Banderas dans des rôles non divulgués. Mads n’avait que de bonnes choses à dire sur Inde 5 dans une interview de mai 2021 avec Collisionneur. Après avoir révélé qu’il avait revisité Les aventuriers des perdus ark après avoir été casté, il a adoré la suite à venir. “C’est un grand honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j’ai grandi”, a-t-il déclaré. «Je suis dans une position chanceuse où ils m’ont laissé lire le script avant. Et oui, c’était tout ce que je souhaitais que ce soit, donc c’était tout simplement génial.

Alors que certains nouveaux membres de la distribution ont été révélés, il y a des tonnes de stars que les fans se demandent s’ils les reverraient ou non pour le Indiana Jones suite. Karen Allen, qui a joué la femme d’Indy (à partir de Royaume du crâne de cristal) Marion Ravenwood, a déclaré que les fans “pourraient” la revoir dans une interview de juin 2021 avec FilmWeb. “Le temps nous le dira”, a-t-elle dit à l’hôte, mais elle n’a pas encore été révélée sur la page IMDb du film !

Outre les acteurs, Indiana Jones 5 marquera également la première fois que l’un des films des franchises ne sera pas réalisé par Steven Spielberg ou écrit par Guerres des étoiles créateur George Lucas. Lorsque LucasFilm a été vendu en 2012, le président de la société Kathleen Kennedy est devenu producteur du projet, avec Franck Marshall et Simon Emmanuel. Même si George n’a pas écrit le scénario, le Prêt joueur un réalisateur est toujours engagé en tant que producteur exécutif. Avec Steven qui s’éloigne, Ford contre Ferrari directeur James Mangold est intervenu pour Indiana Jones 5. Frank Marshall n’avait rien d’élogieux pour le Indiana Jones 5 réalisateur dans une interview de mai 2020 avec Collisionneur. « Son amour de la franchise. C’est un merveilleux cinéaste. Je pense qu’il a aussi une relation avec Harrison. C’était toutes les bonnes pièces qui se réunissaient, au bon moment », a-t-il déclaré. Outre la réalisation, Mangold a également écrit le scénario, ainsi que Jez et John Henry Butterworth.

Quiz sur la production

Le tournage du film a eu lieu sur plusieurs continents, avec des tournages en Écosse, en Angleterre, en Italie et au Maroc. Les premières photos de tournage de North Yorkshire Moors au Royaume-Uni ont été divulguées en juin 2021, via FilmWeb. Les images de nuit montraient un décor brumeux avec des trains et des motos.

Alors que la production du film était enfin en cours, il y a eu un autre revers quand Indy lui-même a été blessé lors du tournage d’une scène de combat en juin 2021. Bien que certaines choses aient pu être déplacées, cela n’a pas du tout semblé ralentir le tournage. “Au cours d’une répétition pour une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule. La production se poursuivra pendant l’évaluation du traitement approprié et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir », a déclaré Disney. Date limite dans un rapport.

Après des années d’attente, Indiana Jones 5 le réalisateur James Mangold a partagé avec les fans que le film tirait à sa fin. Il tweeté une réponse à un fan, et a dit qu’il restait “environ un mois” de tournage le 1er janvier 2022. Alors j’espère que le film n’aura plus de retard !

Quelle est l’intrigue de ‘Indiana Jones 5’

Pas beaucoup de détails sur l’intrigue de Indiana Jones 5 ont encore été publiés, mais les fans ont spéculé une tonne sur la base des photos qui ont été publiées à partir du prochain film. Comme suite à Royaume du crâne de cristalqui a eu lieu en 1957, les fans s’attendent à ce que le cinquième film de la série se déroule dans les années 1960. Indiana Jones 5 le réalisateur James Mangold a envoyé les fans dans un tizzy, quand il tweetéen janvier 2021, qu’il «vivait mentalement dans les années 60 à New York», car c’était le décor de la plupart de ses films, avec une mention de son amour pour les pionniers du rock The Velvet Underground.

En plus de l’inspiration des années 60, il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles la course à l’espace jouerait un rôle dans le film, donnant à la franchise d’action-aventure un peu de science-fiction. Il serait incroyablement approprié pour un film se déroulant dans les années 1960 de suivre un peu la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique.

Outre la course à l’espace, certains des anciens ennemis d’Indy semblent jouer un rôle dans le prochain film. Tout comme il a affronté les nazis dans l’original Les aventuriers de l’arche perdue film, il semble que l’aventurier combattra à nouveau les nazis dans Indiana Jones 5. L’une des photos du plateau montrait un train avec une croix gammée sur le côté, et les fans pensent que Mads Mikkelsen pourrait jouer un scientifique nazi avec ses propres plans pour se rendre dans l’espace, via Temps libre.