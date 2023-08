Date de sortie, distribution et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Prime Video

L’été où je suis devenue jolie a été renouvelé pour la saison 3.

Il n’y a pas encore de date de diffusion pour la saison 3.

La finale de la saison 2 a été créée le 17 août.

Les vendredis d’été feront leur grand retour lorsque L’été où je suis devenue jolie revient pour la saison 3. La série à succès Prime Video a été renouvelée pour une troisième saison le 3 août, avant la finale de la saison 2 de l’émission. La saison 3 sera composée de 10 épisodes, soit deux de plus que les saisons précédentes.

« Nous avons été ravis de voir la passion avec laquelle les fans ont adopté L’été où je suis devenue joliefaisant des vendredis d’été un phénomène de divertissement », Vernon Sander, responsable de la télévision, Amazon et MGM Studios, a déclaré dans un communiqué. « Cette série charmante et profondément sincère a montré l’étendue de notre clientèle, attirant un ensemble de téléspectateurs jeunes et diversifiés. Jenny Han est un conteur doué, dont les fans réclament le troisième chapitre de cette histoire. Nous sommes ravis aujourd’hui de partager la nouvelle qu’ils ont encore beaucoup d’été à attendre. Merci à Jenny, Sarah Kucserkaet Karen Rosenfeltet nos amis de wiip pour leur travail remarquable et leur partenariat.

Après la finale de la saison 2, les fans réclament des nouvelles sur TSITP saison 3. La troisième saison pourrait-elle être la final saison? Voici toutes les dernières mises à jour sur la saison 3.

L’été où je suis devenue jolie Date de la première de la saison 3

L’été où je suis devenue jolie la saison 3 n’a pas encore de date de sortie. L’émission n’a pas commencé la production de la troisième saison en août 2023. Prime Video a confirmé que la saison 3 était officiellement éclairée avant les grèves WGA et SAG-AFTRA.

Le service de streaming a également noté que la production de la saison 3 ne commencerait qu’après la résolution des négociations de travail avec ces syndicats. Compte tenu des grèves en cours, L’été où je suis devenue jolie la saison 3 sera probablement diffusée à l’été 2024 au le plus tôt.

L’été où je suis devenue jolie Casting de la saison 3

Le casting principal de L’été où je suis devenue jolie devrait revenir pour la saison 3. Cela comprend Lola Tung comme Belly, Christophe Briney comme Conrad, Gavin Casalegno comme Jérémie, Sean Kaufmann comme Steven, Pluie Spencer comme Taylor, Alex Aiono comme Cam, et Jackie Chung comme Laurier.

Kyra Sedgwick et Elsie Fisher a rejoint la saison 2 en tant que tante Julia et Skye, la sœur et la nièce de Susannah. Skye, qui utilise les pronoms eux / eux, est devenu membre du groupe alors qu’ils passaient du temps avec Belly, Conrad et Jeremiah à Cousins ​​Beach. Elle a aidé les garçons à sauver leur maison et a même partagé leur premier baiser avec Cam. Julia et Skye ont quitté Cousins ​​​​dans l’épisode 7 de la saison 2, mais Julia a déclaré qu’ils n’étaient qu’à un « appel téléphonique », ouvrant la possibilité d’un retour de la saison 3.

Même si Susannah est décédée dans la saison 2, le personnage reste au cœur émotionnel de la série. Rachel Blanchard est apparu tout au long de la saison dans des flashbacks. Compte tenu de son importance pour les personnages, il est fort probable que nous reverrons Susannah dans la saison 3.

La saison 3 sera-t-elle la dernière saison ?

Chaque saison de L’été où je suis devenue jolie est basé sur un roman de chez Jenny Han trilogie de livres à succès. La deuxième saison était basée sur Ce n’est pas l’été sans toi, le deuxième livre de la série. La saison 3 s’inspirera de Nous aurons toujours l’étéle dernier tome de la trilogie.

Il n’est pas clair si L’été où je suis devenue jolie la saison 3 sera la dernière saison de la série à succès Prime Video. L’émission pourrait aller au-delà du matériel source dans une quatrième saison. Cela dépend de la quantité de couvertures du troisième livre de la saison 3, mais il y a une fin définitive. Avec Jenny aux commandes de la série, elle pourrait décider de s’étendre au-delà des romans de la série.

« J’ai hâte de donner aux fans les moments emblématiques du troisième livre qu’ils attendent, mais j’ai aussi hâte de pouvoir, espérons-le, les surprendre et les ravir également », a déclaré Jenny. Date limite en parlant de la finale de la saison 2. Elle a également dit Le journaliste hollywoodien« Je pense qu’ils peuvent s’attendre à voir Belly s’épanouir et grandir à bien des égards. »

L’auteur / showrunner a également été ouvert sur le fait que les choses pourraient changer en ce qui concerne l’adaptation des livres à la télévision, ce qui a amené les fans à théoriser que le choix final de Belly pourrait changement. « C’est un peu un exercice d’équilibriste, parce que j’ai vraiment dû peser ce que les fans attendent de l’évolution créative de la série et trouver cet équilibre. Ma priorité a toujours été que je veuille que les fans du livre se sentent vraiment satisfaits de l’histoire que nous racontons, mais aussi qu’ils sachent qu’il s’agit d’une adaptation sur un nouveau support, donc ce ne sera pas exactement la même chose. Je pense que ce sont en quelque sorte les deux choses qui sont toujours dans ma tête », a déclaré Jenny Variété en 2022.

Que s’est-il passé à La fin de l’été, je suis devenue jolie Saison 2?

L’été où je suis devenue jolie La saison 2 a été le plus gros succès de l’été. Les téléspectateurs se sont connectés chaque semaine pour regarder et analyser chaque image et Taylor Swift chanson utilisée dans la deuxième saison.

À la fin de la saison 2, Belly a pris une décision entre Jeremiah et Conrad. Conrad a rompu avec Belly alors qu’il pleurait la mort de sa mère, ce qui a rapproché Belly et Jeremiah. Les sentiments de Belly et Jeremiah se sont renforcés alors que Conrad agissait comme s’il n’aimait plus Belly. Jeremiah savait que ce n’était pas vrai et a supplié son frère d’être honnête avec Belly. Conrad a avoué qu’il était toujours amoureux de Belly et lui a révélé ses sentiments, mais il a finalement repris ses paroles après que Belly ait choisi d’être avec Jeremiah.

Conrad est parti pour Cousins ​​​​Beach afin que Jeremiah et Belly puissent prendre un nouveau départ. « Quand j’avais l’habitude d’imaginer pour toujours, c’était toujours avec le même garçon. Dans mes rêves, mon avenir était tracé. Une chose sûre. Ce n’est pas comme ça que je l’imaginais », a déclaré Belly dans les derniers instants de la finale de la saison 2. « L’avenir n’est pas clair, mais c’est toujours le mien. »