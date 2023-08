Date de sortie, distribution et plus à savoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

L’avocat de Lincoln n’a pas encore été renouvelée pour la saison 3.

La seconde moitié de la saison 2 est tombée le 3 août.

L’avocat de Lincoln la saison 2 s’est terminée sur un cliffhanger.

L’avocat de Lincoln est devenu le dernier hit de Netflix. La première partie de la saison 2 a été créée le 6 juillet et a recueilli 1,41 milliard de minutes de visionnage rien que pour la semaine du 3 au 9 juillet. La seconde moitié de la saison a été créée le 3 août et l’émission reste dans le top 10 des émissions télévisées du NOUS

L’avocat de Lincoln la saison 2 s’est terminée en fanfare, alors les fans veulent savoir: y aura-t-il une troisième saison de L’avocat de Lincoln? De la situation de renouvellement à l’impact de cette saison 2 sinueuse sur l’avenir de la série, HollywoodLa Vie a toutes les dernières mises à jour sur L’avocat de Lincoln saison 3.

Y aura-t-il un Lincoln Avocat Saison 3?

A partir de maintenant, L’avocat de Lincoln n’a pas été renouvelé pour la saison 3. Les 5 épisodes restants de la saison 2 viennent de tomber le 3 août, donc Netflix a du temps pour décider du sort de la série. Étant donné le nombre de téléspectateurs de l’émission uniquement pour la première moitié de la saison 2, une troisième saison semble être une chose sûre.

L’avocat de Lincoln est basé sur le best-seller Michel Connelly livres. Il y a beaucoup de matériel dans lequel Netflix peut se plonger dans la saison 3 et au-delà. Le renversement, Les dieux de la culpabilité, La loi de l’innocenceet Marche de la résurrection n’ont pas encore été adaptés à la télévision.

L’avocat de Lincoln Date de sortie de la saison 3

Depuis L’avocat de Lincoln n’a pas encore été renouvelé pour la saison 3, il n’y a pas de date de sortie. Ajoutez à cela la grève en cours des écrivains et de la SAG-AFTRA, il faudra peut-être un certain temps avant que nous entendions des nouvelles sur une date de sortie potentielle pour L’avocat de Lincoln saison 3. Si le spectacle est renouvelé, L’avocat de Lincoln la saison 3 serait diffusée du milieu à la fin de 2024 au le plus tôt. Tout dépend de la fin des grèves à Hollywood.

L’avocat de Lincoln Casting de la saison 3

L’avocat de Lincoln la saison 3 ne serait pas possible sans le retour de l’avocat Lincoln lui-même, de Manuel Garcia-Rulfo Mickey Haller. Une troisième saison verrait probablement le retour des acteurs principaux suivants : Becki Newton Lorna Crane, Jazz Raycole’s Izzy Letts, et Chez Angus Sampson Cisco.

Chez Neve Campbell revenez alors que Maggie McPherson, la première ex-femme de Mickey, reste en l’air après la fin de la saison 2. Maggie a pris un emploi à San Diego après une dernière nuit avec Mickey. Étant donné que Mickey et Maggie partagent un enfant, elle ne sortira jamais de L’avocat de Lincoln boucle complètement.

Est-ce que Lisa est allumée L’avocat de Lincoln Coupable?

L’avocat de Lincoln La finale de la saison 2 commence avec le verdict concernant le procès de Lisa Trammell. Elle est déclarée non coupable du meurtre de Mitchell Bondurant. Plus tard, Lisa et Mickey se sont finalement rencontrés après qu’elle l’ait viré en tant qu’avocat.

En se promenant avec Hayley à Venice Beach, Mickey a une prise de conscience. Il a entendu les mêmes bruits dans la rue lors de l’appel téléphonique qu’il a eu avec Jeff. Après que Cisco lui ait envoyé des informations sur le divorce de Trammell, Mickey rend visite à Lisa.

Il la confronte au fait que Jeff voulait la moitié de sa place quand ils se sont séparés. Il savait qu’il y avait quelque chose qui clochait dans son histoire, mais il n’avait jamais pu comprendre quoi jusqu’à maintenant. Mickey évoque que Jeff a demandé le divorce il y a 11 ans et a retiré la demande quelques semaines plus tard. Peu de temps après, Jeff a disparu. Lisa affirme que Jeff vient d' »abandonner », mais Mickey se demande pourquoi Jeff renonce à obtenir la moitié de tout.

« Tu m’as joué », dit Mickey. Lisa admet qu’elle voulait juste qu’il arrête de chercher Jeff. Mickey l’interroge sur les raisons pour lesquelles elle a refusé de céder sa place… même de payer une caution. Mickey demande carrément à Lisa où se trouve Jeff maintenant. Elle n’a rien à dire. Mickey sait que Lisa a tué Jeff et l’a enterré sur sa propriété. Les flics se présentent bientôt chez Lisa pour chercher le corps de Jeff après un appel de Lorna.

En parlant de Lorna, elle obtient son « mariage parfait » avec Cisco. Cisco lui organise même une réception surprise avec l’aide d’Izzy.

À la réception, Lorna raconte à Izzy sa dernière intuition. Elle a pensé à la nuit où Mickey s’est fait tabasser. Elle ne pense pas qu’Alex Grant soit responsable. Lorna pense que Lisa a tout organisé pour faire croire qu’elle était innocente.

Que s’est-il passé à la fin de L’avocat de Lincoln Saison 2?

Mickey est presque renversé par une voiture qui fonce vers lui après le dîner. Il appelle ensuite Izzy et pose des questions sur la nuit où ils ont signifié l’assignation à Alex Grant. Il s’interroge sur la voiture qu’Alex conduisait. Mickey n’a pas trop de temps pour se concentrer sur sa question d’Alex Grant parce qu’il reçoit un appel d’un homme du nom de Julian Lacosse, un nouveau client qui a été arrêté pour meurtre. Lorsque Mickey arrive à la prison, Julian prétend que Giselle Dallinger l’a recommandé. Maintenant, Giselle est morte et la police pense que Julian est responsable.

Mickey se rend au bureau du médecin légiste le lendemain. Quand il voit le corps de Giselle, c’est en fait Gloria Dayton, alias Glory Days. Gloria était une prostituée et un témoin clé dans l’affaire Jésus Menendez. Mickey avait déjà un lien avec cette affaire suivante, et ce sera sûrement un doozy.

