LE thriller Netflix très regardé Vous aurez une saison trois, pour le plus grand plaisir des fans de l’émission.

La deuxième saison a été vue par plus de 54 millions de personnes, selon Quoi de neuf sur Netflix.

Quand la troisième saison de You sera-t-elle diffusée?

La troisième saison de You sera diffusée sur Netflix en 2021, mais les dates exactes n’ont pas été annoncées.

Il a été révélé l’année dernière que la série reviendrait.

Qui fait partie de vous?

Penn Badgley – la star de Gossip Girl – joue le rôle de Joe, un « jeune homme dangereusement charmant et intensément obsessionnel » qui s’injecte dans la vie des autres, selon Netflix.

La série a également présenté des acteurs tels que Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Elizabeth Lail et d’autres.

BadgleyJoe de New York a déménagé de New York à Los Angeles pour la saison deux et a changé son nom en « Will ».

Quelle est votre intrigue?

La série est basée sur le best-seller 2014 You écrit par Caroline Kepnes, qui est l’un des scénaristes de la série.

«Lorsqu’un bel écrivain en herbe entre dans la librairie d’East Village où travaille Joe Goldberg, il fait ce que n’importe qui ferait: il cherche sur Google le nom sur sa carte de crédit», lit-on dans la description du livre.

Au cours de la première saison, Joe s’est donné beaucoup de mal – y compris le meurtre – pour attirer l’attention de l’écrivain en herbe Guinevere Beck, joué par Lail.

Joe trouve quelqu’un exactement comme lui dans la deuxième saison.

L’intrigue de la saison trois n’est pas encore connue, mais les nouveaux membres de la distribution comprennent Scott Michael Foster, Scott Speedman, Travis Van Winkle, Shalita Grant, Saffron Burrows, Dylan Arnold et Tati Gabrielle, selon Date limite.

Foster jouera un journaliste de télévision qui a sa part de secrets, a rapporté Deadline.