Date de sortie, distribution et fin de la saison 1 expliquées – Hollywood Life

Après une première saison incroyable, Mme Marvel dernier épisode diffusé le 13 juillet. La finale est un épisode qui change la donne et qui a un impact direct sur ce qui se passe dans le MCU. Mme Marvel, qui a été créée le 8 juin sur Disney +, est la septième série télévisée de Marvel Studios à faire ses débuts sur le streamer. Ça suit WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Oeil de fauconet Chevalier de la Lune.

Mme Marvel nous a présenté Kamala Khan, une lycéenne pakistanaise/américaine de 16 ans du New Jersey qui a des super pouvoirs. La bande-annonce officielle est sortie en mars et montrait Kamala comme une artiste en herbe et une joueuse passionnée qui écrit des fanfictions de super-héros, avant de le devenir elle-même. Kamala navigue dans une vie normale au lycée, y compris les intimidateurs et la romance, tout en essayant de sauver le monde – pas de problème !

Mme Marvel se rattache directement à la Les Merveillesqui sort en salles en juillet 2023. Kamala apparaîtra dans le film aux côtés Brie Larsonde Carol Danvers/Captain Marvel et Teyonah Parris“Monica Rambeau de WandaVision. Voici tout ce que vous devez savoir sur Mme Marvel, y compris cette scène finale post-crédits.

Mme Marvel Finale : ce que cela signifie

Sixième et dernier épisode de Mme Marvel saison 1, l’émission a taquiné le prochain chapitre du MCU. Bruno a fait une découverte surprenante à propos de Kamala. “Nous savons pourquoi vous avez accès au Noor et comment vous pouvez l’utiliser”, déclare Bruno.

Aamir voulait savoir s’il pouvait éventuellement avoir des pouvoirs de Djinn comme Kamala, alors Bruno a jeté un coup d’œil à son ADN. “Quand je t’ai comparé au reste de ta famille, quelque chose semblait encore anormal”, a déclaré Bruno à Kamala. « Kamala, il y a quelque chose de différent dans tes gènes. Comme… comme une mutation.

Le mot « mutation » est essentiel ici. Les mutants ont maintenant été officiellement introduits dans l’univers cinématographique Marvel. Le score semble échantillonner le X-Men : la série animée thème alors que Bruno raconte à Kamala ce qu’il a découvert. C’est un autre indice majeur que les X-Men seront très bientôt introduits dans le MCU. (Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, X-Men Le professeur X fait une apparition cruciale.)

La Mme Marvel scène post-crédits est également une introduction directe à Les Merveilles. Lorsque Kamala regarde son bracelet lorsqu’il commence à briller, elle semble se téléporter avant d’être jetée dans son placard. Cependant, la personne qui émerge n’est pas Kamala, c’est Captain Marvel. C’est le caméo de Brie Larson que nous attendions !

Brie, alias Carol Danvers, a l’air confuse devant ses doigts violets et brillants. Le capitaine Marvel lui regarde le sanctuaire de Kamala. C’est alors qu’elle réalise où elle se trouve. “Oh non, non, non”, dit-elle avant la fin de la scène post-générique.

Distribution et équipe

Moulage

Iman Vellani joue Kamala Khan/Ms. Marvel dans la série. Iman, 19 ans, est une actrice pakistano-canadienne qui est une nouvelle venue dans le monde du théâtre. Elle n’est apparue que dans quelques courts métrages avant d’être choisie pour Mme Marvel en septembre 2020. Matt Lintz, 21 ans, joue Bruno Carrelli, le meilleur ami de Kamala. Matt est connu pour jouer le rôle d’Henry dans Les morts qui marchent. Yasmine Fletcher joue Nakia Bahadir, l’ami proche de Kamala; Zénobie Shroff joue Muneeba Khan, la mère de Kamala; Mohan Kapour joue Yusuf Khan, le père de Kamala; Saagar Cheikh joue Amir Khan, le frère aîné de Kamala; Travis Springer joue Tyesha Hillman, la belle-sœur de Kamala; Rish Shah joue Kamran, le béguin de Kamala; et Laith Nakli joue Sheikh Abdullah, le mentor religieux de Kamala.

Chevalier Aramis jouera le rôle du méchant Kareem / Red Dagger, qui brandit des couteaux à lancer. Aramis, 22 ans, a déjà joué dans le match de Ender et est apparu dans des épisodes de Dextre, Perdu, Parentéet Une fille rencontre le monde. Arian Moayed devrait reprendre son rôle d’agent du DODC Cleary à partir de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Fawad Khan, Alysia Reiner, Azhar Ousman, Ali Khan, Farhan Aktaret Mehwish Hayat ont également été jetés dans des rôles non divulgués.

Équipage

Bisha K.Ali est le créateur et rédacteur en chef de Mme Marvel, basé sur le personnage principal de Marvel Comics. Bisha a également travaillé comme écrivain sur Loki. Adil El Arbi et Bilal Fallah sont les administrateurs de Mme Marvel. Ils sont tous producteurs exécutifs avec le président de Marvel Studios Kévin Feige et Louis d’Esposito, Victoria Alonsoet Brad Winderbaum. Carmen Cabaña et Jules O’Loughlin sont les cinéastes, Laura Karpman est le compositeur, et Arjun Bhasin est le costumier.

Co-producteur exécutif Sanya Amanat a déclaré que Kamala apportait une “perspective beaucoup plus fondée” au MCU. Pendant ce temps, Bisha a expliqué qu’en tant que scénariste et créatrice en chef, elle incluait des qualités “fantaisistes et magiques” des bandes dessinées à l’émission télévisée, selon États-Unis aujourd’hui.

Où regarder

Mme Marvel présentera son premier épisode le mercredi 8 juin. L’émission comportera six épisodes publiés chaque semaine jusqu’au 13 juillet. C’est le même nombre d’épisodes que Faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, et Chevalier de la Lune. Le spectacle est uniquement disponible en streaming sur Disney +. Au Pakistan, la totalité de Mme Marvel obtient une sortie en salles en trois parties.

Prémisse

La ligne de connexion officielle pour Mme Marvel lit, “Kamala Khan, une fangirl des Avengers, en particulier Carole Danvers / Captain Marvel, a du mal à s’intégrer jusqu’à ce qu’elle acquière ses propres pouvoirs.” Les fans en ont appris plus sur l’émission grâce à la bande-annonce. De plus, nous savons également par les bandes dessinées que Kamala a le pouvoir d’exploiter l’énergie comique et de créer des constructions à partir d’un bracelet magique, ce qui sera le cas dans l’émission télévisée.

Iman a déclaré dans une interview précédente que Kamala voulait la “simplicité” d’une vie de super-héros. “Avoir 16 ans et gérer le lycée, les garçons, les relations, les drames familiaux, la culture et la religion – c’est tellement déroutant et compliqué”, a expliqué Iman. “Alors qu’en tant que super-héros, vous combattez le crime et vous avez l’air cool de le faire.”

Quiz sur la production

Marvel Studios a commencé le développement le Mme Marvel en août 2019, date à laquelle la série a été officiellement confirmée lors de la conférence D23. Iman a été la première personne choisie pour l’émission en septembre 2020. Le reste de la distribution a été confirmé par Marvel / Disney au fil du temps. Mme Marvel a commencé le tournage en novembre 2020 à Atlanta, en Géorgie. Le tournage a également eu lieu dans le New Jersey en mars et avril 2021, avant de se terminer en Thaïlande en mai 2021.